Fall Vincenz: Von der Kosten-Nutzen-Analyse eines Cabaretbesuchs

Raiffeisen-Prozess Die Moralfrage im Fall Pierin Vincenz: Wie schädigend waren die Cabaret-Besuche? Das Urteil im Raiffeisen-Prozess zeigt, wie das Gericht mit der aus rechtlicher Sicht schwierigen Moralfrage umgeht. Daniel Zulauf 12.01.2023

Das mediale Interesse am Prozess im Zürcher Volkshaus war enorm. Bild: Michael Buholzer/ KEYSTONE

«Das Urteil ist die Strafe, nicht der Prozess.» Philipp Bregy, Strafverteidiger im Kanton Wallis und Mitte-Nationalrat im Nebenjob, wies im Gespräch mit CH Media auf die aufgeheizte Stimmung in der Bevölkerung hin, als er sich im Frühjahr 2022 über den bevorstehenden, spektakulären Strafprozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und fünf Mitbeschuldigte äusserte.

«Nicht das, was wir als Unrecht empfinden ist strafbar, sondern das, was einen Straftatbestand enthält», betonte der Rechtsanwalt – im Wissen, dass das Gericht aus guten Gründen zu einem anderen Verdikt kommen könnte, als es in weiten Teilen der empörten Bevölkerung erwartet wurde.

Doch Vincenz und sein langjähriger Geschäftspartner Beat Stocker wurden vom Zürcher Bezirksgericht am Ende doch zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Nur ein Beschuldigter wurde freigesprochen. Die Lektüre der 1200 Seiten starken Urteilsbegründung, die das Gericht soeben fertiggestellt und an die Parteien verschickt hat, vermittelt einen Eindruck davon, wie es den schwierigen Umgang mit der Moralfrage zu bewältigen versucht hat.

Erhellende Eskapaden

Besonders aufschlussreich sind die Erwägungen der Richter im Zusammenhang mit Vincenz’ grosszügigen Auslagen für Cabaret-Besuche und andere Eskapaden, in denen der frühere Raiffeisen-Chef geschäftliche und private Betätigungsfelder «in der ihm eigenen Art» vermischte, wie es das Gericht formulierte.

Unter anderem hatte die Staatsanwaltschaft Vincenz für dessen lockeres Spesenmanagement angeklagt. Ein schwerwiegender Vorwurf, auf dem mehrjährige Gefängnisstrafen stehen. Dementsprechend schwer tat sich das Gericht denn auch mit der Prüfung dieses Vorwurfs.

Vincenz hätte sich strafbar gemacht, wenn klar gewesen wäre, dass er die Firmenkasse allein zu seinem privaten Vergnügen belastet hätte. Doch im Fall der Cabaret-Besuche war dies für die Zürcher Bezirksrichter nicht nachzuweisen. Obwohl der Manager in der Verhandlung selbst zugegeben hatte, in diesen Etablissements auch persönlich Entspannung zu finden, attestierten ihm die Richter, dass er sich dort ebenso um die Pflege von Beziehungen zu Geschäftspartnern von Raiffeisen gekümmert habe. Damit waren allfällige Tatbestände wie Betrug oder Veruntreuung für das Gericht schnell vom Tisch.

Cabaret-Besuch ist nicht illegal

Blieb die Frage, inwieweit sich Vincenz mit seinen Cabaret-Besuchen überhaupt pflichtwidrig verhalten hatte, beziehungsweise, ob er sich mit diesen Aktivitäten der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gemacht hat. Das Gericht bejahte diesen Tatbestand, zeigte aber, dass er ebenfalls nicht leicht nachzuweisen ist.

Die Staatsanwaltschaft versuchte den Nachweis zu erbringen, dass Vincenz mit seinen Cabaret-Besuchen den Ruf von Raiffeisen geschädigt hat. Doch auch dieser Befund war für das Gericht mit Bezug auf die damaligen Verhältnisse nicht zu belegen.

Allein von der Gefahr einer Rufschädigung lasse sich kein generelles Verbot von Cabaret-Besuchen für Firmenchefs ableiten, denn nicht alles, was intern für ein Unternehmen von Interesse sei, werde auch extern kommuniziert. «Wohl hat sich weltweit noch kein Unternehmen damit geschmückt, geschäftliche Angelegenheiten auch in Stripclubs und Cabarets voranzubringen», schreiben die Richter und suggerieren damit vermutlich nicht zu Unrecht, dass genau das gar nicht so selten geschieht.

Lorenz Erni, der Verteidiger von Pierin Vincenz, kritisierte die Staatsanwaltschaft denn auch, sie kriminalisiere anrüchiges Verhalten und deute ihre eigenen Moralvorstellungen in strafbare Handlungen um. Das vorliegende Urteil wirft ein Schlaglicht auf diesen Konflikt zwischen Recht und Moral. Das Gericht fand auch in den Arbeitsverträgen von Pierin Vincenz keine ausreichenden Belege für ein rechtswidriges Verhalten des damaligen CEOs.

Zunächst gab es kein Spesenreglement für Geschäftsleitungsmitglieder, und als 2013 ein solches eingeführt wurde, blieb dieses relativ allgemein abgefasst. Immerhin hiess es da aber, dass die Firmenkreditkarte «insbesondere» für Hotel- und Restaurantspesen sowie für Reisen zu verwenden sei. Weil Cabarets und Stripclubs im Urteil des Gerichts nicht als klassische Restaurationsbetriebe gelten, hätte Vincenz hier höheren Anforderungen an die Sorgfaltspflicht genügen müssen.

Wann bringt Beziehungspflege im Milieu genügend Nutzen?

«Jede einigermassen vernünftige Kosten-Nutzen-Analyse» hätte dem Beschuldigten zeigen müssen, dass Cabaret-Besuche mit solchen Kosten in keinem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Ergebnis einer besseren Beziehung zu gewissen Geschäftspartnern gestanden habe, befanden die Richter. Man darf gespannt sein, was das Obergericht unter einer solchen Kosten-Nutzen-Analyse versteht. Es ist so gut wie sicher, dass die Verurteilten dort in nächster Instanz in Berufung gehen werden.

