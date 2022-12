Die Republik sucht eine Chefredaktion

Medien Online-Medium ohne Führung – Die «Republik» sucht eine neue Chefredaktion Der interimistische Redaktionsleiter Oliver Fuchs hört per Ende Jahr auf und verlässt das Magazin. Die Nachfolge ist noch offen. Christian Mensch 13.12.2022, 11.00 Uhr

Oliver Fuchs, Chefredaktor der «Republik» bis Ende Jahr. Republik

Seit vergangenem Februar ist Oliver Fuchs Chefredaktor des Onlinemagazins «Republik». Er rückte vom Stellvertreter- auf den Chefposten vor, als der «Republik»-Mitbegründer Christof Moser zum zweiten Mal das Steuer des noch jungen Mediums abgab. Ende Jahr läuft nun das Interimsmandat von Fuchs aus, er tritt als Chefredaktor ab und zwei Monate später auch aus der «Magazin»-Redaktion aus.

Es ist dies der wiederholte Wechsel in der Redaktionsführung. Nach dem Start mit der Co-Chefredaktion von Christof Moser und Constantin Seibt sollte die Position als Akt der Basisdemokratie alle drei Monate wechseln. Nachdem dies Mark Dittli ab Juni 2018 versucht hatte, wurden im Oktober mit Sylke Gruhnwald und Michael Rüegg bereits wieder ein neues System mit Co-Chefredaktion und ohne Begrenzung installiert. Im Frühjahr 2019 war auch dieses Experiment beendet und Christof Moser übernahm erneut die redaktionelle Leitung.

Rollende Planung bei der Organisationsentwicklung

Ab Januar 2023 ist das Magazin nominell vorerst führungslos. Denn erst seit einigen Wochen läuft die Suche nach einer Nachfolgeregelung. Mit externen und internen Kandidierenden würden derzeit Gespräche geführt, sagt Geschäftsleitungsmitglied Katharina Hemmer auf Anfrage. Diese Vakanz sei jedoch kein Problem, da sich die Redaktion gewohnt sei, selbstverantwortlich zu arbeiten.

Die Besetzung der Chefredaktion wird als weiterer Schritt in der rollenden Planung der Organisationsentwicklung verstanden. Im Rundschreiben an die «Verleger» heisst es, die Organisation bleibe auch im neuen Jahr ein Thema, «schon weil in den Geschäfts- und Redaktionsräumen nicht alle gleich sind». Es hätten «viele viel Freiheit – und andere weniger: die die Leitung übernehmen». Und da heute die Chefredaktion ein «Verschleissjob» sei, werde man sich «in aller Eile Zeit nehmen für eine möglichst langfristige Lösung».

Nicht überraschend wäre die erneute Schaffung einer Co-Chefredaktion. Solches ist nun auch die vorerst definitive Lösung für die Geschäftsleitung. Die beiden interimistischen Co-Leitungsmitglieder Katharina Hemmer und Amanda Strub wurden vom Verwaltungsrat in ihrer Position bestätigt. Dort liegt bis zur Neubesetzung der Chefredaktion auch die publizistische Oberleitung, beim neuen Verwaltungsrat Roger de Weck.