Spare: Buch von Prinz Harry bei Orell Füssli und Exlibris gefragt

Literatur Prinz-Harry-Buch: Orell Füssli und Exlibris profitieren von den royalen Skandal-Memoiren – Nachlieferungen sind nötig Die pikanten Geschichten von Prinz Williams Bruder sorgen nicht nur für viele Schlagzeilen, sondern auch für mehr Umsatz im Buchhandel. Bei einer anderen Biographie war die Nachfrage allerdings zuletzt deutlich grösser. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Seit Dienstag im Handel erhältlich: Die bisherigen Memoiren von Prinz Harry mit dem Titel «Spare» – zu Deutsch: «Reserve». Michael Sohn / AP

Physische Auseinandersetzungen mit seinem Bruder William, maliziöse Medienstrategien von Stiefmutter Camilla, bis hin zur Tötung von 25 Taliban-Kämpfern in Afghanistan: Prinz Harry hält in seinem Buch «Spare» mit aufregenden Geschichten nicht zurück. Am Dienstag ist es erschienen, bereits einige Tage vorher sind erste Details an die Öffentlichkeit gelangt. In Grossbritannien gilt es bereits als das sich am schnellsten verkaufende Sachbuch aller Zeiten mit 400'000 abgesetzten Exemplaren am ersten Starttag. Das Medienecho ist enorm.

Von diesem Hype profitieren - wenn auch auf deutlich tieferem Niveau - die Schweizer Buchhändler, wie eine Umfrage zeigt. Demnach scheint die hiesige Leserschaft ganz genau wissen zu wollen, über welche Erfahrungen der Ehemann von Meghan Markle zu berichten hat. Alfredo Schilirò, Sprecher von Orell Füssli, sagt: «Das Interesse ist sehr gross.» Im Vorfeld habe man bereits 1000 Vorbestellungen registriert. Um allfälligen Lieferschwierigkeiten vorzubeugen, habe man den Titel in grossen Stückzahlen an Lager.

Exlibris bestellt mehr Bücher

Bei der Migros-Tochter Exlibris heisst es, die Nachfrage habe sich bis vor kurzem in Grenzen gehalten. Geändert habe sich das allerdings schlagartig, als erste Inhalte des Buches bekannt wurden. Seither habe die Nachfrage «klar überdurchschnittlich» angezogen, angekurbelt durch die breite Medienberichterstattung.

Besonders gefragt ist laut Exlibris-Sprecherin Marie-Christine Schindler die deutschsprachige Ausgabe mit dem Titel «Reserve». «Wir haben das Buch in beiden Sprachen nachbestellt und erwarten in diesen Tagen Nachlieferungen.» Beim französischen Händler Fnac, der seine Bücher in der Schweiz insbesondere bei Manor verkauft, ist die Rede von einer Nachfrage, die den Erwartungen entspreche. Online und in den Westschweizer Filialen sind laut einem Sprecher bisher 300 Exemplare verkauft worden. Für ein Fazit sei es aber noch zu früh.

2022 resultierte ein Umsatzminus

Exlibris nennt derweil keine Zahlen. Orell-Füssli-Sprecher Schilirò räumt derweil ein, dass die hohe Nachfrage nach den Prinzen-Erzählungen kein Vergleich sei mit dem Ansturm seinerzeit auf die Biografie von Michelle Obama, der Ex-First-Lady der USA. Ihr Buch «Becoming» erschien 2018.

Die Memoiren der ehemaligen US-First-Lady Michelle Obama mit dem Titel «Becoming» von 2018 waren gefragter als das Buch von Prinz Harry, gemäss einem Orell-Füssli-Sprecher. Scott Olson / Getty Images North America

So oder so: Der royale Umsatz-Boost erfolgt für die Schweizer Buchhändler gerade rechtzeitig. Denn im vergangenen Jahr musste die Branche ein Umsatzminus von 3,6 Prozent verbuchen, sowohl in den Läden als auch im Onlinehandel. Im Dezember, also dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, gingen die Umsätze sogar um knapp 10 Prozent zurück.

