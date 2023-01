Maus Frères: Manor-Warenhaus in der Kritik beim Personal

Personalkritik Die Manor-Inhaber wollen nach Lacoste weitere Luxusmarken kaufen – derweil stinkt es im Warenhaus nach Urin Der Chef der Genfer Familienfirma Maus Frères, der die Warenhausgruppe Manor gehört, möchte mit teuren Kleidern weiter zulegen. Doch im Stammgeschäft hängt der Haussegen schief. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Manor in der Greifengasse Basel. Juri Junkov

Es ist eine traditionsreiche Geschichte, jene der grössten Schweizer Warenhauskette Manor. 1902 eröffneten die Brüder Ernest Maus und Henri Maus sowie Léon Nordmann in Luzern ihr erstes Geschäft. Damals noch unter dem Namen «Léon Nordmann». Während Konkurrenten wie ABM oder EPA lang verschwunden sind, ist Manor bis heute eine Macht im Schweizer Detailhandel geblieben.

Nur: Die Macht ist arg geschwunden. Seit Jahren sinken die Umsätze genauso wie die Zahl der Filialen und des Personals. Heute sind es noch 59 Geschäfte. Umsatzzahlen werden nicht mehr kommuniziert. Zuletzt, im Jahr 2019, wurden sie auf 1,7 Milliarden Franken geschätzt – 900 Millionen weniger als drei Jahre zuvor. 2020 musste Manor gar sein Flaggschiff an der Zürcher Bahnhofstrasse nach einem langen Streit mit dem Vermieter, dem Versicherungskonzern Swiss Life, aufgeben. 270 Manor-Angestellte waren betroffen.

Der Prestige-Verlust in Zürich

Warenhauschef Jérôme Gilg – seit 2019 im Amt – ist bemüht, die Firma zu revitalisieren im Kampf gegen die Online-Konkurrenz im In- und Ausland. Dabei sieht er sich gezwungen, je länger je mehr die Manor-Eigenständigkeit aufzugeben.

Jérôme Gilg ist seit 2019 Chef der Manor-Warenhäuser. Wolfgang Wagmann/SOL

Das Bücher- und Elektroniksortiment betreibt neu der französische Riese Fnac. Sportartikel werden von Frankreichs Billiganbieter Decathlon verkauft. Zudem gab Gilg im Coronasommer 2020 den Abbau von 476 Stellen bekannt. Die Wochenarbeitszeit der verbliebenen Angestellten wurde von 41 auf 42 Stunden erhöht.

Derweil haben sich beim verschwiegenen Mutterkonzern Maus Frères die Interessen verschoben. Die Zukunft erkennt das Unternehmen in gewinnversprechenden Marken, nicht im stationären Detailhandel. Zum Mode-Portfolio gehören The Kooples und Gant.

Der berühmteste Zukauf erfolgte 2012 mit der französischen Kultmarke Lacoste. Derweil wurde hierzulande die Sportkette Athleticum ebenso verkauft wie die Heimwerkerkette Jumbo. Statt Schraubenziehern und Fussbällen setzen die Genfer je länger je mehr auf Fashion.

Mehr Umsatz mit dem Krokodil

Denn hier gibt es Wachstum – wie das Beispiel Lacoste zeigt: Die Entstaubung der etwas biederen, für ihre Poloshirts bekannten Marke mit dem Krokodil-Logo trägt Früchte. Dies gab der französische Maus-Frères-Chef Thierry Guibert dem «Wall Street Journal» kürzlich zu Protokoll. Demnach sind die Umsätze im vergangenen Jahr um 26 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen.

Thierry Guibert lenkt seit 2020 die Geschicke der Traditionsfirma Maus Frères. Sein Interesse gilt aber weniger dem Familienerbe als teuren Marken. Jean Catuffe/Getty Images Europe

Guibert, der seit 2015 Lacoste führt und 2020 beim Mutterhaus die Chefposition nach einer 28-jährigen Regentschaft von Didier Maus übernahm, klotzt statt kleckert. Er schloss kleinere Lacoste-Boutiquen, eröffnete im Gegenzug Prestige-Filialen an teuren Einkaufsstrassen wie der Champs-Élysées in Paris und der Regent Street in London.

