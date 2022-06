Zinswende plus Immo-Blase: beim letzten Mal ging es übel aus

Nationalbank erhöht Leitzinsen Zinswende und zugleich eine Immobilienblase: Beim letzten Mal ging das katastrophal aus Die letzte Blase wurde von der Schweizerischen Nationalbank zum Platzen gebracht, es folgte ein verlorenes Jahrzehnt – und dieses Mal? Niklaus Vontobel (Text) und Stefan Trachsel (Infografik) Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Leitet Zinswende ein: SNB-Präsident Thomas Jordan. Keystone

Weltweit versuchen Zentralbanken, zu verhindern, dass ihnen die Kontrolle über die Inflation entgleitet. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat darum erstmals seit über einem Jahrzehnt ihre Leitzinsen erhöht – damit ist die Zinswende endgültig da. Steigende Zinsen bringen gewaltige Verschiebungen von Geldern mit sich: hin zu Anleihen von Staaten und soliden Unternehmen; und weg von Aktien und Immobilien. Nicht selten folgen Verwerfungen oder gar Crashs.

Zum Cliffhanger wird es, treffen solche Zinswenden auf Immobilienblasen. So ist es heute. Die Zinsen sind erstaunlich schnell gestiegen, für Staatsanleihen wie für Hypotheken haben sie wichtige Marken durchbrochen. Einige Banken verlangen für zehnjährige Hypotheken bereits wieder über 3 Prozent. Und die SNB hat mit ihren Leitzinserhöhungen erst begonnen. Zugleich haben Immobilien einen langen Boom hinter sich. Gemessen an den Preissteigerungen, wird die Blase der 1980er-Jahre schon übertroffen.

Und so war es in der Schweiz der 1980er-Jahre. Damals entstand eine der kostspieligsten Krisen der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Eine historische Studie kommt zum Schluss, dass die SNB selbst am Ursprung der Krise stand. Die Autoren, zu denen Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann zählt, schreiben:

«Der abrupte Zinsanstieg, der durch die SNB herbeigeführt wurde, lässt die Blase der 1980er-Jahre platzen.»

Auch nach dem Platzen bekleckerte sich die SNB nicht mit Ruhm. Laut Studie erkannte sie die Lage lange nicht und beliess ihre Geldpolitik zu restriktiv – sprich: Sie liess die Zinsen zu hoch. So verschlimmerte sie die Krise. Wie es in der Studie weiter heisst, waren dies äusserst kostspielige Fehler:

«Die 1990er-Jahre gingen als verlorenes Jahrzehnt in die Schweizer Geschichte ein.»

Zu den Kosten der damaligen Krise zählt ein Crash der Immobilienpreise. Auf dem Höhepunkt der 1980er-Blase haben die Preise inflationsbereinigt um fast 70 Prozent zugelegt. Ab 1989 geht es abwärts, alle Wertgewinne lösen sich in Luft auf.

Es gibt eine Bankenkrise. Von 1991 bis 1996 müssen die Banken total 8,5 Prozent ihrer Kredite abschreiben. Von 180 Regionalbanken verschwinden über die Hälfte. Die Spar+Leihkasse Thun wird von den Behörden geschlossen, vor ihren Schaltern bildeten sich Schlangen und die Bilder gehen um die Welt.

Massenauflauf vor der Spar+Leihkasse Thun im September 1991, kurz bevor sie wegen Überschuldung geschlossen werden musste. Keystone

Die Wirtschaft stagniert über sechs Jahre lang, die Hälfte der Wachstumsverluste ist laut Historiker Straumann eine Folge der geplatzten Immobilienblase. Wie Straumann zu CH Media sagt: «Immobilienblasen sind das grösste gesamtwirtschaftliche Risiko überhaupt. Mit allem anderen kommen wir zurecht.»

Wiederholt sich die Geschichte? Als die SNB im Jahr 2008 die Grossbank UBS retten helfen musste, sagte der damalige SNB-Präsident Jean-Pierre Roth, die Schweizerische Nationalbank sei für die Ewigkeit da – dennoch kommt es hinter den hohen Mauern zu viel Wandel. In den 1980er-Jahren wollte sie die Inflation kontrollieren, indem sie die Geldmenge steuerte – ein Fehler, der dazu beitrug, dass die Zinsen zu abrupt stiegen und später zu lange zu hoch waren.

