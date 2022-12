Heilsarmee: Chef Daniel Imboden will Wachstum

Heilsarmee Auch das gibt’s: Einen Chef, der mit 3500 Franken zufrieden ist Die Heilsarmee will nach der Schrumpfkur wieder wachsen – insbesondere bei den Wohn- und Altersheimen. Damit das klappt, sucht der neue Chef mehr Sichtbarkeit. Florence Vuichard und Doris Kleck Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Heilsarmee-Chef Daniel Imboden musiziert in der Berner Innenstadt mit weiteren Mitgliedern der Heilsarmee für die Topfkollekte. Severin Bigler / © CH Media

«Feliz Navidad». Das ist Daniel Imbodens Lieblingslied. Er singt es auch dieses Jahr bei der Topfkollekte bei seinen Einsätzen mit Gitarre. Diese sind streng durchgetaktet – je drei Einsätze an zwei Tagen in der Berner Innenstadt und rund um den Bahnhof. Alle 20 Minuten müssen die Heilsarmee-Soldaten zum nächsten Topf weiterziehen.

Grossgeworden ist Imboden in einer St.Galler Freikirche, einer Baptistengemeinde. Seine Frau hat ihn später zur Heilsarmee gebracht, wo beide Karriere gemacht haben. Seit Mai ist Imboden, der nach seinem Anglistik- und Romanistikstudium eigentlich hätte Sprachlehrer werden wollen, nun Chef der Heilsarmee Schweiz, zu deren Territorium auch Österreich und Ungarn gehören. Zuvor war er fünf Jahre Personalchef.

Ein Berufsleben für die Heilsarmee

Seine Berufung auf den Chefposten war eigentlich ein Befehl aus der Londoner Zentrale – so ist das üblich bei hochgradigen Offizieren, wie Imboden und seine Frau es sind: Mittlerweile sind sie beide Oberstleutnant, der erste Grad in der Heilsarmee-Hierarchie, der nicht automatisch nach Dienstjahren vergeben wird.

Beide sind seit 23 Jahren Offiziere, das heisst, sie haben ihr Berufsleben der Heilsarmee verschrieben, haben ein Gelübde abgelegt, verzichten auf Alkohol und Tabak, tragen Uniform und besuchen regelmässig den Sonntagsgottesdienst ihrer Gemeinde respektive ihres Korps. Dieser findet im grossen Saal im Hauptquartier unweit des Berner Bahnhofs statt, im gleichen Gebäude, wo auch Imboden sein Chefbüro hat.

Die Armee Gottes Die Sprache ist militärisch, ihr Wirken friedvoll. Gegründet wurde die Heilsarmee 1865 in London – vom methodistischen Prediger William Booth als christlicher Kampftrupp gegen das durch die Industrialisierung mitverursachte Elend. Seitdem gehören Uniformen und Dienstgrade zur Organisation, die heute in 132 Ländern präsent ist und weltweit 1,8 Millionen Mitglieder zählt – Tendenz wachsend. Geführt wird sie von General Brian Peddle. Sie zählt rund 105'000 Angestellte und knapp 17'000 aktive Offiziere – also Mitglieder, die ihr Leben ganz in den Dienst der Heilsarmee gestellt haben. Die Heilsarmee Schweiz gibt es seit 1882, zu ihrem Territorium gehören auch die später gegründeten und viel kleineren Ableger in Österreich (1927) und Ungarn (1924 respektive 1990). Sie zählt rund 3600 Mitglieder, 124 aktive Offiziere, wie der Heilsarmee-Chef Daniel Imboden und seine Frau es sind, sowie gut 1850 Angestellte. Sie betreibt unter anderem elf Wohnheime, vier Alters- und Pflegeheime, sechs Passantenheime sowie 20 Brockenstuben. Insgesamt erwirtschaftet die Heilsarmee Schweiz einen Umsatz von 184 Millionen Franken, und damit etwa gleich viel wie das Biscuit-Familienunternehmen Kambly. Je rund ein Viertel kommt durch Beiträge der öffentlichen Hand sowie Spenden und Legate hinein. Der Anteil des Handelsertrags, zu dem auch die Einnahmen der Brockenstuben beitragen, beläuft sich auf 13 Prozent. (fv)

Er hat den hiesigen Ableger der Heilsarmee in einem schwierigen Moment übernommen. Alle Zahlen zeigen nach unten: Der Mitgliederbestand ist in den vergangenen fünf Jahren erneut geschrumpft – und zwar um rund 4 Prozent auf 3610. Der Umsatz ist im selben Zeitraum von 227 Millionen auf 184 Millionen eingebrochen. In der Folge musste der Personalbestand entsprechend reduziert werden. Heute liegt die Zahl der Angestellten bei rund 1850 Mitarbeitende, was einem Abbau von rund 100 Stellen entspricht.

Die Ursachen für die Rückgänge sind unterschiedlich: Bei den Mitgliedern ist es ein Trend, der alle Heilsarmee-Organisationen in westlichen Länder betrifft. «In Europa haben wir ein Nachwuchsproblem», sagt Imboden. Die Jungen liessen sich nicht mehr so einfach einbinden. Eine Erfahrung, die er auch selbst machen musste: Von seinen vier mittlerweile erwachsenen Kindern hat keines eine Offizierslaufbahn der Heilsarmee eingeschlagen. Nur ein Sohn ist als Jugendarbeiter bei der Heilsarmee tätig. Ganz anders ist die Situation global betrachtet: Dort wächst die Heilsarmee – insbesondere in afrikanischen Ländern und in Indien.

