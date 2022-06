Preisüberwacher fordert von der Erdöllobby Transparenz

Preisexplosion Rekordmargen bei Benzin und Diesel? Der Preisüberwacher erhöht den Druck auf die Erdöllobby und fordert Transparenz Stefan Meierhans sieht Anzeichen dafür, dass die Branche beim Treibstoff überzogene Preise verlangt. Er prüft nun, die Firmen per Gesetz zur Herausgabe von Daten zu verpflichten. Pascal Michel Jetzt kommentieren 14.06.2022, 17.30 Uhr

Im Vergleich zum Januar kostet Benzin an der Tankstelle 20 Prozent mehr. Valentin Hehli/MAN

In der Schweiz kostet alles mehr, die Jahresteuerung liegt derzeit bei 2,9 Prozent. Ein Gradmesser für die Stimmung bei den Konsumentinnen und Konsumenten sind die Beanstandungen beim Preisüberwacher. Wie viele erhalten Sie derzeit?

Stefan Meierhans: Ich bekomme im Moment pro Monat gut 150 Beschwerden. Im Vergleich zum Vorjahr habe ich im ersten Quartal rund 50 Prozent mehr Meldungen aus der Bevölkerung erhalten als letztes Jahr.

Was wird beanstandet?

Die Benzin- und Dieselpreise sind ganz klar Nummer eins. Daneben sind Medikamentenpreise ein Dauerbrenner. Und die allgemeine Teuerung. Gepaart zum Beispiel mit den angekündigten Prämiensteigerungen, macht das Angst.

Leiden Sie persönlich auch unter den steigenden Preisen?

Von der Teuerung spüre ich persönlich noch nicht viel. Ich habe ein Auto, bin aber nicht darauf angewiesen, weshalb mich die höheren Energiepreise noch nicht so stark treffen. Ich spüre die steigenden Preise aber, wenn ich Brot oder Kaffee kaufe. In den USA und in der EU betrug die Jahresteuerung im Mai über acht Prozent. Auf diesem Niveau befinden wir uns in der Schweiz noch nicht. Die Aussichten sind nicht erfreulich, das stimmt. Aber wir sollten jetzt nicht auf Vorrat in Panik verfallen.

Trotzdem: Die steigenden Preise lassen sich nicht wegreden.

Absolut. Menschen mit tiefem Einkommen trifft die Teuerung jetzt schon. Und dass die hohen Benzin- und Dieselpreise, die vielen Menschen den Alltag erschweren, emotionale Reaktionen auslösen, ist verständlich.

Benzin kostet im Vergleich zum Januar 20 Prozent mehr. Jetzt untersuchen Sie die Margen der Ölfirmen. Worauf stützen Sie den Verdacht, die Öllobby nutze die aktuelle Situation aus?

Der Präsident des deutschen Bundeskartellamts sagte, es gebe Anzeichen, dass der Markt beim Treibstoff nur eingeschränkt funktioniere. Das ist schon mal bemerkenswert und rechtfertigt, auch in der Schweiz genau hinzuschauen. Was bekannt ist: Die Benzin- und Dieselpreise sind stärker gestiegen als die Rohölpreise. Es gibt auch Zahlen dazu, dass Raffinerien rekordhohe Margen einlösen.

Worauf stützen Sie sich da?

Der Energieinformationsdienst etwa hat berechnet, dass deutsche Raffinerien im April 2022 eine Bruttomarge von 191,5 Euro pro Tonne Benzin erzielten – der höchste Wert seit 1995. Es gibt auch noch eine Zahl spezifisch zum Treibstoff, die mich aufhorchen lässt: Im Jahr 2019 strichen die Schweizer und norwegischen Tankstellen mit 25 Cent pro Liter europaweit die höchste Bruttomarge ein. Beim Diesel war die Schweiz gar einsame Spitze mit mehr als 30 Cent pro Liter.

Gibt es bereits erste Erkenntnisse aus Ihrer Untersuchung?

