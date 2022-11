Nestlé mischt mit veganer Stopfleber das Weihnachtsessen auf

Festtage Veganes Menü zu Weihnachten? Nestlé und Planted wollen uns Braten aus Erbsen und Stopfleber aus Misopaste schmackhaft machen Der Westschweizer Lebensmittelkonzern lanciert für die Festtage eine vegane Foie gras. Diese Delikatesse ist besonders in der Westschweiz beliebt. Das Weihnachtsmenu ins Visier genommen hat auch die Firma Planted. Pascal Michel Jetzt kommentieren 24.11.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Planted-Braten (links) und die vegane Stopfleber (rechts, vorne) sollen Veganern an Weihnachten eine Alternative bieten. Bild: zvg

Beim Weihnachtsessen dominieren traditionell fleischlastige Gerichte: Filet im Teig, Fondue chinoise oder – gerade in der Westschweiz – Foie gras, also Stopfleber von Gänsen oder Enten. Bisher waren tierfreundliche Alternativen zu diesen Klassikern dünn gesät. Das ändert sich nun: Die Hersteller von veganen Ersatzprodukten nehmen dieses Jahr das Weihnachtsmenu ins Visier.

Kürzlich lancierte die Firma Planted aus Kemptthal ZH einen pflanzlichen Braten aus Erbsen. Für den Fleischgeschmack und die Röstaromen sorgen Gewürze, Backpflaumen, Dijonsenf sowie eine Sauce auf Rotweinbasis. Die Macher sehen ihren Braten als Alternative für alle (Teilzeit-)Veganer, die es an den Festtagen «kulinarisch oft nicht leicht» hätten – und als Entlastung für die Gastgeber, die oft wenig Zeit hätten, noch speziell vegan oder vegetarisch zu kochen.

Vegane Variante ist nicht gesünder

Neben dem stark wachsenden Start-up steigt Nestlé ins Geschäft mit dem veganen Festessen ein. Der Westschweizer Lebensmittelriese bringt unter seiner Marke «Garden Gourmet» ab Ende November eine pflanzliche Alternative zu Foie gras auf den Markt.

Das Produkt heisst «Voie Gras» und versucht mit Misopaste, Meersalz und Trüffelöl Geschmack und Textur der Stopfleber nachzuahmen. Gesünder als das Original ist es aber nicht: Die vegane Foie gras landet auf dem Nutri-Score in der Kategorie D. Das Nährwertprofil sei dennoch vorteilhafter, betont Nestlé. Der Konzern sieht einen weiteren Vorteil: den Preis. Ein 180-Gramm-Glas kostet 7.95 Franken – und ist damit deutlich preiswerter als echte Foie gras, die das Zehnfache kosten kann.

Ein grosses Potenzial sieht der Grossverteiler Coop, der in 140 Filialen die Delikatesse in die Regale stellt. «Die vegane Foie gras bietet eine ideale Alternative. Ich bin überzeugt, dass Voie Gras bei unseren Kundinnen und Kunden Anklang finden wird», sagt Martin Stutz, Category Manager für vegetarische & vegane Alternativen bei Coop.

Politik bremste Importverbot aus

Besonders in der Westschweiz ist Foie gras an den Festtagen beliebt. Laut Umfragen konsumieren 71 Prozent der Romands die Delikatesse. In der Deutschschweiz sind es nur 15 Prozent. Um diese Nachfrage zu decken, importiert die Schweiz jährlich über 200 Tonnen Stopfleber – dafür müssen 377'000 Enten und 7500 Gänse auf qualvolle Art gemästet werden, wie Tierschützer vorrechnen. Verschiedene Anläufe, den Import zu verbieten, scheiterten im Parlament. Zuletzt versenkte der Ständerat eine Motion von SP-Nationalrat Matthias Aebischer.

Einen neuen Versuch, den Stopfleber-Import zu unterbinden, hat SVP-Nationalrat und Landwirt Martin Haab lanciert. Seine Motion hat der Nationalrat bereits angenommen, sie geht nun an den Ständerat. «Es ist ausgesprochen verwerflich, wenn die Schweiz der eigenen Landwirtschaft hohe Auflagen macht und die Produktion von Tierqualprodukten verbietet, derweil jedoch derartige Qualprodukte aus dem Ausland importiert», findet Haab. Sollte die grosse Kammer erneut keine Hand für ein Verbot bieten, bleibt das Anliegen trotzdem auf der politischen Agenda: Seit Juni sammelt eine Tierschutz-Allianz Unterschriften für eine Volksinitiative.

300 Forscher arbeiteten am Rezept

In der Zwischenzeit könnten Alternativprodukte wie Voie Gras von Nestlé den zuletzt rückläufigen Import von Stopfleber weiter reduzieren – sofern sie geschmacklich überzeugen. Am Rezept getüftelt haben Nestlé-Forscherinnen und Forscher in Lausanne, wo rund 300 Personen an veganen Innovationen arbeiten. Hergestellt wird die vegane Stopfleber im Forschungs- und Entwicklungszentrum im deutschen Singen, nahe der Schweizer Grenze. «Dank der guten Zusammenarbeit und der langjährigen Expertise von Nestlé Research dauerte es nur 6 Monate von der Kreation bis zur Markteinführung des Produkts», schreibt Nestlé.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen