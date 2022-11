Nur ein Pilot im Cockpit: Bazl reagiert - Swiss-Crew übt Kritik

Luftfahrt Nur noch ein Pilot im Cockpit? Jetzt reagiert auch die Schweiz auf die umstrittenen Airline-Pläne Die Aviatikindustrie will die Kosten senken. Dank neuer Technologien könnten schon bald weniger Pilotinnen und Piloten vorne sitzen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt ist in die Pläne involviert. Doch die Swiss-Piloten üben Kritik am drohenden Ende der Doppelbesatzung. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Cockpit-Revolution: Reicht es, wenn nur ein Steuerknüppel besetzt ist? Gaëtan Bally / Keystone

Auch Passagieren ohne Flugangst dürfte bei diesem Gedanken mulmig werden: Es ist gut möglich, dass in einigen Jahren grössere Passagierflugzeuge nur einen Piloten oder eine Pilotin im Cockpit haben statt zwei. In der Aviatikbranche spricht man von «Single Pilot Operations» - kurz: SPO. Es wäre das Ende der Doppelbesatzung.

Die Pläne sind nicht neu, doch nun konkretisieren sie sich. Mehr als vierzig Länder, darunter Deutschland, Grossbritannien und Neuseeland haben zuletzt ein Schreiben an die UNO-Behörde Icao geschickt, wie «Bloomberg» berichtet. Diese ist für die Festlegung von Aviatik-Normen zuständig.

Im Brief fordern sie Icao auf, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen, damit Single-Pilot-Flüge sicher durchführbar sind. Damit gewinnt das Vorhaben an Fahrt. Wie einem Arbeitspapier der Icao zu entnehmen ist, gehört zu den mitunterzeichnenden Ländern auch die Schweiz.

Christian Schubert, Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) bestätigt den Vorstoss auf Anfrage. Es sei Aufgabe einer Regulierungsbehörde, frühzeitig neue Entwicklungen zu erkennen und die dafür notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die «höchstmöglichen Sicherheits- und Effizienzniveaus» in der Luftfahrt zu garantieren.

Der Bordfunker ist verschwunden

Damit Grossflugzeuge von nur einem Piloten geflogen werden können, seien Systeme notwendig, welche die Doppelbesetzung mit zwei Menschen ersetzen könnten, sagt Schubert. Dies könne unter anderem durch eine stärkere Automatisierung erreicht werden.

Dabei verweist er auf die Tatsache, dass in der Vergangenheit drei oder sogar vier Personen im Cockpit zum normalen Airline-Alltag gehörten. Sowohl das Berufsbild des Flugingenieurs als auch des Bordfunkers sind durch den technischen Fortschritt mittlerweile verschwunden.

Die grösste Herausforderung liege nicht bei der Steuerung des Flugzeuges, sondern bei den Entscheidungs- und Führungsprozessen in einer volatilen Umgebung, sagt Schubert. Sprich: Computersysteme müssten künftig fähig sein, auch gefährliche Situationen rasch rund richtig einzustufen und entsprechend reagieren zu können.

Gilt in den USA als Held: Ex-Pilot Chesley Sullenberger. D200

Genau deswegen regt sich Widerstand. Piloten-Verbände, so auch jener der Swiss, der Aeropers, befürchten, dass die Technologie noch nicht so weit ist, um die menschliche Erfahrung und Intuition zu ersetzen. «Wie wichtig der Faktor Mensch ist, hat unter anderem die Notlandung von US-Airways-Kapitän Chesley «Sully» Sullenberger im Hudson River in New York gezeigt», sagt Aeropers-Sprecher Thomas Steffen.

Der Verweis auf «das Wunder vom Hudson»

Sullenbergers Maschine erlitt 2009 kurz nach Start einen so genannten Birdstrike, einen Zusammenprall mit einem Vogelschwarm. Innert wenigen Sekunden traf er den rückblickend richtigen Entscheid, das ausser Gefecht gesetzte Flugzeug im New Yorker Fluss notzulanden. Alle Menschen an Bord überlebten.

Aeropers-Sprecher Thomas Steffen übt Kritik an den Industrieplänen. zvg

«Auch wenn die treibenden Kräfte sagen, man wolle die Flugsicherheit mit der neuen Technologie erhöhen, geht es in erster Linie ums Geld», sagt Steffen. Ein weiterer Antrieb für die Branche, die Technologie möglichst bald einzuführen, dürfte zunehmend auch der Personalmangel sein, der viele Airlines in Nöte gebracht hat.

