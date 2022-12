Werbung vor Weihnachten: Migros, Swiss, Post feiern amerikanisch

Marketing Christkind war gestern: Migros, Swiss und Co. feiern lieber amerikanisch – mit Santa Claus und Rentieren Schweizer Unternehmen setzen in der Adventszeit bei der Werbung vermehrt auf US-Traditionen. Das gefällt nicht allen. Benjamin Weinmann 2 Kommentare 15.12.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch am Weihnachtsmarkt in Montreux hat man (hier 2016) schon auf den Weihnachtsmann gesetzt. Keystone

Haben das «Christchind» und der «Samichlaus» ausgedient? Bei etlichen Schweizer Firmen könnte man diesen Eindruck erhalten. In ihren Werbeaktionen setzen sie vermehrt auf US-amerikanisches Weihnachtspersonal, wie aktuelle Beispiele zeigen.

Die Migros setzt bei ihrer Werbung im hauseigenen Magazin und in ihren Regalen auf die Hilfe von Team Santa. Die Schoggi-Figuren von Chocolat Frey in rot-weisser Montur sind also keine Kopien vom Schweizer Samichlaus aus dem Wald, sondern vom US-Geschenkeverteiler vom Nordpol.

Das amerikanische Rentier bei der Swiss

Bei der Lufthansa-Tochter Swiss, die gerne ihre Schweizer Eigenschaften hervorhebt, herrscht ebenfalls «Christmas time». Sie hat einem ihrer Airbus-Flugzeuge eine rote Nase verpasst. Nicht etwa, um für den bedächtigen Alkoholkonsum während der Feiertage zu sensibilisieren. Nein – es ist eine Hommage an das US-Weihnachtslied «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer».

Auch die Schokolade ist amerikanisch geprägt.

Rudolph gehört zu den fliegenden Rentieren, die Santa Claus an Heiligabend dabei helfen, die Geschenke auf der ganzen Welt zu verteilen – zumindest an jene, die das Jahr über artig (nice) waren, und nicht unartig (naughty). Rentiere sind auch auf Schokoladeverpackungen des Zürcher Schokoladeriesen Lindt zu finden.

Die Post verschickte kürzlich eine Medienmitteilung, um zu kommunizieren, dass jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit Kinder in der ganzen Schweiz dem Weihnachtsmann oder dem Christkind ihre Wünsche, Sehnsüchte oder Geschenklisten schicken. Dass die beiden fiktiven Charaktere nicht alle Kinder-Briefe – zuletzt waren es 36'000 - selbst beantworten können, erklärt sich von selbst. «Dabei können sie auf die unermüdliche Hilfe der Elfen der Post zählen, die alles geben, um jedem Kind eine Antwort zu schicken», hielt die Post fest.

Manors Christmas-Spot

Die heimische Warenhauskette Manor hatte bereits 2017 die Elfen und Santa Claus ins Werbe-Rennen geschickt. In einem Animationsclip schickt ein Bube seine Geschenkwunschliste an den bärtigen Mann am Nordpol und seine Helfertruppe. Was bei einem Kunden auf Youtube den Kommentar auslöste: «Nehmt doch das nächste Mal den Samichlaus mit dem Esel, dem Sack und dem Schmutzli.»

Mit Santa Claus und Elfen am Nordpol – so warb die Schweizer Warenhauskette 2017 für sein Weihnachtssortiment. Youtube

«Es ist augenfällig, dass Schweizer Firmen vermehrt auf den amerikanischen Santa Claus in der Werbung setzen», sagt Martin Kempf. Er betreibt seit über 30 Jahren das Portal Chlaus.ch, ein Verzeichnis für Chlausengesellschaften in der Schweiz. «Ich finde es schade, dass so bekannte einheimische Unternehmen nicht zur eigenen Tradition stehen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Aus kommerziellen Gründen könne er diesen Schritt allerdings nachvollziehen, sagt Kempf. In der Schweiz gebe es nun mal je nach Kanton unterschiedliche Traditionen. In katholischen Orten sei oft der Bischof die weihnächtliche Figur, in protestantischen Regionen der Samichlaus mit dem Schmutzli und seinem Esel. «Allen kann man es also sowieso nicht recht machen.» Mit dem Santa Claus, so vermutet Kempf, stossen die Werbenden am wenigsten Leute vor den Kopf. «Kommt hinzu, dass die Bevölkerung internationaler geworden sei, weshalb auch Halloween an Bedeutung gewinnt.»

Die Post erhält jedes Jahr Tausende von Kinderbriefen. Die jungen Absender scheinen aber zuweilen die verschiedenen Weihnachtstraditionen nicht auseinanderhalten zu können, wie dieser Brief ans Christkind am Nordpol zeigt. zvg/Die Post

Dennoch sei die Nachfrage nach Samichlaus-Besuchen in der Schweiz nach wie vor gross, sagt Kempf, der für die Chlausengesellschaft Menzingen im Kanton Zug selbst auch mit roter Robe und weissem Bart in der Adventszeit unterwegs ist. «Ho, ho, ho sage ich dabei nie, und meine Kollegen auch nicht.»

Könnte der Vormarsch des Santa Claus auch damit zu tun haben, dass dieser freundlicher daherkommt? Schliesslich besteht für unartige Kinder die Gefahr, vom Samichlaus und Schmutzli in den Sack gepackt und gekidnappt zu werden. Vom Santa Claus gibt es schlimmstenfalls bloss kein Geschenk. «Das glaube ich nicht», sagt Kempf. «Die Kinder, die ich besuche, haben auf jeden Fall keine Angst.»

Für die internationale Vormachtstellung des alten Nordpol-Herrn mit weisser Bartpracht und weiss-rotem Kostüm ist nicht zuletzt Coca-Cola mitverantwortlich. Der US-Getränkekonzern wirbt seit 1932 mit der Figur. In vielen europäischen Ländern wird hingegen am 6. dem Bischof Nikolaus von Myra gedacht, dem Überbringer der Geschenke. Dies passte im 16. Jahrhundert den Reformatoren allerdings nicht. Sie lancierten stattdessen das Christkind für die Geschenke-Distribution an Weihnachten.

Coca-Cola-Weihnachtstruck: Der US-Getränkeriese hat den Santa Claus im Marketing gepachtet. Coca-Cola Gmbh

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen