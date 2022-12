GAV: Swiss erhöht Löhne von Kabinenpersonal massiv

Luftfahrt 4000 statt 3400 Franken: Swiss erhöht Einstiegslöhne der Cabin Crew massiv – und muss auch sonst nachbessern Die Lufthansa-Tochter hat sich nach rund drei Jahren Verhandlungen mit dem Kabinenpersonal auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt. Er beinhaltet zahlreiche Verbesserungen für Angestellte – mit Salärerhöhungen von bis zu 18 Prozent! Benjamin Weinmann 1 Kommentar 08.12.2022, 09.42 Uhr

Die Löhne an Bord der Swiss steigen stark an. Gaëtan Bally/Keystone

Die Swiss macht ihrem Kabinenpersonal ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die Airline hat sich mit dessen Gewerkschaft, der Kapers, auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt, der aus Angestelltensicht signifikante Verbesserungen beinhaltet. Dazu gehört unter anderem, dass das Einstiegssalär von bisher 3400 auf 4000 Franken angehoben wird – ein Plus von knapp 18 Prozent.

Sämtliche Saläre werden um mindestens vier Prozent erhöht. Und die Einsatzplanung wird sozialverträglicher gestaltet. Das Personal wurde am Donnerstagmorgen von der Kapers informiert. CH Media liegt das Schreiben vor. Der Gesamtarbeitsvertrag der Flight-Attendants läuft noch bis mindestens April 2023.

Swiss-Chef zeigt sich erleichtert

Erst Ende Oktober – nach einer Streikdrohung – konnte sich die Lufthansa-Tochter auch auf ein neues Vertragswerk mit den Pilotinnen und Piloten einigen. Dieses bringt der Cockpit-Crew eine Lohnerhöhung von 4,3 Prozent. Und mit dem Bodenpersonal gab es ebenfalls eine Lösung, die höhere Saläre vorsieht.

Dieter Vranckx ist Chef der Swiss. Gaetan Bally/Keystone

«Ich bin sehr froh, dass damit der letzte Baustein gelegt werden konnte, um mit sämtlichen Berufsgruppen eine gute Basis für die kommenden Jahre zu schaffen», lässt sich Swiss-Chef Dieter Vranckx zitieren. «Mit dem neuen Gesamtarbeitsvertrag möchten wir zum einen dem ausserordentlichen Einsatz unserer Kabinenmitarbeitenden während der letzten Jahre Rechnung tragen, zum anderen auch die notwendige Stabilität und attraktive Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft in 2023 und darüber hinaus sicherstellen.»

100 Millionen Franken an Zusatzkosten

Der neue Gesamtarbeitsvertrag hat eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren. Für die Swiss bedeutet dies zusätzliche Kosten in der Höhe von rund 100 Millionen Franken. Die Kapers-Mitglieder werden über die ausgearbeiteten Eckpunkte noch abstimmen müssen.

Sandrine Nikolic-Fuss ist Präsidentin der Kapers, der Gewerkschaft des Kabinenpersonals. Severin Bigler

Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss spricht von einer enormen Erleichterung. «Wir haben beim Lohn endlich die Fortschritte erzielt, die wir seit langem angestrebt haben. Das ist für uns eine grosse Errungenschaft.» Künftig ist es darüber hinaus möglich, dass Flight-Attendants freiwillig über das heutige Pensionierungsalter von 62 Jahren hinaus bis 65 arbeiten können, falls sie dies möchten. Und ein «Study-and-Fly»-Teilzeitmodell soll die Planbarkeit von Angestellten erleichtern, die nebenbei ein Studium absolvieren.

Swiss hat zu vielen Angestellten gekündigt

«Wir haben hart verhandelt», sagt Nikolic-Fuss. «Aber am Schluss haben uns natürlich insbesondere die konjunkturelle Lage und der Personalengpass in der Kabine geholfen, um unsere Forderungen durchzusetzen.» Während der Coronakrise hatte die Airline wegen des Einbruchs der Passagierzahlen 550 Kündigungen ausgesprochen, wovon 330 die Cabin Crew betrafen. Im Zuge der Markterholung fehlte ihr dann plötzlich das nötige Kabinenpersonal.

Die Kapers forderte eine Begrenzung von Wet-Lease-Flügen mit Partnern wie Air Baltic – ohne Erfolg. Toms Kalnins/EPA

Wermutstropfen gibt es aus Kapers-Sicht dennoch. So habe man beim Einstiegssalär auf 13 Monatslöhne gepocht, sagt Nikolic-Fuss. Während der ersten sechs Jahre bleiben es aber zwölf. Auch bei der Gestaltung des Einsatzplans habe man auf mehr Einfluss gehofft. Und wie den Pilotinnen und Piloten des Verbands Aeropers gelang es auch der Kapers nicht, von der Swiss Zugeständnisse bei der Auslagerung von Flügen zu erhalten.

Keine Begrenzung bei Wet-Lease-Flügen

Diese sogenannten Wet-Lease-Partnerschaften der Airline mit Helvetic Airways und neuerdings auch Air Baltic sind der Swiss-Crew seit längerem ein Dorn im Auge. «Wir hatten eine Begrenzung solcher Auslagerungen verlangt, leider ohne Erfolg», sagt Nikolic-Fuss.

Nichtsdestotrotz: «Die Attraktivität des Flight-Attendant-Berufs wird mit diesen Massnahmen aufgewertet», sagt die Kapers-Präsidentin. «Wir haben laut unseren Informationen den höchsten Bruttobasislohn in der Kabine in ganz Europa verhandelt, wenn nicht sogar weltweit.»

Die Zeichen stehen für die Swiss nach wie vor auf Erholung. Im kommenden Sommer will sie den Flugplan weiter ausbauen und plant mit 85 Prozent an Kapazitäten im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Dafür ist auch eine Aufstockung in der Kabine notwendig: Bis Ende Jahr will die Swiss 800 neue Cabin-Crew-Mitglieder einstellen. Und im nächsten Jahr weitere 1000.

