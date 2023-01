Kultmarke Fjällräven eröffnet Shop in der Schweiz

Handel Fjällräven eröffnet ersten Shop in der Schweiz – das sind die Pläne der schwedischen Kultmarke Die Rucksäcke und Kleider von Fjällräven gehörten lange zur Standardausrüstung jedes ernst zu nehmenden Hipsters. Mittlerweile hat die Marke den Sprung in den Mainstream geschafft – und eröffnet jetzt den ersten Laden in der Schweiz. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 04.01.2023, 17.00 Uhr

Die Fjällräven-Rucksäcke sind hierzulande äusserst beliebt. Michael Gstettenbauer / Imago

Die Rucksäcke von Fjällräven gehören mittlerweile zum Stadtbild wie Schuhe von On oder Jacken von Jack Wolfskin. Der nordische Look und die robuste Verarbeitung hat den Rucksäcken und Outdoorkleidern der Marke einen steilen Aufstieg beschert. Sie wurde zwar bereits 1960 im schwedischen Örnsköldsvik gegründet, doch der globale Siegeszug des auf Nachhaltigkeit bedachten Herstellers begann erst in den vergangenen Jahren.

Die Schweiz spielt eine zentrale Rolle: Die in Zug beheimatete und an der schwedischen Börse gelistete Muttergesellschaft Fenix Outdoor, zu der Marken wie Royal Robbins, Primus oder Tierra gehören, setzte in den ersten neun Monaten des Jahres hierzulande 9,4 Millionen Euro um. Weltweit waren es 555 Millionen Euro.

Die Marke war zuletzt hierzulande auch ohne eigene physische Präsenz kräftig gewachsen. Die Produkte werden im Internet und in den Läden anderer Händler verkauft. In Schweden, Dänemark, Finnland und Deutschland hingegen gehören eigene Filialen zur Firma, etwa der deutsche Outdoorhändler Globetrotter.

Im Sog der Bahnhofstrasse

Nun folgt die Schweiz. An der Löwenstrasse 61 in Zürich wird Fenix einen Laden eröffnen. Das geht aus einem am Mittwoch im städtischen Amtsblatt veröffentlichten Baugesuch hervor. Wie CH Media weiss, wird es sich um einen Fjällräven-Laden handeln. Das bestätigt der Immobilienvermittler Marc Riebe, ein Kenner der Zürcher Innenstadt. «Die Frequenzen an dieser Lage sind hoch», sagt er. Viele Menschen auf dem Weg zum Hauptbahnhof kämen am Laden vorbei. «Ich wünsche der Marke viel Erfolg, auch bei einer weiteren Expansion in der Schweiz.»

Fenix liess eine Anfrage von CH Media zunächst unbeantwortet. Die Firma übernimmt die Fläche, in der zuvor der Gastro-Betreiber SV Group mit seinem italienischen Konzept Spiga eingemietet war. Weil die SV Group im Hauptbahnhof eine Fläche übernehmen konnte und der Standort an der Löwenstrasse dem Vernehmen nach zu teuer war, wurde dieser frei.

In unmittelbarer Nähe hat sich bereits der Outdoorhändler Mammut niedergelassen. Die Löwenstrasse verläuft zum Teil parallel zur Bahnhofstrasse, die zu stärksten Tagen in der Nähe des Hauptbahnhofs von bis zu 100'000 Passanten frequentiert wird. Solche Mengen werden an der Löwenstrasse zwar nicht erreicht, dafür sind die Mieten deutlich tiefer.

Fenix macht weltweit einen Umsatz von rund 640 Millionen Franken

Fenix beschäftigt weltweit etwa 2500 Mitarbeitende und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von umgerechnet 640 Millionen Franken. Das sind 44 Prozent mehr als noch im Jahr 2015. Der Aktienkurs hat sich seither mehr als verdoppelt.

Der Outdoormarkt in der Schweiz wächst seit Jahren. Gemäss Zahlen des Statistikanbieters Statista wuchs der Markt von umgerechnet 163 Millionen Franken im Jahr 2017 auf 241 Millionen Franken im vergangenen Jahr. Bis im Jahr 2027 soll er sich auf 473 Millionen Franken Umsatz pro Jahr steigern. Zu den grösseren Anbietern gehört die Migros-Tochter SportXX, die laut Zahlen des Marktforschers GFK letztes Jahr 65 Filialen zählte. Auch die französische Kette Decathlon mit 29 Filialen und Bächli Bergsport mit 13 Filialen sind wichtige Akteure.

