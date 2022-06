Paradeplatz: Vivi-Kola, Donald Trump, Roger Federer und On-Saläre

«Paradeplatz» Schweizer Cola für 15 Franken, Donald Trumps Flugi-Fauxpas – und die fehlende Frage an Roger Federer Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kult-Marke ist einst verschwunden, doch Unternehmer Christian Forrer hat sie wiederbelebt.

Der Unternehmer Christian Forrer hat die einst untergegangene Getränkemarke Vivi-Kola wieder erfolgreich gemacht. Sogar nach Saudi Arabien und Abu Dhabi gehen ab und zu ein paar Container-Lieferungen. Dort kostet eine Flasche aber 15 Franken, wie Forrer in der «Handelszeitung» sagt. «Denn es gibt dort eine gewaltige Steuer auf Blööterliwasser. Unser Cola ist dort als Luxusprodukt angeboten.» Andere Länder, andere Sitten - und andere Preise.

Das berühmte Hellblau der Air Force One soll einem Dunkelblau weichen - so wollte es Donald Trump. Kimimasa Mayama / EPA / keystone-sda.ch

Ex-US-Präsident Donald Trump veranlasste während seiner Amtszeit, dass das präsidiale Flugzeug Air Force One eine neue Bemalung erhält. Das Hellblau sollte einem Dunkelblau weichen. Doch laut «Politico» könnte die dunklere Farbe an manchen Stellen zu einer Überhitzung führen. Sollte es bei der von Trump gewünschten Änderung bleiben, müsste Hersteller Boeing die zusätzlich nötige Kühlung selbst finanzieren. Denn Trump hat einen Fixpreis ausgehandelt. «The Art of the Deal» halt.

Diese Woche gab Tennis-Maestro Roger Federer der «Coop-Zeitung» von Detailhandelschef Philipp Wyss ein Interview, in dem er vor allem über die von seiner Stiftung unterstützen Spielplatz-Projekte sprach. Dabei gab der On-Mitinvestor auch Privates preis. Spannend wäre allerdings die Frage gewesen, wie viele Spielplätze mit den Millionen-Gehältern seiner Turnschuh-Manager realisierbar wären.