Wir warten aktuell noch auf Rückmeldungen. Bei den einzelnen Unternehmen können wir Daten wie Margen gestützt auf unser Gesetz verlangen. Wir prüfen aktuell, was wir da jetzt alles zusätzlich noch einfordern. Beim Branchenverband, der sich bei der Offenlegung der Margen zurückhält, ist es schwieriger: Obwohl unser Gesetz die Zurverfügungstellung der notwendigen Unterlagen verlangt, sind wir auf die Mitwirkung angewiesen. Jetzt wäre die Datenfülle, welche eine Vergleichsapp künftig bieten könnte, für unsere Analyse äusserst hilfreich.

Eine solche App gibt es in Österreich. Was bringt sie?

In Österreich hat die Vergleichsapp tatsächlich dazu geführt, dass die Treibstoffmargen im tiefen zweistelligen Prozentbereich gesunken sind. Entscheidend ist, dass die App nur die fünf günstigsten Tankstellen in der Nähe anzeigt und nicht alle Preise. Es ist ein Anreiz für alle Tankstellen, dort stattzufinden. Sonst verlieren sie neben dem Benzin- und Diesel- nämlich auch das lukrative Shopgeschäft. In Deutschland listete eine ähnliche App alle Preise auf. Da droht, dass sich die Preise auch nach oben anpassen könnten. Nämlich dann, wenn Betreiber merken: Es verlangt ja einer noch mehr pro Liter. Da ziehe ich mit. Das ist natürlich nicht die Idee hinter einer solchen App.

Wann kommt die Vergleichsapp für die Schweiz?

Es gibt bereits Vorstösse im Parlament. Deshalb müssen wir abwarten, was der Bundesrat davon hält. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die App eine vorteilhafte Sache wäre und Druck am richtigen Ort aufsetzt: bei den Margen der Tankstellen durch Stimulation des Wettbewerbs.

Was wäre überhaupt eine übertriebene Marge bei Benzin und Diesel? Wie beurteilen Sie das in Ihrer Untersuchung?

Das ist jetzt etwas technisch. Wir haben verschiedene Instrumente, um zu erkennen, ob eine Marge überzogen ist oder nicht. Etablierte Praxis ist die «Weighted Average Cost of Capital»-Rechnung. Auch mit der Nettomarge oder der Umsatzrendite, wenn man sie denn kennt, kann man im Vergleich mit anderen Branchen erkennen, ob die Marge noch im Rahmen liegt.

Sie hatten bereits einmal untersucht, ob Tankstellen zu Ferienzeiten die Preise bewusst hochschrauben. Damals hatten Sie nichts Verdächtiges gefunden. Warum soll es jetzt anders sein?

Der Fokus der aktuellen Untersuchung ist anders: Damals war die Fragestellung, ob Konsumentinnen und Konsumenten saisonal geschröpft werden. Jetzt ist die Frage, ob es Trittbrettfahrer gibt, die möglicherweise Preise erhöhen, obwohl es kostenmässig gar nicht gerechtfertigt ist. In Deutschland ist ja interessant, dass dort die Politik die Mineralölsteuer gesenkt hat, um den Sprit zu verbilligen. Die Preise an der Zapfsäule sind aber nicht im selben Mass gesunken.

Neben dem Auto droht auch der Zug, teurer zu werden. Die SBB stehen nach zwei Jahren Coronapandemie finanziell angeschlagen da. Hätten Sie Verständnis, wenn auch sie die Preise etwas nach oben anpassen?

Staatsnahe Unternehmen und der Service public sollten sich jetzt zurückhalten. Das Ziel von Bundesrat und Parlament ist, mehr Leute auf Bus und Schiene zu bringen. Daran orientiere ich mich. Dazu kommt: Teurere Billette würden die Inflation befeuern. Der Service public sollte nicht an vorderster Front die Teuerung anheizen. Und natürlich: Die SBB setzen die Tarife im ÖV ja nicht. Diese Kompetenz liegt bei der Branche, die ihrerseits auch von den Bestellerkantonen Erwartungshaltungen vernimmt. Für den öffentlichen Verkehr ist vor allem nicht alles teurer geworden: Die Trassenpreise, die er für die Nutzung der Infrastruktur bezahlen muss, sind beispielsweise massiv gesunken. Und beim öffentlichen Verkehr kommt noch etwas hinzu.