Zudem engagierte er junge Künstler und Musiker für die Bewerbung der Lacoste-Mode. Sogar die Tennis-Stars Novak Djokovic und Venus Williams wurden für die Werbung engagiert.

Der Vergleich mit dem Gucci-Konzern

Und dabei soll es nicht bleiben. Er wolle weitere Marken mit einem Umsatz von mindestens 500 Millionen dazukaufen. Nicht unbedingt aus der Modewelt, sondern allenfalls auch aus anderen Bereichen. Guibert spricht im Artikel von «Hospitality» und «Experience», was zum Beispiel Marken aus der Gastronomie oder Hotellerie sein könnten.

Star-Power für Lacoste: US-Tennis-Spielerin Venus Williams wirbt für das Krokodil. zvg

Die US-Wirtschaftszeitung vergleicht die Strategie mit jener des Luxusgüterkonzerns Kering, dem unter anderem die Marke Gucci gehört. Guibert streitet dies nicht ab.

Dies ist denn auch keine Überraschung; der Franzose arbeitete selbst 14 Jahre lang für Kering. «Wir haben das Gefühl, dass die Wertvermehrung von Marken und dem Zukauf von Marken kommt», lässt sich Guibert zitieren.

Kritik vom Manor-Personal

Es ist eine Ohrfeige an die Manor-Belegschaft. Das geschichtsträchtige Warenhausgeschäft, der Grundstein des Familienunternehmens, wird von Guibert, der für Interviews in der Schweiz bisher keine Lust zeigte, im Artikel der renommierten US-Zeitung mit keinem Wort erwähnt.

Tatsächlich hängt der Haussegen bei Manor schief. Die zu CH Media gehörende «bz» berichtete vor kurzem über miese Zustände im Flagship-Store in der Basler Innenstadt, wo sich auch der Hauptsitz von Manor befindet. Mehrere Angestellte erheben Vorwürfe gegenüber ihrem bekannten Arbeitgeber. Die Rede ist von einer ausgedünnten Personaldecke. «Ich mache tagtäglich den Job von fünf Personen alleine», sagt eine Angestellte. «Das ganze Team hat die Schnauze voll.»

Das Manor-Personal in Basel erhebt Vorwürfe in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. Juri Junkov

Basel ist aber offensichtlich kein Einzelfall, wie CH Media erfahren hat. Gross ist der Unmut etwa auch in Luzern. «Es sind untragbare Zustände», sagt eine Frau, die seit längerem für das Warenhaus arbeitet. «Das ganze Personal läuft am Limit.»

Die Situation sei nicht mehr auszuhalten. Immer wieder komme es vor, dass jemand alleine auf einer Etage sei und sich sowohl um das Auffüllen der Regale, als auch um die Bedienung der Kundschaft kümmern müsse. Und nicht nur das: «Der ganze Laden wird kaum mehr gereinigt, die Toilette sieht eklig aus, mit Kotspuren und es stinkt nach Urin.»

Manor dementiert Vorwürfe

Und was sagt der von Thierry Guibert geführte Mutterkonzern zu den Anschuldigungen seines Personals in der Schweiz? Nichts. Stattdessen antwortet die Manor-Pressestelle, die schon die Anschuldigungen im Artikel der «bz» dementiert hat.

Man nehme das Wohlbefinden der Angestellten sehr ernst, sagt Sprecherin Claire Freudenberger. Dies würden eine Reihe von konkreten Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen untermauern. So sei in Basel die Gesamtzahl der Überstunden gegenüber 2021 um fast 75 Prozent gesunken und das Führungsteam stände in ständigem Dialog mit dem Personal.

Die WC-Situation bleibt unkommentiert.

