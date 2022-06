IT-Pannen & Personalmangel: An Flughäfen droht Chaos-Sommer

Panne bei Skyguide Personalmangel, gestrichene Flüge und jetzt auch noch eine IT-Panne: Droht an den Flughäfen der Chaos-Sommer? Wegen Problemen bei der Flugsicherung Skyguide strandeten am Mittwoch Tausende Flugpassagiere in Zürich und Genf. Das könnte nur der Vorbote für einen Sommer voller Flugstreichungen, Verspätungen und langen Wartezeiten sein. Das hat die Branche selbst verschuldet. Stefan Ehrbar, Maja Briner und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 15.06.2022, 18.30 Uhr

Viele blieben gelassen: Am Mittwoch fielen in Zürich mehrere Flüge aus. Keystone

Es sind Bilder, die man an Schweizer Flughäfen seit 12 Jahren nicht mehr gesehen hat: Schlangen von gestrandeten Passagieren, Informationstafeln mit zig annullierten Flügen und vor allem - Ruhe am Himmel. 2010 brach der isländische Vulkan Eyjafjallajökull aus und brachte die europäische Aviatik zum Stillstand. Nichts ging mehr - und nun, am frühen Mittwochmorgen also erneut. Weniger lange zwar, doch im Gegensatz zur damaligen Aschewolke ist dieses Mal nicht die Natur die Ursache. Das Problem ist selbst verschuldet.

Ein Hardware-Fehler hat die Schweizer Flugsicherheitsbehörde Skyguide in der Nacht auf Mittwoch, kurz vor vier Uhr morgens dazu gezwungen, den gesamten Schweizer Luftraum zu sperren. Keine Starts. Keine Landungen. Erst um halb neun Uhr konnte das Problem behoben werden. Doch da war der Schaden bereits angerichtet.

Lyon statt Genf, München statt Zürich

Alleine bei der Swiss waren 6400 Passagiere betroffen, insgesamt dürften es wohl über 10'000 gewesen sein. Fluggäste, die eigentlich nach Zürich hätten reisen wollen, landeten stattdessen in München, Mailand oder Basel. Wie viele Flüge insgesamt betroffen waren, weiss Skyguide nicht, wie ihr Chef Alex Bristol im Interview mit CH Media sagt. Ursächlich für die Panne sei, vereinfacht gesagt, ein Switch gewesen, der für die Datensendung vom einen zum anderen Computer zuständig ist. Ein zweiter, redundanter Schalter habe dies nicht realisiert.

Die Panne sei in der Schweiz «historisch», so Bristol - und Skyguide werde alles daran setzen, dass sie ein Einzelfall bleibe. Doch ob es einen Chaos-Sommer geben wird oder nicht, weiss auch der Chef der Fluglotsen nicht. Denn selbst wenn die Flugsicherung reibungslos funktionieren sollte: Die Aviatik-Branche kämpft derzeit mit vielen Baustellen. Ein Beispiel sind Flugstreichungen.

Die fehlenden Flight Attendants an Bord

Egal ob Swiss, Easyjet, Eurowings oder Lufthansa: Viele europäische Airlines nahmen in den letzten Wochen insgesamt Tausende Flüge im Sommer aus dem Flugplan. Als Hauptursache wird jeweils der Personalmangel genannt, den die Branche selbst zu verantworten hat. Alleine die Swiss hat im Frühling 2021 über 330 Flight Attendants den blauen Brief geschickt.

Zwar konnte damals tatsächlich niemand wissen, wie lange die Krise noch andauern würde. Zudem forderte der Bund für seine Bürgschaft für einen Bankenkredit strikte Kostensenkungen von der Airline ein. Doch der Kahlschlag rächt sich jetzt trotzdem. Denn Personal zurückzuholen, gestaltet sich als schwierig. Viele haben in der Krise einen anderen Job gefunden und wollen nicht mehr zurück in die Branche mit tiefen Löhnen, wenig Planbarkeit und sinkendem Glamour-Faktor.