Dennoch: Der jetzige Zeitplan der Easa, der europäischen Flugsicherheitsbehörde, der eine Zertifizierung der Technologie 2027 vorsieht, sei überhastet, sagt Steffen. «Zu viele Fragen sind noch ungeklärt, und die Flugsicherheit muss Priorität haben vor möglichen Sparmassnahmen.»

Vor dem Ein-Mann- oder Ein-Frau-Cockpit dürfte es zu einem Zwischenschritt kommen. So erarbeitet die europäische Agentur für Flugsicherheit Easa derzeit neue regulatorische Grundlagen für das Konzept «extended minimum-crew operations» (eMCO). Dabei geht es darum, die maximal mögliche Flugzeit eines Piloten oder einer Pilotin, die aus Sicherheitsgründen beschränkt ist, zu erweitern.

Um dies zu erreichen, würde während längeren Phasen des Flugs nur ein Pilot am Steuerknüppel sitzen, während das zweite Cockpit-Mitglied längere Ruhe-Pausen erhielte. Während Start und Landung wären aber beide Cockpit-Sessel besetzt.

«Das Bazl macht es sich zu einfach»

In diesem Rahmen arbeitet die Easa bereits heute an Rahmenbedingungen für «Single Pilot Operations», also für Flüge mit nur einem Piloten, auch bei Starts und Landungen. «Obwohl das Bazl nicht direkt in die Ausarbeitung der neuen ‹SPO-Regulierung› involviert ist, unterstützen wir dieses Vorhaben», sagt Bazl-Sprecher Schubert.

Viel anderes bleibt dem Amt laut eigenen Angaben auch nicht übrig. Denn aufgrund des bilateralen Luftverkehrsabkommens mit der EU übernimmt die Schweiz luftfahrtrechtliche Erlasse automatisch. Das Bazl kann sich zwar in technischen Arbeitsgruppen einbringen. Die Entscheidungshoheit liegt jedoch bei der EU.

«Das Bazl macht es sich zu einfach», sagt Steffen. «Wir wünschten uns, dass das Amt sich aktiver in die Debatte einbringen und auf wunde Punkte aufmerksam machen würde, anstatt nur auf fertige Entscheide aus Brüssel zu warten.»

Das WC-Problem

Die Befürworter dieser Entwicklung wie Airbus und die Easa, so Steffen, nähmen sogar in Kauf, dass zeitweise niemand im Cockpit sei. Dann nämlich, wenn der Pilot aufs WC muss. Noch schlimmer: «Wenn der Pilot im Cockpit aus irgendeinem Grund nicht mehr einsatzfähig ist, müsste der zweite Pilot übernehmen, der theoretisch am Schlafen ist.» Doch laut Steffen sind gemäss Studien bis zu 45 Minuten nötig, bis jemand nach einer Tiefschlafphase fähig ist, die Kontrolle zu übernehmen.

Das eMCO-Konzept, das zumindest auf längere Phasen mit nur einem Piloten setzt, könnte laut Schubert «in den nächsten 10 Jahren umgesetzt werden, sofern Flugzeughersteller neue Luftfahrzeuge auf den Markt bringen, die für eMCO zertifiziert sind». Kleinere Jets seien teils heute bereits auf Solo-Cockpits ausgelegt, sie dürfen aber noch nicht kommerziell betrieben werden.

Die Swiss verfolgt das Thema mit Interesse, arbeitet aber selbst nicht aktiv daran mit. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Bei der Swiss heisst es, man verfolge das Thema mit Interesse, man sei allerdings nicht selbst mit einer Arbeitsgruppe aktiv, sondern stehe im Kontakt mit Fachleuten der Lufthansa-Muttergesellschaft. Diese würden zusammen mit den Flugzeugherstellern an diesem Thema mitarbeiten.

Die Branchen-Maxime nach dem Germanwings-Absturz

Die Branche macht derweil vorwärts: Bereits vergangenes Jahr gaben die Hong-Konger Airline und der Flugzeugbauer Airbus bekannt, gemeinsam ein Ein-Piloten-System für Langstreckenflüge entwickeln zu wollen. Und der US-Logistikkonzern Fedex hat bereits Cargoflüge mit nur einem Piloten durchgeführt.

Aeropers-Sprecher und Swiss-Pilot Thomas Steffen verweist auf die Tatsache, dass noch vor einigen Jahren, ein ganz anderes Denken herrschte. «Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine 2015 lautete die Branchen-Maxime, dass für die Sicherheit ein Pilot nie alleine im Cockpit sein durfte. Und nun soll ein bewährtes System über Bord geworfen werden, nur um Kosten zu sparen?» Diesen Sinneswandel nachzuvollziehen sei schwierig.

