London will erstes Kohlebergwerks seit 30 Jahren bauen

Energiekrise London gibt grünes Licht zum Bau des ersten Kohlebergwerks seit 30 Jahren Die Regierung will dem Land einen Vorteil in der Stahlherstellung verschaffen, gefährdet aber ihre klimapolitische Glaubwürdigkeit. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Das Kohelbergbaumuseum in Whitehaven in der englischen Grafschaft Cumbria. In dieser Region soll nach Jahrzehnten des Stillstandes eine neue Grube gebaut werden. Christopher Furlong/Getty Images

Bald soll es sie wieder geben, die Bilder von britischen Bergmännern, die mit Helm und Stirnlampe ins Kohlebergwerk einfahren. Michael Gove, Minister für Regionalpolitik in der Regierung von Rishi Sunak, hat in der vergangenen Woche ein seit Jahren hängiges Gesuch der privaten Gesellschaft Woodhouse Colliery zum Betrieb eines Steinkohlebergwerks in der Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands gutgeheissen, über das CH Media berichtet hat.

Michael Gove, Minister für Regionalpolitik. Imago/Thomas Krych

In der 360 Seiten umfassenden Begründung argumentiert der Minister unter anderem, die Nachfrage nach Steinkohle werde durch die Nachfrage nach Stahl bestimmt, und das neue Bergwerk werde einen kompetitiven Vorteil über amerikanische Steinkohle erlangen, die derzeit in den Hochöfen europäischer und britischer Stahlhersteller eingesetzt werde.

Russlands Krieg erschwert den Kohleimport

Das Argument hat mit dem kriegsbedingten Handelsembargo gegenüber Russland an Zugkraft gewonnen. Vor Kriegsbeginn importierte die britische Stahlindustrie 40 Prozent ihres Kohlebedarfes aus Russland. Seither werden die benötigten sechs Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr vollumfänglich aus den USA und aus Australien eingeführt. Die neue Mine könnte etwa die Hälfte dieses Bedarfes abdecken.

Das von einer australischen Investmentfirma namens EMR Capital finanzierte 165-Millionen-Pfund-Projekt stösst nicht nur im Kreis von Klima- und Umweltschützern auf heftige Kritik. Selbst die konservative und normalerweise regierungstreue Zeitung «Daily Telegraph» bezeichnet das Vorhaben in einem Leitartikel als «eine betriebswirtschaftliche und diplomatische Idiotie».

Selbst die Stahlindustrie will weg von der Kohle

Die Zeitung widerspricht dem von der Regierung vorgebrachten Argument, es gäbe keine Sicherheit darüber, dass die Hochöfen in der Stahlindustrie in den kommenden Dekaden durch neue, CO 2 -sparende Technologien abgelöst werden könnten.

Tatsächlich gibt es in der europäischen Stahlindustrie fortgeschrittene Pläne für den Technologiewandel beziehungsweise für die Abkehr vom Hochofen zu sogenannten Direktreduktionsanlagen, die ohne Koks auskommen. Damit lasse sich der CO 2 -Ausstoss um rund die Hälfe reduzieren, sagen Experten. Doch die neuen Technologien sind mindestens teilweise auf Erdgas angewiesen, das ebenfalls aus Russland stammt.

Gail Mulvey, die an der Universität von Cumbria über Regionalökonomie forscht, gibt zu bedenken, dass eine leichte Verfügbarkeit von Koks die Bemühungen der Stahlindustrie unterlaufen könnte, den Technologiewandel zu schaffen. Auch dieses Argument dürfte im derzeitigen geopolitischen Kontext gewichtiger werden. Von der britischen Regierung wird es direkt bestritten. Sie geht von einer noch lange Zeit anhaltenden Kohlenachfrage in der europäischen Stahlindustrie aus.

Johnsons Versprechen

So oder so muss London aber mit einem Verlust der eigenen Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik rechnen. Vor Jahresfrist hatte der damalige britische Regierungschef Boris Johnson am Weltklimagipfel in Schottland behauptet: «Glasgow hat die Totenglocke für die Kohleenergie geläutet.» Er versprach, dass sein Land mit gutem Beispiel vorangehen werden.

Böse Zungen behaupten nun, die aktuelle Regierung habe den bereits vor einigen Wochen erwarteten Bewilligungsentscheid noch einmal verschoben, um sich auf dem jüngsten Klimagipfel in Kairo im November ein paar unangenehme Fragen zu ersparen.

