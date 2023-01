Chaos-Nachtzug Zürich-Prag: Warum die Liegewagen fehlen

Reisen Der Chaos-Nachtzug aus der Schweiz: Warum die neue Verbindung nach Prag viele Passagiere verärgert zurücklässt Fehlende Wagen, ersatzlose Ausfälle und kaum Informationen für die Kundschaft: Der neue Nachtzug von Zürich nach Prag überzeugt noch nicht. Selbst die SBB sind nicht zufrieden. Doch mit neuen Zügen könnte sich das Problem entschärfen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Anders als die Liegewagen sind die Schlafwagen im Euronight zwischen Zürich und Prag im Einsatz – meistens jedenfalls. Tschechische Bahn

«Ab Zürich und Basel reisen Sie jeden Abend mit dem Nachtzug direkt nach Prag – umweltfreundlich und bequem»: So bewerben die SBB die im Dezember in Betrieb genommene Verbindung. In den vergangenen Tagen entpuppte sich dieser Satz allerdings eher als Utopie, denn als Beschreibung von Tatsachen.

Viele Passagiere sind unzufrieden. Ein Beispiel: Wer eine Fahrt mit dem Liegewagen gebucht hat, wird zurzeit in hell erleuchtete Grossraumsitzwagen umgebucht, wo an Schlaf kaum zu denken ist. Die drei Liegewagen, welche die SBB für die Verbindung mieten, sind nämlich alle ausser Betrieb. Es seien «unvorhergesehene Mängel bei den Energieversorgungsanlagen» aufgetreten, begründet SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg. «Dafür bitten wir die Kundinnen und Kunden um Entschuldigung.»

Bis voraussichtlich Anfang Februar bleibt der Mangel bestehen. Die Reparaturen werden durch den Fahrzeughalter, das deutsche Unternehmen RDC Asset, durchgeführt. Was viele Kundinnen und Kunden ärgert: Sie erfahren erst am Perron davon, dass aus der Fahrt in der Horizontalen nichts wird.

«Funktionierte nicht wie nötig»

Die Bahn habe nicht für alle Kundinnen und Kunden eine Kontaktmöglichkeit, begründet Schellenberg. Die Angabe von Kundendaten sei beim Kauf von Tickets auf SBB-Kanälen keine Pflicht. Die SBB arbeiteten an der Modernisierung der Vertriebssysteme. Künftig wollten sie die Möglichkeit haben, alle Fahrgäste zu kontaktieren und bei Änderungen zu informieren. Immerhin: Betroffene Passagiere erhalten eine Entschädigung von 50 Prozent auf den bezahlten Preis im Liegewagen, wenn sie im Sitzwagen mitfahren – oder können sich die Billette vollständig erstatten lassen, wenn sie nicht mitfahren.

Die fehlenden Liegewagen sind nicht das einzige Ärgernis. Anfang Januar fielen mehrere Verbindungen ersatzlos aus. Denn am 9. Januar wurde an einem Wagen des Nachtzugs von Prag nach Zürich um 2 Uhr morgens ein Defekt festgestellt. Der Zug wurde im deutschen Bad Hersfeld gestoppt. Zwei Stunden später mussten alle Passagiere auf reguläre Züge umsteigen.

Es sei leider nicht möglich gewesen, nur den defekten Wagen aus dem Zug auszureihen, sagt Schellenberg. «Grund dafür waren die betrieblichen Prozesse, die bei diesem neuen Zug noch nicht so funktioniert haben, wie es nötig gewesen wäre, um die Unzulänglichkeiten innert kurzer Zeit zu beheben.»

Entspannt sich die Situation bald?

In der Folge fiel auch der Nachtzug am Abend des 9. Januar von Zürich nach Prag und am 10. Januar von Prag nach Zürich aus. Dass die Qualität der neuen Verbindung noch nicht stimmt, ist der Bahn nicht entgangen. Zwar seien die SBB mit dem Start grundsätzlich zufrieden, sagt Schellenberg. Die Nachfrage sei vorhanden, die Buchungsstände gut. Aber: «Noch nicht zufrieden sind wir mit der von uns angestrebten Qualität.»

Das hat auch mit dem Rollmaterial zu tun. Weil die österreichische ÖBB, die die meisten Nachtzüge aus der Schweiz unter dem Label «Nightjet» betreibt, ihre Kompositionen für bestehende Routen wie Zürich–Wien oder Zürich–Berlin braucht, mussten die SBB für den neuen Zug nach Prag und die Ende 2021 in Betrieb genommene Verbindung von Zürich nach Amsterdam ältere, pannenanfälligere Wagen anmieten.

Die Situation dürfte sich entspannen, wenn die ÖBB neue Nightjet-Kompositionen erhält, die sie beim Hersteller Siemens bestellt hat. Die ersten der 33 Kompositionen sollen ab diesem Sommer auf Strecken von Wien und München nach Italien rollen und könnten bisherige Nightjet-Kompositionen für andere Verbindungen freispielen. Bis 2025 sollen die neuen, komfortableren ÖBB-Nachtzüge auch die Schweiz bedienen.

