Nachhaltige Verpackung Die Rückkehr des Milchmannes? Fast: Coop lanciert Milch im Mehrwegglas – retour bringen muss man die Pfandflasche selbst Coop führt nach Jahrzehnten wieder ein Mehrwegglas für Milch ein. Die neue Verpackung soll Abfall reduzieren und ist zunächst in rund 100 Supermärkten erhältlich. Gabriela Jordan 1 Kommentar 10.11.2022, 08.00 Uhr

Die neue 1-Liter-Glasflasche enthält pasteurisierte Biovollmilch der Coop-Eigenmarke Naturaplan. Preis: 2,45 Franken plus 30 Rappen Pfand. Coop / CH Media

Nicht umsonst sagt man, dass irgendwann alles wieder in Mode kommt, seien es Jeansjacken, Vollbärte – oder die guten alten Milchflaschen aus Glas. Letztere gibt es neuerdings wieder bei Coop zu kaufen. Der Detailhändler führt als erster der Schweiz nach Jahrzehnten wieder ein Mehrwegglas für Milch ein, wenn auch nur für Biovollmilch der Eigenmarke Naturaplan.

Die bisherigen Kunststoffflaschen werden somit partiell ersetzt. Der Grund: «Die Verpackungslösung vermeidet Abfall und schliesst den Verpackungskreislauf», hält Coop fest.

Der Kreislauf funktioniert wie folgt: Kundinnen und Kunden spülen nach dem Trinken der Milch die Flasche aus und bringen sie samt Deckel in eine Coop-Filiale an Kasse, Kiosk oder Infopoint zurück, wo sie den Pfandbetrag von 30 Rappen rückerstattet bekommen. Gereinigt und neu abgefüllt wird die Flasche danach vom Luzerner Milchverarbeiter Emmi respektive der Tochterfirma Regio Molkerei beider Basel in Frenkendorf.

«Dadurch tragen die Kundinnen und Kunden aktiv dazu bei, die Flaschen im Kreislauf zu halten, und stellen damit sicher, dass die Glasflaschen möglichst oft wiederverwendet werden.»

Die Milch-Glasflasche ist zunächst in rund 100 Coop-Supermärkten in den Regionen Nordwestschweiz, Zentralschweiz und Zürich erhältlich. Abzüglich Pfand kostet sie 2,45 Franken.

Die neue Mehrwegglasflasche von Coop. Coop / CH Media

Glasflasche weckt Erinnerung an den Milchmann

Die Rückkehr zur Glasflasche bleibt nicht ganz ohne Ironie, tüftelt und forscht die Industrie doch schon seit Jahrzehnten an den nachhaltigsten Verpackungslösungen. Nachdem lange Kunststoff, allen voran PET, als das Mass aller Dinge galt, wird heute versucht, Plastik so gut wie möglich zu vermeiden – etwa indem Produkte unverpackt zum Kauf angeboten oder alte Systeme wie eben jenes der Milch-Glasflasche hervorgeholt werden.

Das weckt Erinnerungen an die Zeiten, als der Milchlieferservice noch verbreitet war und Milchmänner (ja, es waren meistens Männer) praktisch die ganze Bevölkerung mit Milch in schlichten, etikettlosen Glasflaschen belieferten. Besonders in England und den USA gehörte diese Dienstleistung lange Zeit zur Alltagskultur und ging erst mit der Verbreitung des Kühlschranks ab Mitte des 20. Jahrhunderts zurück.

Ein Milchmann in England um 1930 mit den klassischen, etikettlosen Glasflaschen. Brandstaetter Images / Hulton Archive

Auch in der Schweiz hat der «Milchmaa» Tradition. Heute kauft die Mehrheit der Bevölkerung Milch selbst ein, mit einigen wenigen Ausnahmen: Hie und da vertreiben Bauern und Molkereien Milch selbst, zum Beispiel der «Milchmann Basel» liefert Milch und Molkereiprodukte bis nach Hause – allerdings in den heute üblichen Einwegverpackungen.

