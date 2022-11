Martin Ebner Aktionärsaktivismus: Petrus lässt über Temenos ein Gewitter niedergehen Ein enttäuschter Fondsmanager verlangt die Entlassung des Führungsduos bei der Genfer Bankensoftwarespezialistin. Aber Hauptaktionär Martin Ebner hält sich bedeckt. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 10.11.2022, 12.00 Uhr

Martin Ebner ist seit 2012 bei Temenos beteiligt. Sein Anteil beträgt rund 10 Prozent Goran Basic/NZZ

Das Management der Schweizer Bankensoftwareherstellerin Temenos sieht sich einem offenen Angriff der Fondsmanagementgesellschaft Petrus Advisers ausgesetzt. In einem von Petrus-Chef Klaus Umek und dessen Partner Till Hufnagel gezeichneten Schreiben vom 8. November verlangt die Investmentfirma die sofortige Entlassung von CEO Max Chuard sowie den Rücktritt des exekutiven Verwaltungsratspräsidenten Andreas Andreades.

Beide sind seit über 20 Jahren für Temenos tätig und waren somit am steilen Aufstieg der 1993 gegründeten Softwarefirma beteiligt. Nun sagen die Petrus-Manager Chuard sei in seiner Funktion als CEO weit überfordert. Und Andreades erschwere es Temenos aufgrund seiner Rolle als «De-facto-Entscheidungsträger», erstklassige Managementtalente anzuziehen und zu halten.

Äusserer Anlass für die Anprangerung der beiden Manager war das schlechte Quartalsergebnis, das Temenos Mitte Oktober vorgelegt hatte. Die in Genf domizilierte Gesellschaft musste in dem Dreimonatsabschnitt einen Rückgang der Lizenzeinnahmen um 20 Prozent und einen Einbruch des Betriebsgewinns um sogar mehr als 50 Prozent hinnehmen. Die schlechten Zahlen erwischten die Investoren- und Analystengemeinde auf dem falschen Fuss, sodass der Aktienkurs am Tag der Veröffentlichung des Zwischenberichtes über 20 Prozent absackte.

Ebner hält sich bedeckt

Seit Jahresbeginn bewegen sich die Temenos-Aktien gut 50 Prozent im Minus, seit dem Allzeithoch von Mai 2019 gar mehr als 70 Prozent. Der «uninspirierte und desillusionierte Ansatz, auf etwas zu hoffen», habe den Ausschlag gegeben diesen Brief zu verfassen, schreiben die Petrus-Manager. Eine Idee, wie die Probleme von Temenos behoben werden könnten scheinen die Kritiker allerdings auch nicht zu haben. Sie verlangen «einen glaubwürdigen Business-Plan».

Petrus ist freilich auch keine langjährige Aktionärin von Temenos. Sie hält nach eigenen Angaben einen Anteil von weniger als drei Prozent. Mehr Gewicht hat der Altmeister unter den Aktionärsaktivisten, Martin Ebner. Er hält über seine Beteiligungsfirma Patinex mehr als 10 Prozent aller Temenos-Anteile und ist schon seit zehn Jahren engagiert. Die Petrus-Manager hatten im Oktober noch angekündigt, sie wollten ihr weiteres Vorgehen mit Ebner koordinieren. Doch davon ist im vorliegenden Brief mit keinem Wort die Rede. Offenbar beurteilt Ebner die Situation und mögliche Lösungswege anders als seine neue Mitaktionärin.

