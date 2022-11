Arbeitsplätze und mehr Restaurants im Bahnhof: Das plant die SBB

Reisen Die SBB wollen Pendler mit Arbeitsplätzen in die Bahnhöfe locken – und mehr regionale Läden berücksichtigen Die Bahn will ihre Bahnhöfe aufwerten. Ein Ziel ist es, dass mehr Menschen dort arbeiten. Neben buchbaren Arbeitsplätzen sollen auch die Gastronomie und ein stärkerer Fokus auf lokale Angebote die Drehscheiben beleben. Das alles soll mehr Einnahmen sichern. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Sollen öfter gleich im Bahnhof arbeiten: Pendler im Bahnhof Bern. Christian Beutler / Keystone

Der SBB gefallen ihre Bahnhöfe nicht mehr gut genug. «Sie müssen entrümpelt und instandgesetzt werden», sagt Alexis Leuthold, der Leiter Bewirtschaftung von SBB Immobilien, in einem auf der Internetseite der Bahn veröffentlichten Interview. So sollen sie wieder attraktiver werden.

Künftig sollen Pendlerinnen und Pendler öfter in den Bahnhöfen verweilen. «Das Arbeiten am Bahnhof ist ein wichtiges Thema», sagt Leuthold. Das gelte für Meeting-Points, Restaurants oder «kleinere, buchbare Arbeitsstellen»: «Diesbezüglich wollen wir Fortschritte machen.» Können Büro-Mitarbeitende also künftig auch an Bahnhöfen auf Arbeitsplätze etwa mit WLAN, Drucker und Ladegeräten zurückgreifen?

Mehr saubere WCs

In diese Richtung solle die Reise gehen, sagt SBB-Sprecher Martin Meier. Die Bahn prüfe die Erweiterung des bestehenden Angebots. «Für uns denkbar sind auch spontan buchbare Einzelarbeitsplätze», sagt er. Das Arbeiten in Restaurants wiederum werde bei einigen Formaten bereits «konzeptionell mitgedacht». Zudem stehe die Bahn mit verschiedenen Coworking-Anbietern im Gespräch und prüfe eine Zusammenarbeit. Noch stünden die SBB bei diesem Thema am Anfang.

Bei besseren Arbeitsmöglichkeiten soll es nicht bleiben. Akzente setzen will Leuthold auch in den Bereichen Licht und Materialien. «Ganz generell wollen wir Ordnung, Sauberkeit und Komfort weiter verbessern». Zudem sollen Kundinnen und Kunden mehr Services geboten werden, etwa Sitzgelegenheiten, Verpflegungsmöglichkeiten und saubere Toiletten.

Einen Kurswechsel wollen die SBB auch bei den Mietern der Ladenflächen einschlagen. Zwar sollen nationale und internationale Konzepte weiterhin einen «wichtigen Platz im Mietermix einnehmen», hält Leuthold fest. Doch es gebe eine spürbare Entwicklung der Nachfrage in Richtung Regionalität. Deshalb brauche es einzigartige regionale Konzepte. Als Beispiel nennt er die Markthalle im Bahnhof Luzern, die im Dezember eröffnet wird, oder das Café «Kaffeemacher» im Bahnhof Basel SBB.

Die Aufwertungs-Pläne haben auch einen kommerziellen Hintergrund. Die Bahnhöfe waren lange Zeit stabile Ertragspfeiler der SBB. Die Läden profitierten von vielen Kundinnen und Kunden und langen Öffnungszeiten. In den 45 grössten Bahnhöfen dürfen die Läden sogar uneingeschränkt sonntags öffnen – ein grosser Wettbewerbsvorteil. Die SBB profitieren in Form von Ladenmieten, die meist aus einem fixen und einem umsatzbezogenen Teil bestehen.

Letzterer sank aber mit der Coronakrise: Viel weniger Menschen nutzten in den vergangenen zweieinhalb Jahren den öffentlichen Verkehr. Im Zürcher Hauptbahnhof ging die Zahl der täglichen Bahnhofsbesucherinnen und -besucher von durchschnittlich 461'000 pro Tag im Jahr 2019 auf 286'000 im Jahr 2021 zurück – ein Minus von 38 Prozent.

Noch immer sind die Nachwehen spürbar, auch wenn die Zahlen zuletzt wieder nach oben zeigten. Laut Daten von Google wurden an den Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz per Mitte Oktober nur noch 5 Prozent weniger Besuche registriert als Anfang Jahr 2020 vor der Coronakrise.

Die SBB zählten im September 4,9 Prozent weniger Passagierkilometer in ihren Zügen als im September 2019 – der höchste Wert seit November 2019. Doch selbst wenn wieder mehr Menschen unterwegs sind, ist die Belebung der Läden kein Selbstläufer.

Wie lokal wird die Bahn wirklich?

Einerseits hat in der Zwischenzeit der Onlinehandel weiter an Beliebtheit gewonnen. Er setzt stationäre Läden unter Druck. Andererseits sorgt die Möglichkeit vieler Arbeitnehmenden, vermehrt im Homeoffice zu arbeiten dafür, dass sie weniger häufig in den Bahnhöfen sind. Zwar reisen mehr Menschen in der Freizeit, diese kaufen aber am Bahnhof oft weniger ein und erledigen etwa bei der Heimreise nicht gleich noch den Feierabend-Einkauf dort.

Wie viel regionale Angebote bringen und wie viele die SBB tatsächlich zulassen werden, muss sich noch zeigen. Die nächsten Neueröffnungen im Zürcher Hauptbahnhof beispielsweise bestreiten Parfois und Pret A Manger – eine portugiesische Kleider- und eine englische Sandwich-Kette.

Ebenfalls ausbauen wollen die SBB die bediente Gastronomie. Als Beispiel nennt Alexis Leuthold ein neues Lokal im Zürcher Hauptbahnhof, in dem ab Herbst 2023 der Sternekoch Nenad Mlinarevic den Löffel schwingen wird. Bediente Restaurants erhöhten die Verweildauer, steigerten die Aufenthaltsqualität, sagt Leuthold, und – nicht unwichtig – «generieren Mehrumsätze».