Auch in Schwyz gibt es den «Milchmaa» noch: Karl Schelbert von der gleichnamigen Molkerei stellt jemandem frische Milch in den Milchkasten. Martin Ruetschi / KEYSTONE (25. April 2006)

Mehrweg ist nicht immer besser als Einweg

Zurück zur Mehrwegglasflasche von Coop. Wie nachhaltig ist diese genau? Nach Angaben des Detailhändlers ist sie aus ökologischer Sicht bereits ab drei Verwendungen besser zu bewerten als die Kunststoffflasche (Polyethylen), ab fünf Verwendungen besser als Getränkekartons wie zum Beispiel Tetrapak.

Intuitiv ergibt das Sinn, Mehrweg scheint sinnvoller als Einweg. Doch es gibt ein Aber: Wegen des höheren Gewichts der Glasflasche ergibt ihre Verwendung nur Sinn, solange die Transportwege nicht zu lang sind. Das zeigt ein Bericht zur «Ökobilanz von Getränkeverpackungen», den das Bundesamt für Umwelt (Bafu) vor einigen Jahren publiziert hat.

Ab mehr als 230 km sei es aus Umweltsicht sinnvoller, PET-Flaschen oder Getränkekartons einzusetzen, heisst es im Bericht. Im Fall der Coop-Glasflasche passt das: Von der Molkerei in Frenkendorf BL bis in die Läden in Zürich oder Zug, wo es die Milch bislang etwa zu kaufen gibt, sind es ungefähr 80 respektive 100 Kilometer.

Rechnet man die 90 Kilometer von Luzern (wo die Flaschen gereinigt werden) nach Frenkendorf dazu, wird es aber bereits knapp – und sollten Läden im Tessin oder in Graubünden dazukommen, ist die vom Bafu gesetzte Limite überschritten. Das Amt betont derweil aber auch: Die Umweltbelastung des Produkts selbst ist viel höher als jene der Verpackung, die meist nur 1 bis 5 Prozent der Gesamtbelastung ausmacht.

Greenpeace wagt keine Prognose über Erfolg oder Misserfolg

Begrüsst wird die neue Milch-Mehrwegflasche von Greenpeace – solange die zurückgelegten Transportwege nicht zu weit sind, wie Florian Kasser betont, der bei der Umweltorganisation für die Themen Konsum- und Kreislaufwirtschaft zuständig ist. Noch besser wären aus seiner Sicht regional abgeschlossene Kreisläufe und damit mehrere Abfüllstandorte – oder natürlich generell weniger tierische Produkte im Sortiment.

«Der Wechsel zum zirkulären Mehrwegsystem ist keine Revolution, aber ein Schritt in die richtige Richtung», sagt Kasser. Er weist darauf hin, dass Getränke in Mehrwegflaschen in der Gastronomie und in Bio-Läden schon lange verbreitet sind, sei es Bier, Cola oder Rivella. «Das Mehrwegsystem ist durchaus vorhanden, bloss im Detailhandel ist es nach und nach verschwunden.»

Die Gründe dafür sind wohl vielfältig: Detailhändler, die sich Logistik und Reinigung sparen wollten, Konsumenten, die statt schwerer Glasflaschen leichtere Kunststoffflaschen tragen und aus Bequemlichkeit an keine Pfandflaschen zum Retournieren denken wollten.

Diesen Nachteil hat allerdings auch die neue Flasche von Coop. Werden Konsumentinnen und Konsumenten im Laden künftig nach ihr greifen? Kasser wagt keine Prognose. Laut einer Studie von Greenpeace sei die Bereitschaft in der Schweiz, Milchprodukte in Mehrwegbehältern zu kaufen, mit 70 Prozent zwar sehr hoch, das tatsächliche Einkaufsverhalten sei dann aber trotzdem etwas anderes. Besonders im Onlinehandel könnte das Angebot aber auf Anklang stossen.

England um 1945: ein Werbebild für Milch aus dem Glas. Harold M. Lambert / Archive Photos

