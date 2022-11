Lohnverhandlung: Tipps, wie Sie das Optimum herausholen

Lohnverhandlung Der Arbeitsmarkt boomt wie nie: Sieben Tipps, wie Sie jetzt Ihren Lohn aufbessern können Bei den meisten grossen Unternehmen steht die Entscheidung über die Lohnrunde noch an. Auch für Einzelpersonen gibt es Verhandlungsspielraum. Mit diesen Tipps sind Sie gut gerüstet. Niklaus Vontobel, Gabriela Jordan und Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aussicht auf eine Lohnerhöhung ist derzeit so gut wie lange nicht mehr. Bild: Getty

Bei Coop sind es 2 Prozent, bei der Migros 2 bis 2,8 Prozent: Die beiden Detailhändler haben als erste grosse Schweizer Arbeitgeber entschieden, ab 2023 die Löhne ihrer Belegschaft zu erhöhen. Die Gewerkschaften sind mit dem Ausgang der Verhandlungen freilich nicht zufrieden. Sowohl bei Coop letzte Woche als auch nun bei Migros sprechen Unia, Syna und der Kaufmännische Verband von gescheiterten Verhandlungen. Sie hatten den vollen Teuerungsausgleich von 3 Prozent gefordert.

Doch 2 Prozent sind immerhin besser als gar keine Lohnerhöhung. Ob andere Unternehmen gegenüber ihren Angestellten grosszügiger sind, wird sich erst noch zeigen. Bei den meisten steht die Entscheidung über die Lohnrunde noch aus, wie CH Media berichtete. Etwa bei SBB, Swisscom, Post, Nestlé, UBS oder Novartis laufen die Verhandlungen noch.

Tatsache ist: Die Vorzeichen, um eine Lohnerhöhung auszuhandeln, standen schon lange nicht mehr so günstig wie jetzt. Doch nicht in allen Branchen und Unternehmen können sich Arbeitnehmer auf die Hilfe von Sozialpartnern verlassen. Wer der sinkenden Kaufkraft entgegenwirken will, dem bleibt nichts anderes übrig, als selbst zu verhandeln. Mit den folgenden Ratschlägen sind Sie für das Lohngespräch gut gerüstet.

Bereiten Sie sich gut vor und überlegen Sie, welchen Mehrwert Sie der Firma bringen. Eine jüngst abgeschlossene Weiterbildung oder eine neue Funktion im Unternehmen seien gute Gründe für mehr Lohn, sagt Hannes Elmer, stellvertretender Leiter Sozialpartnerschaft beim Kaufmännischen Verband Schweiz. Liegt die letzte Lohnerhöhung lange zurück, könne dies ebenfalls ein Argument sein.

Wichtig ist ausserdem, die aktuelle Lage der Firma und der Branche zu beachten: Bei hohen Gewinnen kann die Lohnforderung auch mal höher ausfallen. In Krisensituationen gilt es hingegen, sich in die Unternehmenssicht zu versetzen. Kurz: Bleiben Sie mit Ihrer Forderung realistisch.

Informieren Sie sich, wie viel Lohn Sie in etwa erwarten dürfen. In manchen Branchen sind Mindestlöhne und Lohnbänder in einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt. Ansonsten ermöglichen Lohnrechner eine objektive Einschätzung – je nach Beruf, Alter, Erfahrung, Standort und weiteren Faktoren. Dazu gibt es beispielsweise den nationalen Lohnrechner des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), auch verschiedene Gewerkschaften und Verbände bieten Lohnempfehlungen an. Am besten vergleichen Sie die Resultate von mehreren Quellen.

Ob Sie also einen Jobwechsel planen oder eine Lohnerhöhung anstreben: Wenn Sie zur Lohnverhandlung gehen, sollten Sie eine konkrete Zahl im Kopf haben. Am besten sogar zwei Zahlen: Ihren Wunschlohn sowie die unterste Schmerzgrenze, die Sie noch bereit sind zu akzeptieren.

Wer unvorbereitet und mit fehlenden Kenntnissen über die aktuelle Wirtschaftslage ins Gespräch geht, riskiert, mit seiner Forderung schnell abgewimmelt zu werden. Seien Sie sich bewusst, dass eine Lohnerhöhung mit mehr Aufgaben, mehr Verantwortung oder einer generell höheren Erwartung an Sie einhergehen kann. Wer nicht gewillt ist, dieser gerecht zu werden, sollte am Status quo besser nichts verändern.

