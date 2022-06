Paradeplatz: Hotelplan-Meyer, Swiss-Vranckx und Emmi-Riedener

«Paradeplatz» Migros: Exit-Poll zeigt Nein-Trend bei Alkohol-Abstimmung ++ Swiss: Giftpfeil von Reisebüro-Chef ++ Emmi: Sexy Singles umworben Hochspannung vor der Urabstimmung der Migros-Genossenschafter über die Zulassung von Alkohol: Eine Befragung unter 1000 Mitgliedern sickert durch. Dazu weitere Meldungen aus der Insider-Rubrik «Paradeplatz» der «Schweiz am Wochenende». SaW-Redaktion Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Alkohol ja oder nein? Bei der Migros sieht es nicht nach einem Ja aus. Keystone

An diesem Samstag endet die Frist, an der die fast 2,3 Millionen Migros-Mitglieder über die Aufhebung des Alkoholverbots abstimmen dürfen. Das offizielle Resultat wird man erst in einigen Tagen erfahren, nachdem in allen Genossenschaften ausgezählt worden ist. Doch die «Schweiz am Wochenende» hat Kenntnis von einer Umfrage, welche unter 1000 Genossenschaftern durchgeführt wurde, die bereits abgestimmt haben. Laut dieser «Exit-Poll» liegt das Nein-Lager mit 60 Prozent vorn. Das hiesse: Alles bleibt beim Alten. Selbst eine knappe Ja-Mehrheit würde nicht reichen, um dies zu ändern, denn nötig ist eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen. Einzig in der Genossenschaft Genf reicht eine absolute Mehrheit für die Zulassung von Alkohol. Gemäss Insidern rechnet man bei der Migros von Chef Fabrice Zumbrunnen inzwischen damit, dass im grössten Teil der Schweiz weiterhin keine alkoholischen Getränke angeboten werden.

Die SPD hat sich bei der Bewerbung des 9-Euro-Tickets ordentlich vertan, in dem sie ihr Plakat mit einem Zug der Rhätischen Bahn illustrierte. Das ist auch Peter Füglistaler nicht entgangen, dem Direktor des Bundesamt für Verkehr. Er freue sich, dass ein Schweizer Zug als Lockvogel diene, schreibt er auf LinkedIn und er hoffe, dass viele Deutsche auch mal die hiesige Bahn erkundeten: «Ganz so billig wird es nicht. Dafür warten schöne Ausblicke und in der Regel pünktliche Züge.»

Hotelplan-Chefin Laura Meyer. Zvg / Aargauer Zeitung

Während Tesla-Chef Elon Musk das Personal wieder zurück ins Büro drängt, ruft Hotelplan-Chefin Laura Meyer das eigene Personal zur Arbeit im Ausland auf, und zwar in einer «Workation Villa» auf Zypern, wie das Branchenportal Travelnews.ch berichtet. Von Juni bis Oktober steht dem Personal die Villa mit vier Schlafzimmern zur Verfügung, inklusive Pool und Jacuzzi auf der Dachterrasse. Da kann der Hauptsitz in Opfikon ZH nicht mithalten.

Die Swiss hat eine neue Gebühren-Idee. Christian Beutler / KEYSTONE

Swiss-Chef Dieter Vranckx verteuert die Jagd nach dem Wunschsitz an Bord für Passagiere, welche die günstigste Ticketkategorie buchen. Mindestens 30 Franken kostet der Sitzplatzwechsel künftig (CH Media berichtete). Gebühren für jeden Service? Dafür gibt es auf Linkedin Häme von Walter Kunz, notabene Chef des Branchenverbands der Schweizer Reisebüros: «Will die Swiss jetzt eine Premium- oder Billigairline sein?»

Tritt Ende Jahr ab: Der langjährige Emmi-Chef Urs Riedener. Urs Flueeler / KEYSTONE

Emmi-Chef Urs Riedener möchte, dass sein Blockbuster-Produkt Caffè Latte auch künftig wortwörtlich in aller Munde ist. Um die Marke jung zu halten, ging der Luzerner Milchverarbeiter auch schon eine Werbepartnerschaft mit der TV-Show «Germany's Next Topmodel» ein, die von Heidi Klum moderiert wird. In Grossbritannien setzt Riedener nun laut dem Branchenportal «The Grocer» auf einen PR-Deal mit der populären Reality-Show «Love Island», über die Eskapaden von hübschen Singles auf einer sonnigen Insel, wie der Sender ITV2 frohlockt.

Bei «Love Island» sind Sixpacks und viel nackte Haut gefragt. Nun hat es der Milchkonzern Emmi auf die Reality-TV-Show abgesehen. Screenshot: www.itv.com

