Keine Werbung: Swiss Retail Federation hat Sympathien für Motion

Motion Bitte keine Werbung! Debatte um unadressierte PR-Broschüren erhält überraschende Rückendeckung GLP-Nationalrätin Katja Christ fordert, dass Werbeprospekte nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Kunden im Briefkasten landen. Am Dienstag kommt die Motion in den Ständerat. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 05.12.2022, 17.00 Uhr

Sind nicht in allen Briefkästen erwünscht: unadressierte Werbebroschüren. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die neuste Möbelkollektion von Möbel Pfister, die wöchentlichen Aktionen von Denner und Lidl oder die neusten Rabatte von Fust und Melectronics: Unadressierte Werbung landet bei der Mehrheit der Schweizer Haushalte regelmässig im Briefkasten. Wer die Marketingpostillen nicht will, der muss heute einen entsprechenden Sticker anbringen: «Bitte keine Werbung».

Katja Christ, Nationalrätin GLP BS, porträtiert am 10. Dezember 2019 in Bern. Alessandro della Valle / Keystone

Das will GLP-Nationalrätin Katja Christ ändern. Denn ihr ist der Papierabfall, der durch den breiten Versand solcher Broschüren entsteht, ein Dorn im Auge. Ihre Idee: Statt des Stopp-Stickers, der signalisiert, dass die Werbung in einem Briefkasten nicht erwünscht ist, soll die Sache umgekehrt werden. Jene Personen, welche die Werbung möchten, sollen dies explizit mit einem «Werbung OK»-Kleber klarmachen. In der Fachsprache ist die Rede von einer Opt-in- statt einer Opt-out-Lösung. Von dieser Regelung ausgeschlossen wären Sendungen von Behörden, Parteien und amtliche Publikationen, welche bereits heute in allen Briefkästen landen.

4000 Stellen in Gefahr?

Am Dienstag wird die Motion von Christ im Plenum des Ständerats diskutiert. Die Gegnerschaft ist gross: So weibelt die Schweizerische Post stark gegen den Vorstoss. Physische Werbung sei für die Post ein wichtiger Geschäftszweig, der die ständig sinkenden Briefmengen abfedere, argumentiert die Post gegenüber «Watson». Und die Gewerkschaft Transfair, welche die Postangestellten vertritt, warnte in der «Tagesschau», dass die Opt-in-Regelung mehr als 4000 Stellen bedrohen würde.

Doch nun, kurz vor der Beratung in der zweiten Kammer, erhält die Motion auf Nachfrage Sympathien aus einer überraschenden Ecke. «Wir können das Anliegen der Motion gut nachvollziehen», sagt Dagmar Jenni, Geschäftsführerin der Swiss Retail Federation, auf Anfrage. Ihr Verband vertritt unter anderem Detailhändler wie Aldi Suisse, Lidl, Conforama, Lipo, Dosenbach, Franz Carl Weber, Fressnapf oder Manor – allesamt Firmen, die unadressierte Werbung verschicken.

Rewe und Obi verzichten auf Prospekte

Dagmar Jenni leitet den Verband Swiss Retail Federation. Sascha Hähni

«Wir denken, dass der Zug in Richtung digitalisierte Werbung nicht aufzuhalten ist», sagt Jenni. Dieser unvermeidlichen Entwicklung wolle man nicht im Weg stehen, auch weil damit die unnötige Papierschwemme reduziert werden könne. Zudem sei man der Auffassung, dass künftig die personalisierte, digitale Werbung dominieren werde. Das Argument, dass 4000 Stellen gefährdet wären, zweifelt Jenni an. «Schliesslich müssten die Angestellten auch bei der Opt-in-Lösung Werbung austragen.»

In der Schweiz versucht unter anderem der Facebook-Konzern Meta, hiesige Detailhändler vom Wechsel auf digitale Broschüren zu überzeugen. Und in Deutschland haben zuletzt die Baumarktgruppe Obi und die Supermarktkette Rewe aus Nachhaltigkeitsgründen angekündigt, auf unadressierte Prospekte zu verzichten.

Laut Informationen von CH Media gibt es innerhalb der Swiss Retail Federation auch Stimmen, die Bedenken haben. Sie befürchten, dass sie durch das Ende des Prospektversands gegenüber Migros und Coop im Nachteil wären, weil diese nach wie vor ihre hauseigenen, adressierten Magazine in grosser Auflage versenden würden.

Unadressierte Werbung bei einem Viertel beliebt

Jenni verweist derweil auf eine aktuelle Umfrage, die von der Schweizerischen Post und Manor durchgeführt wurde. Diese kommt zum Schluss, dass unadressierte Post nur in sieben Prozent der Fälle häufig Beachtung findet. Die Werbung in Apps bringt es auf sechs Prozent. «Angesichts dieser Tatsache muss man sich also schon fragen, ob die heutige Opt-out-Lösung noch zeitgemäss ist.»

Allerdings: Bei der Frage danach, welche Art von Werbung man sich gerne anschaut, nennen 23 Prozent der befragten Personen die unadressierten Printprospekte – der gleiche Wert wie für Inserate in Zeitungen und Magazinen. Nur 13 Prozent nennen die App-Anzeigen.

