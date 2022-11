Black Friday: Was im Online-Handel mit Retouren geschieht

Rabattschlacht Nach dem Black Friday kommt die Retouren-Flut: Viele Artikel landen im Müll – was besonders oft entsorgt wird Beim Online-Riesen Zalando gehen 50 Prozent der Bestellungen an den Händler zurück. Warum es mehr Transparenz braucht und was mit den Rücksendungen geschieht. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 25.11.2022, 16.30 Uhr

Ein Teil der zurückgesendeten Pakete landet im Müll. Wie viel es ist, lässt sich aber nur schätzen. (Archivbild) Keystone

Es wird geshoppt, was das Zeug hält. Mit dem «Black Friday» und dem kurz darauf folgenden «Cyber Monday» jagt gerade eine Rabattschlacht die andere. Der vorweihnachtliche Shopping-Boom findet sowohl in den Läden als auch online statt. Das sorgt für eine regelrechte Päckliflut: Gemäss Angaben der Post steigt das Paketvolumen ab dem «Black Friday» sprunghaft an – um rund 60 Prozent oder auf eine Million Sendungen pro Tag.

Fast ein Viertel der Online-Bestellungen bleibt jedoch nicht bei den Kunden, sondern wird an den Händler zurückgeschickt. Das zeigen Zahlen des Schweizer Handelsverbandes, dem Detailhändler wie Brack, C&A oder Coop angehören. Da in den Rabatttagen besonders viel geshoppt wird, fällt auch die Zahl der Retouren in den folgenden Wochen aussergewöhnlich hoch aus.

Dabei gibt es jedoch grosse Unterschiede zwischen den Branchen und Händlern: Während bei Elektronik-Artikeln nur zwei bis vier Prozent zurückgeschickt werden, enden rund 40 Prozent der Bekleidungsartikel als Retouren. Mit Gratis-Rücksendungen steigt die Quote, ebenso wie mit der Grösse des Shops. So liegt die Retourenquote beim deutschen Online-Riesen Zalando bei 50 Prozent.

Das Hin- und Herschicken ist per se nicht nachhaltig. Im Parlament ist ein Vorstoss hängig, der die Päckliflut via Verbot von Gratis-Retouren minimieren will. Denn zum einen verursacht der Transport unnötige CO 2 -Emissionen. Zum anderen landet ein Teil der Rücksendungen ungenutzt im Abfall.

Es fehlt an verlässlichen Daten zur Vernichtung

Wie hoch dieser Anteil in der Schweiz ist und welche Produkte im Müll landen, ist nicht bekannt. Die Datenlage ist dünn. Denn viele Händler schweigen sich über den Anteil der vernichteten Ware aus.

Auf Anfrage von CH Media lässt Zalando mitteilen, grundsätzlich werde keine Ware vernichtet. 97 Prozent der retournierten Kleidungsstücke könnten, allenfalls nach Reinigung, wieder im Onlineshop angeboten werden. Artikel mit kleineren Mängeln landen reduziert im Outlet-Verkauf. Der Modehändler H&M schreibt nur, man könne zu den Retouren-Zahlen keine Auskunft geben. Rücksendungen würden jedoch nicht vernichtet.

Eine Verpflichtung, die Daten preiszugeben, gibt es für die Händler nicht. Im Unterschied etwa zu Deutschland und Frankreich herrschen in der Schweiz weder Transparenzvorschriften noch ein Verbot von unnötiger Vernichtung.

David Hachfeld, Experte für Onlinehandel bei der NGO Public Eye. zvg

Das kritisiert David Hachfeld, Experte für Onlinehandel bei der Nichtregierungsorganisation Public Eye. Es fehle an verlässlichen Daten. Mit der heutigen Ausgangslage kann Hachfeld nur eine grobe Schätzung abgeben, wie viele Pakete in der Schweiz jährlich im Abfalleimer landen. Basierend auf Rücksendequoten, Daten der Post und aus Deutschland schätzt Hachfeld die Zahl auf rund 1 bis 1,2 Millionen Artikel. Eine beträchtliche Menge.

Natürlich gebe es Fälle, wo eine Vernichtung angezeigt ist – etwa, wenn eine Textilie mit gesundheitsschädigenden Chemikalien verunreinigt ist, sagt Hachfeld: «Das ist aber nur ein minimaler Teil.» In den meisten Fällen seien die Artikel einwandfrei oder könnten ohne grossen Aufwand repariert werden.

Wegwerfen kostet weniger als Weiterverwenden

Besonders gross ist das Risiko für unnötige Vernichtung laut dem Public Eye-Experten bei billigen Artikeln. In der Schweiz fehlen verlässliche Daten, wie viel die Verarbeitung einer Retoure kostet. In Deutschland sind es laut Hachfeld rund 15 Euro – «ein Aufwand, der bei sehr günstigen Produkten oft vermieden wird».

Ein zweites grosses Risiko sieht er bei sogenannten Marketplace-Plattformen, wie sie etwa Amazon oder Galaxus betreiben. Dort verkaufen Dritthändler an Private. Die Plattform dient zur Kontaktvermittlung und übernimmt teils den Versand. So landen auch Retouren oft bei der Plattform.

Wenn der Händler dann nicht dafür bezahlt, den Artikel zurückzunehmen, droht die Vernichtung. Manche Marketplace-Plattformen bieten dies laut Hachfeld als Dienstleistung an:

«Es ist zu befürchten, dass ein grösserer Anteil der Retouren im Müll landet.»

Auf Anfrage weist die Migros Onlinetochter Digitec Galaxus solche Vorwürfe vehement zurück. Man vernichte keinerlei Produkte für die Marktplatz-Partner: «Sämtliche Retouren gehen zurück an den Händler», sagt Sprecher Alex Hämmerli.

Ausnahmen seien Garantiefälle oder Reparaturen, die an die Servicecenter der Hersteller zurückgingen. Bei Schweizer Händlern bekomme die Kundschaft immer gleich die Rücksendeadresse. Retouren an EU-Verkäufer gingen zuerst zu Galaxus und dann «ungeprüft an die Händler» zurück.

Es gebe zwar Marktplätze wie Amazon, die Produkte ihrer Händler vernichten würden, heisst es von Galaxus. Das hänge mit gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland zusammen: Spenden koste dort wegen unsinnigen Steuern mehr als Vernichten.

Sextoys, Zahnbürsten und kaputte Kleider werden «recycelt»

Täglich verlassen Zehntausende Päckli das Logistikzentrum von Digitec Galaxus in Wohlen. (Archivbild) Keystone

Bei Galaxus können nach eigenen Angaben nur 7,4 Prozent der Retouren nicht wiederverkauft werden: «Wir sortieren diese Ware und spenden alles, was noch brauchbar ist, an wohltätige Organisationen.» Nur beschädigte Kleider, geöffnete Hygieneprodukte wie Zahnbürsten und Sextoys, die als Retouren eigentlich ausgeschlossen seien, würden «recycelt». Dies betreffe 1,5 Prozent der Retouren. Eine Statistik darüber, was recycelt wird, gibt es bei Galaxus nicht.

Drei Viertel der noch verkäuflichen Retouren sind bei Galaxus originalverpackt und werden als «neu» wieder verkauft. Gebrauchte Retouren biete man in einer separaten Rubrik als «gebraucht und geprüft» an. Laut Galaxus ist die Rubrik bei der Kundschaft «sehr beliebt», da es immer wieder Schnäppchen gebe – auch ohne Black Friday.

