Die neuen Protz-Büros der gehypten Turnschuhfirma On

«Paradeplatz» Die neuen Protzbüros der gehypten Turnschuhfirma On, das Kaffeedilemma der CS und die verräterischen Warteschlangen Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. 25.06.2022, 05.00 Uhr

On-Co-Gründer David Allemann. Christoph Ruckstuhl / NZZ

Beim Zürcher Turnschuhhersteller On gönnt man sich gerne was: Jüngst wurde bekannt, dass sich die drei Gründer sowie die beiden Co-Chefs für 2021 insgesamt 83 Millionen Franken auszahlen liessen. Auch der neu eröffnete Hauptsitz in Zürich West auf 17 Stockwerken für 1000 Mitarbeitende kann sich sehen lassen. Die Lage gleich an der Limmat sei ideal für die mittäglichen Joggingrunden, erklärte Co-Gründer David Allemann. Angesichts des Aktienkurses, der sich im Vergleich zum Einstiegswert beim Börsengang im Herbst 2021 bisher mehr als halbiert hat, dürften die Chefs dabei trotz modernstem Schuhwerk ausser Atem geraten.

Der neue On-Hauptsitz liegt an der Förrlibuckstrasse 190 in Zürich. On

Eine Talfahrt an der Börse hat auch die von Thomas Gottstein gelenkte Credit Suisse hinter sich: Die gloriosen Zeiten freilich, als die Wertpapiere der Grossbank noch bei über 80 Franken notierten, sind schon lange vorbei. Seit 15 Jahren geht es mit der Grossbank nur bergab. Derzeit kostet eine CS-Aktie bescheidene 5.60 Franken. Anleger können also wählen, ob sie am Paradeplatz eine Aktie der einst stolzen Bank der Gründerväter der Eidgenossenschaft erwerben wollen – oder ob sie sich für denselben Betrag vis-à-vis bei «Sprüngli» doch lieber einen Café crème gönnen wollen?

CS-Chef Thomas Gottstein. Gaetan Bally / Keystone

Und zuletzt noch ein Rätsel: Woran erkennt man einen Grossanlass der Schweizer Wirtschaft – wie etwa den vom Branchenverband Swissmem organisierten Industrietag, der diese Woche in der Eventhalle The Hall im zürcherischen Dübendorf stattfand? Beim Gang zum WC. Anders als bei allen anderen Grossanlässen stehen hier die Männer Schlange, während die wenigen anwesenden Frauen für einmal ohne Wartezeit durchspazieren können. Ein Phänomen, dass der nie um einen Kommentar verlegenen Nationalrätin Jacqueline Badran (SP) auch schon am Swiss Economic Forum (SEF) aufgefallen ist.