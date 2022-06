Kommentar: Swiss dünnt Flugplan im Sommer aus - doch reicht das?

Luftfahrt Es droht ein Horror-Sommer an Flughäfen: Weshalb die Swiss mit ihren Flugabsagen nicht aus dem Schneider ist Die Lufthansa-Tochter Swiss muss im Sommer weitere Flüge streichen. Sie möchte damit kurzfristige Annullationen und Umbuchungen möglichst verhindern. Doch ist das überhaupt möglich? Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es wird ein heisser Sommer: Die Luftfahrt freut sich über die zurückgekehrte Reiselust - kann die Nachfrage aber nicht bedienen, weil es an Personal fehlt. Auch bei der Swiss. Christian Merz / KEYSTONE

Wer diesen Sommer in die Ferne fliegen möchte, muss nicht nur Sitzleder sondern auch Stehvermögen besitzen. An den Flughäfen drohen lange Warteschlangen. Daran dürfte auch die neuste Flugplan-Ausdünnung der Swiss nichts ändern. Denn in der Branche herrscht unisono die Meinung: Es droht ein Chaos-Sommer.

Doch weshalb? Trotz Krieg in der Ukraine, trotz anhaltender Pandemie, trotz Affenpocken - die Reiselust zeigt sich in den Buchungseingängen. Die Ticketverkäufe steigen stärker als erwartet, so wie es sich die Airlines herbeigesehnt hatten. Nur: Die Nachfrage kann nicht bedient werden. Es fehlt in der Aviatik weltweit an Personal.

Einerseits haben viele Firmen während der Pandemie beim Personal stark abgebaut - zu stark, wie sich rückblickend zeigt, und wie es von den Swiss-Gewerkschaften prophezeit wurde. Zudem haben zahlreiche Angestellte in der Corona-Zeit andere, krisenresistentere Branchen mit besseren Anstellungsbedingungen und höherer Krisenresistenz entdeckt.

In der Folge gibt es praktisch nur Verliererinnen und Verlierer: Die Airlines, die mit den Annullationen Umsatzmillionen aus der Hand geben. Die verbliebenen Crewmitglieder, auf denen noch mehr Druck lastet und den Unmut frustrierter Passagiere zu spüren bekommen - und die Gäste, deren Flug ins Ferienparadies alles andere als sicher ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen