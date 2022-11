Staatliche Schuldenberge: Darum ist die Wahrheit so gefährlich

Ratingagenturen Staatliche Schuldenberge: Die Wahrheit ist gefährlich – auch für jene, die sie aussprechen sollten Moritz Kraemer erlangte in der Schuldenkrise als Aushängeschild der Ratingagentur Standard & Poors gewisse Berühmtheit. Heute sagt er, dass die grossen Bewertungsagenturen politisch und regulatorisch mächtige Industrieländer pfleglicher behandeln als Schwellenländer. Werden die Schuldentürme in Europa und in den USA kleingeredet? Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 07.11.2022, 11.00 Uhr

Moritz Kraemer. zvg / Aargauer Zeitung

Wie objektiv und zuverlässig sind die Urteile der Ratingagenturen, wenn es darum geht, ganze Länder in Kategorien von guten oder schlechten Schuldnern einzuteilen? Am Vorabend einer Rezession, die Europa schon in den nächsten Wochen heimsuchen könnte, ist diese Frage auch für gewöhnliche Steuerzahler relevant.

Anfang Oktober: Giorgia Meloni ist gerade eben zur neuen italienischen Regierungschefin erkoren worden und erst im Begriff, das Kabinett zusammenzustellen. Sie hat den Palazzo Chigi in Rom noch kaum bezogen, als sie den ersten Ratschlag einer Ratingagentur entgegennehmen muss: Keine wesentliche Abweichung von Mario Draghis Reformprogramm, sonst wird Italien offiziell in die Liga der riskanten Schuldnerländer relegiert.

Über die spontane Reaktion der impulsiven Regierungschefin auf diese offene Drohung wurde nie berichtet. In der Öffentlichkeit hielt sie sich jedenfalls im Zaum. Noch vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise, hatte Meloni ihre Abneigung gegen die Macht der amerikanischen Kreditbewertungshäuser noch kaum zu verbergen versucht: «Schaffen wir endlich eine europäische Ratingagentur, um den Spekulationen von Moody’s ein Ende zu setzen.»

Pensionskassen und Co. müssten ihre Investitionen abstossen

Wenn die Schuldensituation Italiens 2012 ungemütlich war, dann ist sie dies heute umso mehr. Moody’s droht, das Bel Paese in die Klasse der sogenannten Non-Investment-Schuldner hinunterzustossen. Das wäre ein grosses Problem für das Land. Denn vielen Investoren, darunter Pensionskassen, Versicherungen oder auch Notenbanken, sind Investitionen in Obligationen von Non-Investment-Grade-Schuldnern ganz oder zum grossen Teil untersagt. Viele wären gar zum Verkauf ihrer Bestände gezwungen, wenn eine zweite der drei weltweit massgebenden Ratingagenturen, Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s, zum gleichen Urteil käme.

«Eine solche Abstufung kann zu grossen Verwerfungen in den Finanzmärkten und zu einem drastischen Anstieg der Renditen auf dem Kapitalmarkt führen – mit potenziell gravierenden Folgen für alle Steuerzahler», sagt Moritz Kraemer, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Steigende Renditen auf dem Kapitalmarkt bedeuten nichts anderes, als dass der Staat bei der Beschaffung neuer Fremdmittel höhere Zinsen berappen muss. In Italien bewegen sich diese für zehnjährige Laufzeiten aktuell bei rund 4,3 Prozent – gleich viel wie vor elf Jahren, als die europäische Schuldenkrise ihren Anfang nahm.

Moritz Kraemer, global sovereign chief ratings officer at S&P Global Ratings, pauses during a Bloomberg Television interview in London, U.K., on Wednesday, June 21, 2017. The U.K. benefited from foreign investment due to membership of EU common market, Kraemer said during the interview. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg Chris Ratcliffe / Bloomberg

Im Rampenlicht und vor Gericht

Kraemer rückte in jenen Jahren ins Rampenlicht des öffentlichen Interesses. Er war Chefanalyst für staatliche Schuldner in Europa bei Standard & Poor’s, dem Konkurrenten von Moody’s. Im Dezember 2011 drohte S&P, alle Staaten der Eurozone um mindestens eine, wenn nicht zwei Bonitätsnoten zurückzustufen, falls sich die Länder nicht rasch auf einen glaubwürdigen Plan zur Bewältigung der Krise einigen könnten. Die Politiker liefen Sturm. Vordergründig spielten sie die Bedeutung der Ratingagentur zwar ostentativ herunter. Aber hinter den Kulissen nannten sie Kraemer «einen jener Scharfrichter, die ganz Europa destabilisieren», wie «Der Spiegel» berichtet hatte.

Ab 2012 musste sich der Ökonom zusammen mit mehreren Kollegen vor einem italienischen Strafgericht in Apulien gegen den Vorwurf der Marktmanipulation verteidigen. 2016 kam es zum Freispruch. «Die Klage hatte einen starken Beigeschmack von nationaler Kränkung», erinnert sich Kraemer. 2018 verliess er Standard & Poor’s als Chef des globalen Geschäfts mit Länderratings.

Die Angst vor politisch heiklen Bewertungen

«Die Ratingaktion von Moody’s Anfang Oktober in Bezug auf Italien hat mich überrascht, doch ich kann mir gut vorstellen, dass Moody’s die Drohung nach einer gewissen Schonfrist für die neue Regierung wieder rückgängig macht», sagt Kraemer. Als ehemaliger Insider, der zum kritischen Beobachter der Ratingindustrie mutierte, spricht er Klartext, wenn es um die Wertung politisch brisanter Ratingentscheidungen geht.

