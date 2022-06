Paradeplatz: Hotelplan-Meyer, Bloomberg, Flughafen-Schmid, Migros

«Paradeplatz» Hotelplan-Chefin outet sich als Print-Fan +++ der sexistische Milliardär im Büro +++ und schlechtes PR-Timing am Flughafen Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Laura Meyer ist Chefin der Migros-Reisetochter Hotelplan. Zvg

Reisebüros haben in der Vergangenheit unter der Onlinekonkurrenz gelitten. Doch nicht alles funktioniert digital – davon ist Hotelplan-Chefin Laura Meyer überzeugt. Immer wieder höre sie, dass Reisekataloge ein Ding der Vergangenheit seien, schreibt sie auf Linked-in: «Einverstanden für Schriftgrösse-5-Kataloge mit detaillierten Preisangaben.» Deshalb setze man auf inspirierende Magazine mit einzigartiger Bildsprache. Nun müssen bloss noch die gebuchten Flüge tatsächlich abheben.

Mike Bloomberg (Mitte unten) im Grossraumbüro, umgeben vom Personal. Screenshot Linkedin

Mike Bloomberg, Gründer des gleichnamigen Nachrichtendienstes, ist kein Fan von privaten CEO-Büros. Online zeigt er ein Bild von sich, umgeben von seinen Angestellten im Grossraumbüro. Dazu schreibt er: «Im Sport ist der Trainer auf dem Feld mit den Spielern, gibt Anweisungen, motiviert und inspiriert sie – und ermuntert sie, wenn sie Fehler machen.» Fragt sich, ob das Personal ständig von einem Chef umgeben sein will, der mehrere Milliarden Dollar besitzt, zuletzt erfolglos als Präsident in den USA kandidierte und dem von vielen Angestellten seit Jahren vorgeworfen wird, sexistische Sprüche von sich zu geben.

Andreas Schmid wird nächstes Jahr nicht mehr zur Wahl als Präsident der Flughafen Zürich AG antreten. Alexandra Wey / KEYSTONE

Am Mittwochmorgen lud der abtretende Flughafen-Zürich-Präsident Andreas Schmid nach Kloten, um den geplanten Dock-A-Ersatzneubau zu präsentieren. Ein XL-Projekt, mit dem neue Nachhaltigkeitsstandards gesetzt werden sollen. Nur: Skyguide-Chef Alex Bristol machte ihm einen Strich durch die PR-Rechnung. Denn am selben Tag kam es zur Sperrung des Schweizer Luftraums. Statt schönen Flughafen-Bildern dominierten somit in der Presselandschaft bloss Fotos von gegroundeten Flugzeugen und genervten Passagieren.

So soll das neue Dock A am Flughafen Zürich künftig aussehen. Youtube

Der Preis für die Schönfärberei der Woche geht an Migros-Präsidentin Ursula Nold. Sie und ihre Verwaltungsratsmitglieder hatten sich vor der Alkohol-Abstimmung für ein Ja ausgesprochen – entgegen dem deutlichen Nein-Votum der Genossenschaftsmitglieder. Für Nold kein Problem, wie sie vor den Medien sagte: «Jetzt setzen wir den Entscheid natürlich bedingungslos um.» Nur, da gibt es gar nichts «bedingungslos» umzusetzen. Alles bleibt beim Alten.