Wachstumspläne bei den sozialen Einrichtungen

Schweizspezifisch hingegen ist der besagte Umsatzrückgang von über 40 Millionen Franken: Die Heilsarmee verlor mehrere Aufträge des Kantons Bern für die Flüchtlingsbetreuung. «Und das nach 35 Jahren», wie Imboden anfügt.

Die Enttäuschung sitzt tief. Und sie hat auch konkrete operative Folgen: Die Flüchtlingshilfe verliert innerhalb des Betätigungsfelds der Heilsarmee klar an Bedeutung. Die verlorenen Umsatzfranken will Imboden anderswo zurückholen: bei den sozialen Einrichtungen mit Fokus auf die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen – namentlich beim betreuten Wohnen und bei den Altersheimen. In beiden Bereichen hegt er Ausbaupläne – respektive hat er bereits erste Schritte unternommen.

Heilsarmee-Chef Daniel Imboden begleitet mit Gitarre seine Heilsarmee-Mitstreiter bei der vorweihnächtlichen Topfkollekte. Severin Bigler / © CH Media

So wurde die Heilsarmee, die heute vor allem Wohnheime und Notschlafstellen betreut, in Basel als «Partnerin» für das Pilotprojekt «Housing First» auserkoren. Dabei soll Menschen, die aus der Bahn gefallen sind, eine «eigene» Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Die Idee dahinter: Wer eine geregelte Wohnsituation hat, findet einfacher einen Job und zurück ins Leben.

Das zweite Wachstumspotenzial bei den Sozialwerken erkennt Imboden bei den Altersheimen – und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens will der Heilsarmee-Chef die Anzahl der Altersheime erhöhen, zweitens will er in diesen das Betreuungsangebot ausweiten, etwa auch auf psychiatrische Dienste. «Wir müssen nur die Kosten unserer Arbeit decken und arbeiten nicht gewinnorientiert», sagt Imboden. «Das wird sehr geschätzt.»

Mehr als nur eine Brockenstube

Damit seine Pläne funktionieren, will Imboden die «Expertise» der Heilsarmee «sichtbarer» machen und den «grössten privaten Anbieter sozialer Einrichtungen» als «zuverlässigen Partner» positionieren. Deshalb hat er nun sogar einen externen Kommunikationsexperten einer berühmten Agentur engagiert. Und deshalb will auch er selbst mehr nach aussen treten. «Wir sind mehr als Topfkollekte und Brockenstuben.»

20 Brockenstuben betreibt die Heilsarmee derzeit in der Schweiz, die jüngste wurde im März 2022 in Baar bei Zug eröffnet – im katholischen und folglich eher Heilsarmee fernen Lande. Ein Zufall, wie Imboden erklärt. Aufgrund eines Spenderwunsches habe die Heilsarmee in der Region ein passendes Haus gemietet und mit einer Brockenstube und einem Café belebt.

Die Brockenstuben profitierten stark vom Nachhaltigkeitstrend, betont Imboden. Das zeige sich in den Umfragen, welche die Heilsarmee periodisch durch das Marktforschungsinstitut GfK erstellen lässt: Gemäss der letzten Umfrage aus dem Jahr 2019 sind zwar die Hauptgründe für einen Brocki-Besuch noch immer das Stöbern (54 Prozent), die Schnäppchenjagd (45 Prozent) und die tiefen Preise (38 Prozent).

Aber die «Nachhaltigkeit respektive nachhaltiger Konsum» haben laut Imboden deutlich an Bedeutung gewonnen. Mehr als jeder fünfte geht mittlerweile deswegen in die Brockenstube – und damit praktisch gleich viele, wie jene, die auf der «Suche nach Raritäten und Antiquitäten» sind.

Von Spenden und «Patronen»

Doch bis die Heilsarmee den Verlust der gewichtigen bernischen Flüchtlingsbetreuungsaufträge kompensieren kann, dürfte es noch eine Weile dauern. Immerhin läuft das aktuelle Geschäftsjahr gut, wie Imboden ergänzt. «Die Spendeneingänge und der Erhalt von Erbschaften respektive Legaten entwickeln sich erfreulich.» Beide Einnahmenpositionen liegen per Ende des September 2022 über dem Budget. Fürs ganze Jahr bleibt er zuversichtlich, dass es so weiter geht. Das wäre wichtig, denn letztlich gehen die meisten Spenden Ende Jahr ein.

Die Heilsarmee bei derTopfkollekte in Bern. Severin Bigler / © CH Media

Auch Imboden und seine Frau spenden an die Heilsarmee, als Offiziere geben sie «Patronen» ab, wie es offiziell in der Heilsarmee-Sprache heisst. Dieses Geld fliesst nicht in Sozialprojekte, sondern in die Aktivitäten des Korps, also der Kirchengemeinde.

Die «Patrone» entspricht gemäss Empfehlung rund einem Zehntel des Lohns. Dieser ist bei Offizieren vergleichsweise tief, egal welche Funktion und Verantwortung sie haben. Sie erhalten einen sogenannten «Bedarfslohn», der sich nach dem richtet, was man zum Leben braucht. Imboden und seine Frau, die ebenfalls zur Geschäftsleitung gehört und sich dort um die Interessen der Korps und Sozialwerke in Ungarn und Österreich kümmert, verdienen zusammen netto rund 7000 Franken im Monat. Oder je rund 3500 Franken. Damit hat Imboden wohl den tiefsten CEO-Lohn im Lande.

Er brauche nicht mehr, sagt Imboden. Zudem könnten er und seine Frau in einer relativ günstigen «Dienstwohnung» in Bern wohnen. «Damit machen wir keine grossen Sprünge, aber ich bin zufrieden und es reicht auch für einmal Ferien im Jahr.» Zuletzt war des Ehepaar Imboden Schnorcheln im ägyptischen Sharm el Sheikh.

