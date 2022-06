Soll Migros Alkohol verkaufen? Pro und Kontra: die Argumente

Migros und Alkohol «Kurzfristige Profitmaximierung beschädigt Duttis Marke!» – «Höchste Zeit für Ehrlichkeit: Bier und Wein ins Regal!» Die Migros-Genossenschafter bestimmen, ob es künftig Alkohol gibt in den Filialen. Zwei Meinungen aus der Redaktion, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Pascal Michel und Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Ja oder Nein? Bis am 4. Juni können Genossenschafterinnen und Genossenschafter abstimmen. Keystone

Die Mitglieder der Migrosgenossenschaft stehen vor der Wahl. Sie können bestimmen, ob beim Detailhändler in Zukunft alkoholische Getränke bezogen werden können. Ist das ein gute Idee?

Die Autorinnen und Autoren des Historischen Lexikons der Schweiz haben ein ausgeprägtes Gespür dafür, was im Rückblick eine Persönlichkeit oder eine Unternehmung auszeichnet. Im Eintrag zur Migros heisst es gleich im zweiten Absatz: «Eine Besonderheit der Migros ist der Verzicht auf den Verkauf von Alkohol und Tabakwaren in den eigenen Läden.»

Pascal Michel.

Mit der anstehenden Alkohol-Abstimmung steht dieses Alleinstellungsmerkmal des Detailhändlers zur Debatte. In der eigenen Kampagne zur Abstimmung – für süffige Werbungen ist der Händler ebenfalls bekannt - versucht die Migros, die Tragweite des Entscheids herunterzuspielen. Ob Ja oder Nein: Es gebe sowieso einen Grund zum Anstossen. Bei einem Nein steht dann einfach eigens produziertes Bier ohne Alkohol in den Regalen.

Eine völlig überbewertete Abstimmung also, bei der es einerlei ist, wie das Resultat ausfällt? Mitnichten. Ein Bruch mit der bisherigen Firmentradition wäre nicht nur für Menschen mit einem Alkoholproblem bedenklich, wie Suchtfachleute verschiedentlich betont haben. Diese fanden in den Läden bisher ein geschütztes Umfeld ohne Verlockungen.

Ein Argument, das aus wirtschaftlicher Sicht für die Migros fast mehr ins Gewicht fallen müsste, ist der Schaden, den die Marke Migros bei einem Ja erleidet. Kurzfristig locken zwar Profite, wenn sich die Migros sich einen grösseren Teil vom Kuchen des milliardenschweren Alkoholmarkts abschneiden kann. Längerfristig lässt sich das aber nur zum Preis der Beliebigkeit erkaufen: Die Migros würde zum bunten Gemischtwarenladen unter vielen, ohne klare Kante. Der so entstandene Image-Verlust – auch wenn nur schwer in harten Zahlen bezifferbar - dürfte auf Dauer die Alkohol-Profite übertreffen.

Die Migros sollte sich deshalb auf ihre Wurzeln besinnen. Zu Beginn der Migros-Erfolgsgeschichte, am 16. März 1930, schaltete der Händler einen bezahlten Beitrag in der NZZ, heute würde man sagen: sponsored content. Ein «Korrespondent» der Migros – der Autor entpuppte sich später als Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler selbst - hielt fest, es sei doch ein «schöner Erfolg», dass die Migros die Bevölkerung mit günstigem Süssmost und anderen alkoholfreien Getränken versorge, während sich die Konkurrenz mit dem «schwunghaften Handel mit Alkoholika über Wasser hält». Dies zeigt: Das Alkoholverbot setzte Dutti bereits früh als Instrument ein, um sich abzugrenzen und das Profil der Marke Migros zu schärfen. Und damit ist die Migros bisher ausgezeichnet gefahren. (mpa)

Die Abstimmung über die Alkohol-Frage ist eigentlich völlig überflüssig. Denn Alkohol verkauft die Migros schon lange. Über Denner, Migrolino und den Onlineshop. Seit der Umbenennung von Le Shop in migros.ch vor einem Jahr findet der Verkauf sogar unter dem Schriftzug Migros statt. Im Schweizer Alkoholmarkt ist die Detailhändlerin somit alles andere als ein kleiner Player.

Gabriela Jordan

Das ganze Gerede von Volksgesundheit und Duttis Idealen, die mit einer Aufhebung des gegenwärtig geltenden Alkoholverkaufsverbots in den Migros-Supermärkten verraten würden, ist deshalb heuchlerisch. Dies umso mehr, da Gründervater Gottlieb Duttweiler selbst gar nicht kategorisch gegen den Alkoholverkauf war. Das Verbot führte er unter anderem aus geschäftlichen Motiven ein. Später zeigte er sich offen für den Verkauf.

Doch das Verbot blieb und der legendäre Gründer und seine Ideale wurden zu einem Mythos hochstilisiert – was die Migros bis heute marketingmässig ausgeschlachtet. Die satten Einnahmen der Konkurrenz überlassen, will sie zugleich aber doch nicht. Über die Jahre führte sie den Verkauf von Wein, Bier und Co. durch die Hintertür ein. Von ihrem selbstauferlegten Alkoholverbot hat sich die Detailhändlerin inzwischen weit entfernt.

Es ist deshalb höchste Zeit, dass der Konzern Farbe bekennt und Alkoholika auch in die Migros-Ladenregale stellt. Und zwar konsequent in allen zehn Genossenschaften. Durch die zehn parallel stattfindenden Abstimmungen droht die Reform aber zu einem Flickenteppich zu verkommen. Für Migros-Präsidentin Ursula Nold wäre das «gelebte Vielfalt». Für Konsumentinnen und Konsumenten, die auch mal in einer anderen Region einkaufen, aber Verwirrung pur. (gjo)

