Black Friday und Singles Day: Rabatt-Tage werden noch wilder

Konsumschlacht usw... heisst es immer.Na - wenn ich schon was brauche, wieso dann nicht am Black-Friday kaufen, oder in der Black-Friday-Week (manche Geschäfte weiten es auf die ganze Woche aus, damit es am Freitag nicht so ein "Gschtürm" gibt).Ich habe nicht zu viel Geld, und ob ich jetzt regulär das selbe Handy-Abo für 55 Fr. monatlich abschliesse oder eben am Black-Friday für 14.55 Fr. monatlich und Lebenslang hat schon einen Einfluss.Den Friday-Nörgeler sei gesagt: Nicht jeder besitzt eine grosse Brieftasche und eine immer volle Kreditkarte - besonders wenn man Kinder hat geht alles in der "reichen" Schweiz sehr schnell ins Geld....