«S&P galt zu meiner Zeit als First Mover unter den Ratingagenturen. Ich habe selbst erfahren, was passiert, wenn eine Ratingagentur als erste eine politisch heikle und unpopuläre Entscheidung fällt. Sie bekommt den ganzen Zorn der Emittenten zu spüren, während die Konkurrenten einigermassen ungeschoren davonkommen.» Die Angst vor Strafaktionen sei ein Grund, weshalb Ratingagenturen politisch delikate Urteile ungern als erste veröffentlichten, glaubt Kraemer.

Die Angst vor den USA führt zu Selbstzensur

«Keine Ratingagentur will das, was uns 2011 mit den USA passierte», erinnert sich Kraemer an einen denkwürdigen Moment bei S&P. Es war die erste und bislang einzige Ratingagentur, die es wagte, den USA die höchste Bonitätsnote (AAA) zu entziehen. Zwei Jahre später verklagte das amerikanische Justizministerium die Firma S&P über die riesige Summe von fünf Milliarden Dollar wegen angeblicher Verfehlungen im Zusammenhang mit der Bewertung verbriefter US-Hypothekarkrediten aus der Zeit vor der Finanzkrise. «Alle Ratingagenturen hatten in der US-Hypothekenkrise im gleichen Boot gesessen», sagt Kraemer. «Dass die USA ausgerechnet S&P verklagten, war eine Strafaktion wegen der Rückstufung», vermutet er. 2015 einigten sich die Parteien auf einen Vergleich über fast 1,4 Milliarden Dollar. «Diese Erfahrung hat Eingang in die DNA aller Ratingagenturen gefunden. Sie bewirkt eine Selbstzensur.»

Diese kommt allerdings nicht bei allen Ländern gleich zum Tragen. Während der Coronapandemie seien die alten Industrieländer von Ratingherabstufungen weitgehend verschont geblieben, stellt Kraemer auf der Grundlage eigener Beobachtungen fest. In vielen ärmeren Schwellenländern fanden dagegen ungezählte pandemiebedingte Ratingherabstufungen fest. Sein Fazit:

«Diese Ungleichbehandlung bestätigt meinen Verdacht, dass die Industrieländer mit ihrer grösseren politischen und regulatorischen Macht von den Ratingagenturen pfleglicher behandelt werden als andere Länder.»

Ausnutzen des Spielraums

Ein eklatantes und aktuelles Beispiel für die These sieht Kraemer erneut in den USA. 2021 hatte die Staatsverschuldung des Landes die Marke von 100 Prozent des Bruttoinlandproduktes überschritten, was nach der bekannten Methodologie der Ratingagenturen eine weitere Rückstufung der amerikanischen Bonitätsnote hätte nach sich ziehen sollen. Doch die Ratingagenturen nutzten ihren Ermessensspielraum in vollem Umfang aus, den sie bei der Bewertung weicherer Faktoren wie der institutionellen Qualität und der politischen Verlässlichkeit eines Schuldnerlandes anwenden können.

Die eigentlich angezeigte Herabstufung des US-Ratings konnte im März 2021 nur dadurch vermieden werden, die institutionelle Qualität des politischen Prozesses auf die allerbeste Stufe heraufzusetzen. Und das, obschon der Sturm auf das Kapitol nur zwei Monate davor der ganzen Welt die Fragilität der amerikanischen Institutionen vor Augen geführt hatte. «Ich vermute sehr, dass die Analysten aus Furcht vor den politischen Konsequenzen eine Herabstufung des US-Ratings auf jeden Fall verhindern wollten, ganz gleich, was die Methodologie eigentlich vorschreibt», sagt Kraemer. «Natürlich wird die staatliche Aufsichtsbehörde dies auch nicht kritisieren.»

Die Länderratings und ihre Verlässlichkeit dürften im Zuge der sich abzeichnenden Rezession in Europa wieder stark an Aufmerksamkeit und Brisanz gewinnen. Meloni soll dem Vernehmen nach ein Budget vorlegen, das im kommenden Jahr eine deutlich höhere Neuverschuldung des Landes vorsieht, als sie von Mario Draghi geplant gewesen war. Die galoppierende Inflation ist zwar geeignet, einen Teil der Verschuldung auszuradieren, aber die Teuerung könnte die Europäische Zentralbank im Dezember zu einem weiteren Maxizinsschritt zwingen. Italien drohe eine «ernsthafte Kreditklemme», wenn die EZB die Zinsschraube zu fest anziehe, warnte dieser Tage Ignazio Visco, Gouverneur der Banca d’Italia.

Warnung von der Aufsichtsbehörde

Die nächste Eurokrise könnte den Kontinent schon bald in Beschlag nehmen. «Was mir Sorgen macht, ist die generelle Schwächung der politischen Institutionen in Europa», klagt Kraemer. «Das deutsch-französische Tandem funktioniert derzeit gar nicht gut. In Italien ist gerade eine eigentümliche Regierung an die Macht gekommen, Grossbritannien ist nicht mehr da und die EU-Kommission ist vor allem mit sich selbst beschäftigt.» Als die Coronapandemie Europa im ökonomischen Würgegriff hielt, warnte Steven Maijoor, der damalige Chef der Aufsichtsbehörde Esma, die Ratingagenturen offen davor, Bonitätsurteile zu europäischen Staaten «übers Knie zu brechen».

Die Erwartungshaltung von Politik und Behörden an die Ratingagenturen ist spätestens seit diesem gravierenden aufsichtsrechtlichen Fehltritt auch für aussenstehende Beobachter sonnenklar. Es ist zu hoffen, dass sich die Kreditanalysten nicht allzu sehr davon beeindrucken lassen. Denn auf längere Sicht gibt nur ein wirksames Mittel gegen Finanzkrisen: volle Transparenz.