Was?

Die Züge und Busse sind noch immer deutlich schlechter ausgelastet als vor Corona. Das beste Rezept, um die Leute weiterhin vom öffentlichen Verkehr fernzuhalten, wäre, ihn noch teurer zu machen.

Welche Massnahmen schlagen Sie vor?

Die Abos müssen flexibler werden. Es freut mich, dass die Freiburger und Waadtländer Tarifverbünde ein Homeoffice-Abo testen, das auf eine Zwei- oder Dreitageswoche am Arbeitsplatz ausgelegt ist. Es wäre wünschenswert, dass auch die SBB hier vorwärtsmachen. Es braucht ein Homeoffice-Abo für die ganze Schweiz. Und es muss in allen Regionen ausreichend Sparbillette geben – das ist heute noch nicht der Fall. Ein spannendes Modell finde ich auch den «Luftlinientarif».

Wie funktioniert dieser Tarif?

Das Modell wird in Deutschland schon im Regionalverkehr angewendet. Die Kundinnen und Kunden zahlen für die Fahrt nur einen Kilometerpreis auf der Luftlinie. Wer also mit der U-Bahn drei Stationen fährt, zahlt gleich viel wie jemand, der für dieselbe Strecke eine Stunde im Bus sitzt. Das macht den ÖV gerade auf dem Land deutlich attraktiver, wo oft schlechte Verbindungen und grössere Umwege die Regel sind. Ich finde, solche technologischen Möglichkeiten sollte die Schweiz mehr nutzen, statt weiterhin auf die Zonenphilosophie der Achtzigerjahre zu setzen.

Zurück zur Inflation: Was raten Sie jetzt den Leuten? Was können sie tun, um die steigenden Preise abzufedern?

Dort, wo der Wettbewerb spielt, sollte man ihn nutzen. Also: Preise vergleichen. Dieser Trumpf wird noch zu wenig ausgespielt. Wenn ich sehe, wie wenige pro Jahr ihren Krankenkassenanbieter wechseln, zeigt das: Die Schweiz hat den Wettbewerbsgedanken noch nicht ausreichend verinnerlicht. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind noch zu geizig mit ihren Trümpfen. Beim Jassen lernt man, dass sich das rächt.

Das hiesse auch: Wenn es im Ausland günstiger ist, liegt der Trumpf im Einkaufstourismus.

Ich werfe niemandem vor, dass er diese Möglichkeit nutzt. Im Tessin ist der Tankstellentourismus nach Italien beispielsweise ein grosses Thema. Aber das soll jeder für sich entscheiden. Der Ball ist nun jedoch auch bei den Schweizer Händlern.

Das heisst?

Das Kartellgesetz hat seit dem 1. Januar eine Norm gegen den Schweiz-Zuschlag: Es sieht vor, dass Waren, die in der Schweiz und im Ausland angeboten werden, im Ausland zu den dortigen Marktpreisen und Bedingungen bezogen werden können. Damit haben es die Anbieter in der Schweiz selbst in der Hand, Taten folgen zu lassen und die Preise in der Schweiz bei Importwaren zu senken. Anstatt sich abzuschotten, erwarte ich von allen Beteiligten hier nun grösseres Engagement, damit der Einkaufstourismus über Zeit überflüssig wird.

Zur Person Keystone Stefan Meierhans, Preisüberwacher Der Preisüberwacher Stefan Meierhans amtet seit 2008 als Preisüberwacher. Der 53-jährige Jurist hat ein Auge auf die Preise in den Bereichen, wo der Wettbewerb nicht spielt. Dazu gehören etwa die Gebühren für Radio- und Fernsehen, die Tarife des öffentlichen Verkehrs, die Posttaxen, die Wasser-, Abwasser- und Abfallpreise der Gemeinden, die Kaminfeger-, Gas- und Telekompreise, die Medikamentenpreise sowie die Spital- und Ärztetarife. Zudem analysiert er regelmässig das Preisniveau auf verschiedenen Märkten. (mpa)