Ebenso wichtig: Werden Sie nicht emotional. Erläutern Sie der oder dem Vorgesetzten sachlich, was Sie dem Unternehmen bringen. Hannes Elmer: «Ziehen Sie dabei auf keinen Fall Vergleiche zu anderen Mitarbeitenden im Sinne von ‹Kollegin XY verdient mehr, obwohl sie weniger leistet›.» Beziehen Sie sich im Gespräch nur auf Ihre eigenen Leistungen. Ausnahme: Ihnen sind generelle und unbegründete Lohnunterschiede im Team oder in der Firma bekannt.

Wie sollte man sich im Lohngespräch verhalten? Gleich die eigenen Vorstellungen darlegen oder abwarten? Aufs Ganze gehen oder moderat wirken? «Wer selbst ein Lohngespräch fordert, sollte den Lead übernehmen», erklärt Hannes Elmer vom Kaufmännischen Verband. In einem Vorstellungsgespräch dagegen müsse man den Lohn nicht direkt selbst ansprechen. Wenn aber der potenzielle Arbeitgeber den Lohn nicht erwähnt, unbedingt selber ansprechen.

Falls es bei der Lohnsumme (zu) wenig Spielraum gibt, lohnt es sich laut Elmer auch, über nicht-monetäre Leistungen zu verhandeln. Also beispielsweise über flexiblere Arbeitszeiten, die Möglichkeit von Weiterbildungen oder Homeoffice. Unterlassen sollte man, mit einem Stellenwechsel zu drohen, falls die eigenen Forderungen nicht erfüllt werden.

Es gibt eine Chance auf mehr Lohn, doch die Zeit drängt. Der Boom kommt laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) zu einem recht abrupten Ende. Einige Kennzahlen sind zwar nach wie vor rekordhoch, wie etwa die Zahl der offenen Stellen oder die Beschäftigungsquote. Und praktisch alle Branchen klagen über Fachkräftemangel, auf dem Bau zum Beispiel sind es gar 54 Prozent der Betriebe – ein historisches Allzeithoch.

Doch im Winter ist es wohl vorbei mit dem Boom, zumindest ist der Höhepunkt überschritten. Es folgt, wie die KOF schreibt, eine konjunkturelle Abkühlung. Ein erstes Signal dafür zeigt sich im Beschäftigungsindikator: Es planen bereits deutlich weniger Betriebe, in den nächsten drei Monaten neue Jobs zu schaffen. Und auch die Industrie befindet sich dem Verband Swissmem zufolge im Abschwung: Die Zahl der neuen Aufträge sei eingebrochen.

Ein Königsweg zu mehr Lohn ist der Stellenwechsel – das gilt insbesondere in Hochkonjunkturen, wie sie der Arbeitsmarkt gerade erlebt. So schreibt Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, in seinem Blog: In Hochkonjunkturen würden rund 50 Prozent mehr Arbeitnehmende freiwillig die Stelle wechseln als in Rezessionen – weil sie sich davon mehr Lohn versprechen.

Oft gelingt es ihnen, wie Lampart schreibt. Gezeigt habe sich dies etwa in den beiden Jahren 2018 und 2019. Damals sei die Wirtschaft ansprechend gelaufen, aber nicht ausserordentlich. Dennoch hätten bereits 35,9 Prozent der Arbeitnehmenden an ihrer neuen Stelle mehr verdient als zuvor – und zwar um mindestens 10 Prozent mehr, wie eine Erhebung des Bundesamts für Statistik ergeben habe. Im aktuellen historischen Jobboom dürften noch mehr Berufstätige zu einer Lohnerhöhung kommen und diese dürfte tendenziell grösser ausfallen.

Auch in den USA findet sich einige Evidenz, dass der aktuelle Boom eine besondere Chance bietet. So berichtet die Newsagentur Bloomberg von einem rekordhohen Vorteil für Jobwechsler.

Die Hochkonjunktur spielt Berufstätigen in die Hände, ebenso den Gewerkschaften. Lampart schreibt in seinem Blog gar, die Hochkonjunktur sei eine der besten Freundinnen der Gewerkschaften. Arbeitskräfte werden gesucht, in einigen Branchen gar händeringend. Und die Arbeitgeber wissen natürlich auch, dass in Hochkonjunkturen mehr Mitarbeitende ihre Stelle wechseln – also müssen sie eher Zugeständnisse machen.

Es ist in Lohnverhandlungen nützlich zu wissen, wie mühsam Stellenwechsel für die Arbeitgeber sind, gerade in Hochkonjunkturen. Die Suche nach einem Ersatz kostet allein schon Zeit und Geld. Inzwischen ist das Unternehmen nicht voll besetzt, es kann Aufträge verlieren oder muss sie ablehnen – und verliert so Umsatz. Sind die neuen Mitarbeitenden endlich da, müssen sie erst den Job lernen – und das kann dauern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen