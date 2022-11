Weil geklaut wird: Supermärkte rüsten mit Taschenverbot & Co. auf

Lidl, Migros & Co. In Supermärkten wird mehr geklaut: Jetzt rüsten die Läden mit Taschenverbot, Barrieren und Kameras auf Supermärkte setzen vermehrt auf technische Hilfsmittel, um Diebstähle zu verhindern. Dazu gehören etwa Barrieren. Doch welchen Anteil haben unbediente Läden und Self-Check-out-Automaten an den Ladendiebstählen? Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Bezahlen oder nur trinken? Diebstähle beschäftigen die Detailhändler. Getty

Die Betreiber des Migrolino-Shops im Zürcher Hauptbahnhof haben genug. «Nicht die eigene Tasche benutzen», haben sie auf Zettel geschrieben, die neuerdings prominent am Eingang ausgehängt sind. «Falls die eigene Tasche gebraucht wird und Verdacht auf Diebstahl besteht, kann es zu Konsequenzen führen.» Welche das sind, wird nicht ausgeführt.

Im Kampf gegen Ladendiebstähle sind die Migrolino-Leute nicht die einzigen, welche die Gangart verschärfen. Die Genossenschaft Migros Zürich hat in einigen Filialen in den letzten Monaten Schwenkarme installiert, die ein Verlassen des Ladens erst nach Scannen eines Kassenbons ermöglichen (CH Media berichtete). So soll die Diebstahlquote bei den Self-Check-out-Kassen verringert werden.

Barrieren bald in Luzern?

Die Migros Zürich sammelt noch Erfahrungswerte mit dem System, sagt Patrick Stöpper, Sprecher des Migros-Genossenschaftsbunds. Dabei soll es nicht bleiben: Die Migros will auch beim Selfscanning-System Subito aufrüsten. «Aktuell arbeiten wir daran, weitere technische Sicherheitsvorkehrungen zu implementieren», sagt Stöpper. Das werde in Kürze geschehen. Wie viel gestohlen wird, will die Migros nicht verraten.

Aushang vor einem Migrolino-Shop in Zürich. ehs

Ebenfalls auf Schwenkarme setzt Lidl Schweiz. Dort werden aktuell zudem «ergänzende Sicherheitsmassnahmen» geprüft, wie Sprecherin Vanessa Meireles sagt. In letzter Zeit beobachtet die Supermarktkette einen leichten Anstieg bei den Diebstählen. Grund zur Sorge sehe man noch nicht, aber Lidl habe «ein Auge auf die Entwicklungen in diesem Bereich». Zudem würden die Mitarbeitenden regelmässig geschult, und alle Artikel verfügten über eine elektronische Artikelsicherung.

Aldi setzt auf Stichproben

Bei Konkurrent Aldi Suisse heisst es, «gut geschulte und aufmerksame Mitarbeitende» seien die erfolgreichste Massnahme gegen Ladendiebstahl. Aldi setzt in 17 Filialen, in denen das Selfscanning-System «Scan & Go» getestet wird, ebenfalls auf Schranken und Stichprobenkontrollen durch das Verkaufspersonal. Darüber hinaus sind elektronische Warensicherungen im Einsatz. Ein erhöhtes Vorkommen an Diebstählen stelle Aldi nicht fest, sagt ein Sprecher. Gleich tönt es bei Migrolino: Die Zahl der Diebstähle bewege sich auf Vorjahresniveau, sagt eine Sprecherin. Besonders betroffen seien gut frequentierte Standorte wie Bahnhofshops in Städten und Agglomerationen.

Technische Innovationen wie die Self-Check-out-Kassen senken zwar die Kosten der Händler, weil die Kundschaft ihnen einen Teil der Arbeit abnimmt. Sie könnten aber auch dazu führen, dass mehr geklaut wird, weil die psychologischen Hürden tiefer liegen – und weil die Möglichkeit besteht, etwas «ohne Absicht nicht einzuscannen», was die Händler zumindest beim ersten Mal als Versehen durchgehen lassen, sollten sie es bemerken.

Mehr Diebstähle wegen Self-Check-out?

Ob Self-Check-out-Kassen die Diebstahlquoten erhöhen, ist umstritten. Eine Umfrage des Schweizer Vergleichsportals moneyland.ch zeigte, dass schon 8,5 Prozent der Menschen in der Schweiz dort mindestens einmal absichtlich etwas nicht bezahlten. Allerdings sind die Zahlen für normale Supermarkt-Kassen ähnlich hoch, zum Teil sogar höher (CH Media berichtete). Auch ein Papier der deutschen Handelsvereinigung EHI kommt zum Schluss, dass an den Self-Check-out-Kassen nicht mehr gestohlen wird als an normalen Kassen.

Zu einem anderen Resultat kommt hingegen die Auswertung von Transaktionen im Wert von 72 Milliarden Euro der internationalen Retail-Vereinigung ECR Community: Diese zeigt, dass die Zahl der Diebstähle steigt, je mehr Selbstbedienungskassen in einem Laden stehen. Rund 0,44 Prozent der Waren werden demnach an diesen Kassen nicht eingescannt.

Risiko Roboterladen?

Dazu passt, dass immer wieder spektakuläre Diebstahlserien bekannt werden. Anfang Jahr wurde ein 30-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau per Strafbefehl verurteilt, weil er in der Migros 14-mal zwar alle Artikel einscannte, aber vor dem Bezahlen einige wieder aus der Rechnung entfernte. Auch eine 35-jährige Frau wandte diesen Trick in der Migros im aargauischen Spreitenbach an. Einen Strafbefehl setzte es auch für eine 32-Jährige ab, die die Migros-Filiale in Lupfig auf ähnliche Art und Weise erleichterte.

In neuen Läden, die ganz ohne Personal auskommen, stellt sich dieses Problem verschärft. Solche unterhält etwa die Migros mit Voi Cube und Teo, die Händlerin Valora mit den Formaten Avec 24/7 und Avec Box und der Hofladenanbieter Rüedu mit seinen Containerläden rund um Bern und Zürich.

Dass auch dieses neuartige Konzept Diebstahlrisiken birgt, zeigt das Beispiel des Voi Cube im Berner Marzili-Quartier. Dort stellte die Migros mit dem ausgedruckten Bild einer Überwachungskamera im September zwei jugendliche Ladendiebe an den Pranger, wie «20 Minuten» berichtete. Darunter setzte sie den Text: «Kauf = etwas gegen Bezahlung erwerben. Habt ihr da etwas falsch verstanden?» Die Jugendlichen seien mehrfach bei Diebstählen gefilmt worden, rechtfertigte eine Sprecherin die Aktion. Ob die Öffentlichkeitsfahndung auch in einem bedienten Laden nötig gewesen wäre, sei dahingestellt.

