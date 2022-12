787 oder A350? Swiss-Chef Dieter Vranckx über seine Flottenpläne

Neue Flugzeuge Dreamliner oder A350? Jetzt lässt sich der Swiss-Chef bei der Zukunftsplanung ganz tief in die Karten blicken Der Entscheid, welches Flugzeugmodell die alten Langstreckenmaschinen der Lufthansa-Tochter ersetzen wird, wird noch dieses Jahr gefällt. Der Swiss-CEO hat eine klare Präferenz. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Dieter Vranckx hat mitten in der Pandemie die Führung der Swiss übernommen. Nach der überstandenen Krise stehen nun wegweisende Entscheide bei der Flottenplanung an. Gaetan Bally / Keystone

Jetzt ist die Katze praktisch aus dem Sack. An einer Pressekonferenz zum Flughafenbericht des Kantons Zürich am Freitag liess Swiss-Chef Dieter Vranckx durchblicken, wohin die Reise seiner Flottenpläne geht. Denn ab 2025 soll diese teilerneuert werden. Zwar fliegt die Swiss mit zwölf relativ neuen Boeing-777-Maschinen durch die Welt, aber auch nach wie vor mit fünf älteren A340-Maschinen von Airbus sowie 14 Airbus A330-300. Sie bedienen weit entfernte Ziele wie San Francisco, São Paulo oder Bangkok.

In der Branche wird seit längerem gewerweisst, ob der Dreamliner vom US-Hersteller Boeing – auch 787 genannt – oder der A350 vom europäischen Airbus-Konzern zum Zug kommen wird. «Unsere klare Präferenz ist natürlich der Airbus A350», sagt Vranckx. Und auf Nachfrage von CH Media präzisiert der Schweiz-Belgier, dass der Entscheid noch dieses Jahr gefällt wird. Sprich: Es geht bloss noch um Details vor der Vertragsunterzeichnung.

Das Ende der A340-Maschinen

Und was würde der A350 nebst mehr Effizienz bringen? «Je nach Typ wären die CO 2 -Emissionen 20 Prozent tiefer, die Lärmemissionen sogar 25 bis 30 Prozent», sagt Vranckx. Bereits im Sommer gab es Hinweise aus Branchenkreisen, wonach die Swiss von ihrem Mutterhaus Lufthansa fünf A350-900 erhalten dürfte. Die fünf A340-Flugzeuge würden die Flotte verlassen, wobei eine wie bereits kommuniziert an die Schwesterairline Edelweiss geht. Die anderen Langstreckenmaschinen, die A330, dürften demnach noch bis 2030 in Betrieb bleiben – und dann ebenfalls durch A350-Maschinen ersetzt werden.

Teil des Swiss-Langstreckennetzes: New York an der US-Ostküste. Alexander Spatari / Moment RF

Kommt hinzu, dass die Website European Airline Fleets – deren Betreiber sich nicht namentlich zu erkennen geben – bei den Flottenplänen der Swiss inzwischen zehn A350-900 aufgelistet hat. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte vergangenen Frühling im Interview mit CH Media gesagt: «Für mich ist klar: Die Swiss kann entsprechend ihrer Investitionsfähigkeit weiterwachsen, auch bei der Flotte.»

Eine Milliardeninvestition steht an

Lufthansa-Chef Carsten Spohr wird beim Flottenentscheid der Swiss mehr als nur ein Wörtchen mitreden. Valentin Hehli / MAN

Je nach Typ und Konfiguration verfügt ein A350 über bis zu 410 Sitze. Zum Vergleich: Die Boeing 777 («Triple Seven»), das Vorzeigeflugzeug der Swiss-Langstrecke, verfügt über rund 340 Sitze. Allerdings hat die Lufthansa bisher die kleinere Ausführung des A350 bevorzugt, welche etwas weniger Sitze als die 777 aufweist.

Was sich die Swiss die Flottenerneuerung kosten lässt, dazu will Vranckx noch nichts sagen. Klar ist aber, dass sie teuer wird. Der A350-900 hat einen Listenpreis von 314 Millionen Dollar. Zwar darf Vranckx mit einem Mengenrabatt rechnen. Doch eine Milliardeninvestition wird es auf jeden Fall.

