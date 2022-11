Paradeplatz: DJ Bobo, Emmi, Swiss-Vranckx, Nestlé-Schneider

«Paradeplatz» Swissair-Quiz auf Instagram +++ 90er-Jahre-Nostalgie bei Emmi mit DJ Bobo +++ peinliche Nestlé-Schelte auf Twitter Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Schwierige Frage: Wie hiess sie denn nur, die Vorgängerairline der Swiss? Steffen Schmidt / KEYSTONE

So richtig zum Feiern zumute ist Swiss-Chef Dieter Vranckx nach der überstandenen Corona-Krise noch nicht. Dabei ist 2022 das 20-Jahr-Jubiläum der Lufthansa-Tochter. Das Geld reicht zumindest für ein Instagram-Quiz, in dem die Community gefragt wird, wie die Vorgängerairline hiess. Die Vorschläge: «Aircraft Swiss», «Swissstar» oder «Swissair»? Nicht genannt wird «Swiss Wings» - dabei dachte die Lufthansa einst tatsächlich über eine Billigairline mit diesem Namen nach. Doch diese Idee wurde ebenfalls gegroundet.

90er-Jahre-Nostalgie mit DJ Bobo: Emmi-Werbespot aus dem Jahr 1998. Youtube

DJ Bobo wirbt derzeit für Emmis Energy Milk. Ausriss: Migros-Magazin

Als der Luzerner Milchverarbeiter Emmi vor rund 25 Jahren seine «Energy Milk» lancierte, setzte der Konzern auf die Starpower von DJ Bobo. Der TV-Spot von damals mit dem Slogan «It's magic!» sprüht heute vor 90er-Jahre-Nostalgie. Das Gültigkeitsdatum des Aargauer Musikers ist für Emmi-Noch-Chef Urs Riedener offenbar nicht abgelaufen. Denn in den Coop- und Migros-Regalen prangt DJ Bobo dieser Tage auf den Energy-Milk-Verpackungen. Fragt sich, ob auch Tennis-Legende Roger Federer bald ein Milch-Comeback gibt. Er warb einst für den gefloppten Emmi-Drink Lacto Tab. Der war allerdings nicht so magisch. Er floppte.

Roger Federer warb einst für den gefloppten Lacto-Tab-Drink von Emmi. Emmi

Tilman Slembeck ist Ökonom und forscht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Er entdeckte kürzlich in seinem Kühlschrank einen veritablen Skandal. «Nestlé gewöhnt uns um auf kleinere Joghurts zum gleichen Preis, neu nur noch 150g statt 180g», twitterte er. Doch aufgepasst beim Vergleich! Tatsächlich schrauben Firmen gerne an der Verpackung. In diesem Fall handelt es sich beim kleineren Hirz-Joghurt aber um die zuckerfreie Variante. Diese kostet pro 100 Gramm tatsächlich etwas mehr. Die Version mit Zucker gibt es aber weiterhin im 180-Gramm-Becher. Nestlé-Chef Mark Schneider kann also ruhig bleiben. Es war bloss ein Sturm im Joghurtglas.