Auch Gategroup und Swissport bauten ab

Auch die Dienstleister an den Flughäfen traten wegen Corona kräftig auf die Kostenbremse und reduzierten ihren Personalbestand. Die Servicegesellschaft Swissport baute im Jahr 2020 laut SRF knapp 400 Stellen in der Schweiz ab, der Airline-Caterer Gategroup laut der NZZ in Genf und Zürich 350.

Im boomenden Arbeitsmarkt diese Stellen neu zu besetzen, ist keine einfache Aufgabe. Zudem dauert es teilweise wochenlang, bis nur schon die nötigen Sicherheitsüberprüfungen stattgefunden haben und die Behörden grünes Licht geben.

Chaotische Zustände in Amsterdam und Dublin

Die Mangellage ist keine Schweizer Eigenheit. In den letzten Tagen herrschten an vielen europäischen Flughäfen chaotische Zustände. Die «Ruhrpost» berichtet von unfassbaren Szenen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn, wo Kinder auf Gepäckbändern hätten schlafen müssen. Am Flughafen Dublin verpassten Anfang Monat Tausende ihren Flug wegen zu langen Warteschlangen.

Die niederländische Airline KLM musste zeitweise den Verkauf von Tickets ab ihrem Heimatflughafen Amsterdam-Schiphol aussetzen, um nicht noch mehr Passagiere anzulocken. Der Flughafen Amsterdam, einer der grössten Europas, leidet besonders unter Personalmangel. Warteschlangen reichten zuletzt bis auf die Strassen hinaus.

Passagiere erscheinen zu früh am Flughafen

Solche Schlagzeilen führen zu einer Negativspirale. In Amsterdam etwa reisen Passagiere immer früher an aus Sorge, ihren Flug zu verpassen – und sorgen damit für einen überfüllten Flughafen. Der gibt seinen Kundinnen und Kunden jetzt den Tarif durch. «Sie sind maximal vier Stunden vor Abflug in der Abflughalle willkommen», teilt er auf der Internetseite mit.

Von Chaos werden die Flughäfen in der Schweiz hoffentlich verschont bleiben, auch wenn mit sehr vielen Passagieren über den Sommer gerechnet wird. Schon in den letzten Monaten nahm die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen Zürich laufend zu (s. Grafik).

Ein Vorteil des Landesflughafens Zürich ist, dass die Kantonspolizei die primäre Sicherheitskontrolle durchführt und nicht ein privates Unternehmen. Das grösste Schweizer Polizeikorps musste während der Krise nicht Hunderte qualifizierte Mitarbeitende entlassen, nur weil an einem ihrer Aussenposten weniger los war. Auch am Euroairport Basel sollte der Sommer gesittet über die Bühne gehen. Swissport etwa hat dort in den letzten sechs Monaten über 150 neue Mitarbeitende angestellt und glaubt, die Situation im Griff zu haben (CH Media berichtete).

Politik will wissen, was schieflief

Doch die Skyguide-Panne hat gezeigt, wie wenig es braucht, damit das System in dieser angespannten Lage aus den Fugen gerät. Deshalb soll sie sich nicht wiederholen. Dafür will nun selbst die Politik sorgen. Das Verkehrsdepartement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga verlangt von Skyguide einen Bericht. Darin soll das Unternehmen «Angaben zu den Ursachen der Sperrung, den Massnahmen zur Behebung und eine Analyse dazu» liefern, wie ein Sprecher des zuständigen Bundesamtes für Zivilluftfahrt mitteilt.

Parlamentarierinnen und Parlamentarier schalten sich ebenfalls ein. Der Präsident der nationalrätlichen Verkehrskommission, Jon Pult (SP/GR), spricht von einem «sehr gravierenden» Vorfall. «Ich bin besorgt», sagt er. Die Kommission habe bereits zuvor geplant, Skyguide im Herbst zu besuchen. «In diesem Rahmen werden wir die Panne thematisieren und allenfalls auch politische Schritte einleiten, sollte das nötig sein.» Den Besuch vorzuverlegen, sei kein Thema. «Wir brauchen zuerst gute Grundlagen, sonst können wir nicht sorgfältig arbeiten.»

