Putin dreht Gashahn zu: Das sind die Folgen für die Schweiz

Ukraine-Krieg Müssen wir im Winter frieren und kalt duschen? Das bedeutet die deutsche Gaskrise für die Schweiz Putin hat die Gasmenge, die durch Nordstream 1 fliesst, auf 40 Prozent gedrückt. Deutschland ruft deshalb die Alarmstufe aus. Dies könnte auch die Schweiz treffen. Pascal Michel Jetzt kommentieren 23.06.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

43 Prozent der Gasimporte in die Schweiz stammten letztes Jahr aus Russland. Keystone

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck schlägt Alarm: Weil Wladimir Putin Deutschland den Gashahn zudreht und bereits deutlich weniger russisches Gas durch die Pipelines gelangt, rief Habeck am Donnerstag Haushalte und Industrie zum Sparen auf. Dadurch seien Einsparungen von 15 Prozent möglich.

Rober Habeck. Clemens Bilan/EPA/keystone-sda.ch

Daneben aktiviert er den Notfallplan. Dieser umfasst drei Stufen. Die jetzt ausgerufene Alarmstufe ist die zweite nach der Frühwarnstufe. Die dritte wäre die Notfallstufe. Laut dem Plan liegt bei der jetzigen Alarmstufe eine Störung der Gasversorgung oder eine aussergewöhnlich hohe Nachfrage vor, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Versorgungslage führt.

Habeck muss auf dreckigen Kohlestrom setzen

Nun sollen Reserve-Kohlekraftwerke die Stromerzeugung aus Gaskraftwerken ersetzen. Das entsprechende Gesetz soll am 8. Juli vom Bundesrat beschlossen werden. «Das ist schmerzlich. Kohlekraftwerke sind einfach Gift fürs Klima. Aber für eine Übergangszeit müssen wir es tun, um Gas einzusparen und über den Winter zu kommen», sagte Habeck.

Rationierungen für die Industrie sollten nach Möglichkeit vermieden werden. «Das soll nicht passieren, in keinem Monat im besten Fall», sagte Habeck, fügte aber hinzu: «Ich kann es natürlich nicht ausschliessen, weil es so voraussetzungsreich ist, was wir tun.»

Die Gaskrise in Deutschland könnte auch die Schweiz treffen – wenn auch vermutlich in geringerem Ausmass. Denn in der Schweiz liefert Gas nur 10,9 Prozent der verbrauchten Energie. Damit ist die Schweiz deutlich weniger abhängig von diesem Energieträger als Deutschland. Hierzulande sind Erdöl, AKW und Wasserkraft wichtiger.

Dennoch spielt russisches Gas für die Versorgung eine gewisse Rolle. Direkte Gasverträge mit Russland haben die Schweizer Anbieter zwar nicht. Aber die Werke kaufen das Gas mit Grosshandelsverträgen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Italien ein.

Kampf um Flüssiggas ist eröffnet

Laut dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie kamen 43 Prozent des Gases letztes Jahr aus Russland – wie viel davon über Deutschland, ist nicht bekannt. «Inzwischen dürfte die Menge an russischem Gas deutlich zurückgegangen sein, da die europäischen Staaten dazu übergegangen sind, Gas aus anderen Ländern und Regionen zu beschaffen. So haben die Flüssiggasimporte stark zugenommen», sagt Sprecher Thomas Hegglin zu CH Media.

Für den Fall, dass die Gaslieferungen versiegen, arbeitet der Bund derzeit Notfallpläne aus. Denn die Schweiz besitzt keine eigenen Gasspeicher. Sollte es zu einer Mangellage kommen, würde der Bund zum Sparen aufrufen. «Gleichzeitig kann der Bund den Firmen mit Zweistoffanlagen die Umstellung von Gas auf Heizöl extraleicht vorschreiben», heisst es beim Bundesamt für Energie. Zudem könnten die Heizölpflichtlager aktiviert werden. Im schlimmsten Fall käme es zu einer Kontingentierung: Besonders die Wirtschaft müsste sich einschränken.

Die Ausrufung der Alarmstufe in Deutschland beobachtet das Bundesamt für Energie genau und lässt sie in die Ausarbeitung der Notfallpläne einfliessen. «Selbstverständlich werden auch die aktuellen Entwicklungen der Versorgungslage in Europa – wie jetzt die Alarmstufe 2 des Notfallplans in Deutschland – laufend analysiert und gegebenenfalls zusätzliche Massnahmen geprüft.»

Noch kommt genügend Gas in die Schweiz

Akut sei das Problem derzeit noch nicht, betont Hegglin vom Gasverband. «Die Versorgungssicherheit mit Gas ist im Moment stabil. Für die Industrie ist genügend Gas vorhanden, auch wenn die Preise in den vergangenen Tagen sehr stark gestiegen sind.»

Es sei nicht auszuschliessen, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa weiter zurückfahre, so Hegglin. Die betroffenen europäischen Länder könnten im Moment die ausfallenden Gasmengen anderweitig am Markt beschaffen. Aber: «Wenn dort zu wenig Gas vorhanden ist, könnte das natürlich auch in der Schweiz zu Versorgungsengpässen führen.»

Die Sache zusätzlich verkompliziert hat laut Hegglin ein Vorfall in einer texanischen Flüssiggasanlage. Deshalb kommt im Moment weniger Gas aus den USA nach Europa. Zudem habe die Nachfrage nach Flüssiggas in Asien stark zugenommen. «Im Hinblick auf den kommenden Winter stellt sich das Problem, dass die europäischen Gasspeicher nicht wie geplant gefüllt werden können. Dies ist der Grund, weshalb nun Deutschland die Alarmstufe aufgerufen hat.» Noch könne in Deutschland weiterhin Gas eingespeichert werden. Die aktuellen Füllstände dürften demnächst 60 Prozent erreichen, was für diese Jahreszeit ein sehr guter Wert sei. «Deutschland setzt nun diverse Massnahmen in Kraft, um die Befüllung der Speicher in den kommenden Monaten sicherzustellen.»

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen