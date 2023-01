Uber Eats & Co.: Politik bremst Postcom aus

Postwesen Streit um Lieferdienste: Jetzt will eine Parlamentskommission die Postaufsicht ausbremsen Die Pizza-Paket-Frage beschäftigt nun auch das Parlament. Jene, welche sich dagegen wehren, dass die Postregulierung auf andere Branchen ausgeweitet wird, können einen ersten Erfolg verbuchen. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 17.01.2023, 14.11 Uhr

Postbote oder nicht: Das ist hier die Frage. Bild: Martial Trezzini / Keystone

Sind Uber Eats, Just Eat und Co. postalische Unternehmen? Ja, meint die Postaufsichtsbehörde Postcom, schliesslich würden sich Postanbieter gemäss Postgesetz durch «das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und Zustellen von Postsendungen» auszeichnen.

Demnach ist also ein Paket ein Paket – egal, ob eine neue Tastatur drin ist, ein Paar Schuhe oder eine Pizza. Das wiederum gefällt Uber Eats und den anderen Essensdiensten überhaupt nicht: Sie fürchten mehr Regulierung und höhere Löhne für ihre Lieferanten.

Nun will auch die Politik dem Gebaren der Postcom einen Riegel schieben. Die nationalrätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) hat am Dienstag mit einem deutlichen Mehr von 16 zu 9 Stimmen einer parlamentarischen Initiative der grünliberalen Nationalrätin Judith Bellaiche zugestimmt. In dieser verlangt sie eine «Präzisierung beim Anwendungsbereich des Postgesetzes».

Grünliberale Nationalrätin Judith Bellaiche. Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Demnach sollen Lieferdienste, welche schnell verderbliche Produkte befördern, vom Postgesetz nicht mehr als Postdienste erfasst werden und entsprechend auch nicht mehr der gesetzlichen Meldepflicht unterstehen. Nach Ansicht der Kommissionsmehrheit besteht bei der Frage, welche Anbieter gemäss Postgesetz unter die Meldepflicht fallen, durchaus Klärungsbedarf.

Weiter gab die Kommission am Dienstag bekannt, dass «die heutige Auslegung des Gesetzes zu weit geht und Anbieter von Expresssendungen wirtschaftlich einschränkt, obwohl diese in einem Bereich tätig sind, der gerade nicht Teil der Grundversorgung ist».

Nun geht Bellaiches parlamentarische Initiative in die ständerätliche Schwesterkommission: Diese muss nun im Grundsatz dem Anliegen ebenfalls zustimmen, bevor die gesetzgeberische Arbeit in Angriff genommen werden kann.

