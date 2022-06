Im Aargau werden nach 20 Jahren wieder Vinyl-Platten gepresst

Tele M1

Nach 20 Jahren Im Aargau werden wieder Vinyl-Platten gepresst Die Schallplatte hat inzwischen schon fast Seltenheitswert. Nach fast 20 Jahren gibt es im Aargau wieder eine Firma, die Vinyl-Platten presst. Argovia Today 07.06.2022, 21.54 Uhr

Nach 20 Jahren Pause wurde in der Schweiz wieder eine Schallplatte gedruckt. Zu hören darauf ist Philipp Fankhauser, mit seinem Album «Watching from the safe Side». Wie Frankhauser gegenüber TeleM1 erzählt, ist das Resultat ein grosser Erfolg: «Der analoge Ton ist um Meilen schöner und wärmer, als es der digitale je sein mag.»

Möglich machte der Druck des Vinyls Andreas Krüsi. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden stellte er die Platte in seinem Geschäft Adon, dessen Sitz in Neuenhof ist, her. Die Firma produzierte seit 1984 bisher vor allem Musikkassetten, CDs und DVDs. Hinter der Produktion von den Schallplatten steckt jedoch eine ganze Wissenschaft.