Heute hat die SNB ein anderes geldpolitisches Konzept, sie will die Wirtschaft via ihre Leitzinsen beeinflussen und orientiert sich dafür an ihrer Inflationsprognose. Der üblen Nebenwirkungen von Zinswenden ist sie sich anscheinend bewusst. Als sie vergangene Woche erstmals seit über zehn Jahren ihre Leitzinsen erhöhte, warnte ihr Vizepräsident Fritz Zurbrügg gleich selbst:

«Eine deutliche Straffung der finanziellen und monetären Bedingungen könnte eine Korrektur am Hypothekar- und Immobilienmarkt im Inland auslösen.»

Und doch kann es wieder schiefgehen. Die Rückkehr der Inflation stellt westliche Zentralbanken vor eine tückische Aufgabe: Wie stark die Leitzinsen erhöhen, sodass die Inflation nicht ausser Kontrolle gerät, es aber nicht zu einer Rezession kommt oder einem Crash am Immobilienmarkt? Sie müssen hindurchsteuern zwischen zwei Gefahren wie der griechische Held Odysseus auf seiner Heimfahrt nach dem Trojanischen Krieg zwischen den Seeungeheuern Skylla und Charybdis.

Sprichwörtlich geworden: zwischen Skylla und Charybdis. Wikicommons

Dabei kontrollieren die Zentralbanker ihr Schiff nicht einmal. Die hohe Inflation wird über hohe Preise für Öl und Gas in den Westen hineingetragen. Darauf haben SNB-Präsident Thomas Jordan oder Jay Powell als Präsident der amerikanischen Federal Reserve Bank (Fed) wenig Einfluss; Russlands Präsident Wladimir Putin und sein imperialer Wahn sehr viel.

Für solche Einflüsse ausserhalb ihrer Kontrolle haben Zentralbanker lange eine Lösung gehabt: wegschauen. Die Preise von Energie oder Lebensmitteln rechnen sie aus der Inflation heraus. Das Ergebnis ist die Kerninflation, und auf die können sie sich weitgehend beschränken. Energie wird schnell teurer, aber ebenso schnell wieder billiger. Vom Auf und Ab haben Konsumentinnen und Konsumenten lange wenig mitgekriegt. Zentralbanker haben wegschauen gekonnt.

Heute können sie das nicht mehr, oder zumindest befürchten sie dies. Benzin, Heizöl oder Brot sind dermassen viel teuer geworden – es könnte sich der Eindruck durchsetzen, die Inflation sei ausser Rand und Band. Arbeitnehmenden würden dann ihre Inflationserwartungen anpassen und überzogene Lohnforderungen stellen, was Arbeitgeber zu neuen Preiserhöhungen zwänge, und sie käme in Gang, die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale.

Fed-Chef Powell schien laut Newsagentur Bloomberg einzuräumen, wie machtlos er sich fühlt. «Wir können nicht wirklich viel bewirken, aber wir müssen die möglichen Auswirkungen auf die Inflationserwartungen im Auge behalten», sagte Powell. «Es ist eine sehr schwierige Situation, in der wir uns befinden.»

Als «Rockstars» wurden Zentralbanker vor wenigen Jahren gefeiert, als «Superhelden». SNB-Präsident Thomas Jordan zierte das Titelbild des Wirtschaftsmagazins «Bilanz», dazu der Titel «Big Thomas – so mächtig und gefordert wie nie». Immer wieder stellten Finanzblätter die gleiche bange Frage: «Haben Zentralbanker zu viel Macht?» Heute scheint sich wenigstens diese Sorge zu erübrigen. Wie der britische «Economist» schreibt, rechnen die Menschen zunehmend mit höherer Inflation – und: «Niemand hört auf die Zentralbanker.»

Der Zeitgeist im Jahr 2014: Zentralbanker als Rockstars als Coverhelden der «Bilanz». Wirtschaftsmagazin Bilanz

