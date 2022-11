Marketing: Nestlé verzichtet auf süsse Werbung für Kinder

Nahrungsmittel Keine Kitkat-Werbung für Kinder: Nestlé ändert seine Marketingstrategie – und kündigt ein grosses Wachstum an Gesundheit statt Genuss: Der Waadtländer Nahrungsmittelkonzern will künftig bei ungesunden Produkten auf Werbung verzichten, das auf Jugendliche zielt – allerdings mit einer bekannten Ausnahme. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 29.11.2022, 18.00 Uhr

Wird künftig nicht mehr in Richtung Kundinnen und Kunden unter 16 Jahren beworben: Kitkat-Schokolade von Nestlé. Imago

Sei es mit veganen Burgern oder sei es mit vitaminreichem Wasser: Nestlé ist spätestens seit dem Antritt von CEO Mark Schneider im Jahr 2017 bemüht, sein Image zu verändern und mit gesünderen Produkten am Markt aufzutreten. Tatsächlich hat der Deutsch-Amerikaner den Tanker vom Genfersee einer Generalüberholung unterzogen. 20 Prozent des Umsatzportfolios wurden erneuert. Sprich: Ein Fünftel des Geschäfts wurde verkauft wie die Süssigkeitensparte in den USA an Ferrero, ein Fünftel kam neu hinzu wie der US-Vitaminhersteller Bountiful, den Nestlé 2021 für 5,7 Milliarden Dollar übernahm.

Dennoch stecken nach wie vor einige Würfelzucker in Nestlés Bilanz. So ist die Kitkat-Schokolade eine Vorzeigemarke der Waadtländer, genauso wie gesüsste San-Pellegrino-Getränke. An diesen Produkten hält Nestlé zwar fest, setzt sich nun aber Grenzen bei deren Bewerbung.

Nestlé-Chef Mark Schneider will das Produktportfolio des Konzerns gesünder gestalten. Gaetan Bally/Keystone

Wie mehrere internationale Branchenportale berichten, wird Nestlé ab Juli damit aufhören, besonders kalorienhaltige und süsse an Kinder unter 16 Jahren zu bewerben. Dazu gehören unter anderem Eiscrème, Schokolade und zuckerhaltige Getränke. Diese Massnahme gilt für TV- und Social-Media-Kanäle, deren Zuschauerinnen und Zuschauer zu mindestens einem Viertel aus der jungen Altersgruppe bestehen. Zudem verpflichtet sich Nestlé, keine Daten von Minderjährigen zu sammeln und nur mit Influencern zusammenzuarbeiten, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Prominente Ausnahme: Nesquik. Die Marke, die für ihre Schoggi-Drinks und -Frühstücksflocken bekannt ist, ist von der neuen Strategie nicht betroffen, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigt. Da Nesquik die Ernährungskriterien in der servierten Form, also mit Milch gemischt, erfülle, werde man es weiterhin auch bei Kindern bewerben, allerdings nicht bei solchen unter sechs Jahren.

Süssigkeiten passen nicht zur PR-Botschaft

Wie üblich erfolgt dieser Schritt nicht nur aufgrund altruistisch-humanitärer Beweggründe, sondern auch, weil in verschiedenen Ländern die Hersteller ungesunder Nahrungsmittel unter Druck sind. Mancherorts ist ihre prominente Platzierung im Supermarkt untersagt, anderswo wurden Zuckersteuern eingeführt, so wie in manchen US-Staaten oder in Grossbritannien. Auch Investoren haben in der Vergangenheit ein vehementeres Vorgehen von Nestlé gefordert – im Einklang mit der Gesundheitsbotschaft des Konzerns.

Vergangenes Jahr hatte Nestlé für Furore gesorgt, als eine interne Präsentation den Weg an die Öffentlichkeit fand. Darin kam der Konzern zum Schluss, dass 60 Prozent seiner Mainstream-Esswaren und -Getränke nicht einer «anerkannten Definition von Gesundheit» entsprechen. Und dass manche Produktkategorien auch künftig nie «gesund» sein werden, «egal, wie sehr wir sie erneuern». (CH Media berichtete)

Es ist ein Bruch in der PR-Strategie von Nestlé: Der Waadtländer Konzern will künftig nicht mehr unter 16-Jährige mit süssen Produkten wie Kitkat-Schokolade in der Werbung umgarnen. Alamy

Den Fokus auf die Gesundheit betonte Schneider auch am Investorenseminar am Dienstag in Barcelona, wo Nestlé seine Strategie bis 2025 präsentierte. Das Ziel ist ein nachhaltiges, organisches Umsatzwachstum im mittleren, einstelligen Bereich. Wenn auch weniger konkret, so entsprich dies der Nestlé-Maxime aus vergangenen Jahren, regelmässig um vier bis sechs Prozent zuzulegen. 2021 betrug der Umsatz 87 Milliarden Franken. Ohne grössere Verkäufe dürfte Nestlé somit mit dem gesteckten Wachstumsziel die 100-Milliarden-Grenze anpeilen.

Nestlé, der Weltverbesserer

Bis 2025 soll zudem eine operative Gewinnmarge von 17,5 bis 18,5 Prozent resultieren. Dies, nachdem sich die Kosteninflation 2021 und 2022 negativ auf die Marge ausgewirkt hat. Im vergangenen Jahr betrug sie 17,4 Prozent. Allerdings konnte Nestlé gleichzeitig auch viele Preiserhöhungen im Markt durchsetzen. Jean-Philippe Bertschy, Nestlé-Analyst der Bank Vontobel, ist von Nestlés Strategie jedenfalls angetan und bezeichnet die Margenziele als «sehr vielversprechend und spannend».

Der Gigant vom Genfersee: Nestlé hat seinen Hauptsitz in Vevey im Kanton Waadt. Laurent Gillieron/Keystone

Die Sparte Nestlé Health Science soll in den kommenden Jahren seine Führungsposition im Bereich Ernährung und Gesundheit ausbauen, wie es in einem Communiqué heisst. Mark Schneider betont darin, dass die Devise «Good for you, good for the planet» – «Gut für dich, gut für den Planeten» – weiterhin Kern der Strategie sei.

Allerdings wird Nestlé dafür nicht nur vermehrt gesunde Produkte lancieren, sondern auch seine Umweltbilanz verbessern müssen. So hat Greenpeace erst vor zwei Wochen Nestlé zusammen mit Coca-Cola und Pepsi zum fünften Mal in Folge zu den grössten Plastikverschmutzern der Welt gekürt.

