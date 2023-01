Kuoni schliesst Reisebüros: Diese Filialen sind betroffen

Tourismus Kuoni schliesst wieder Reisebüros: Diese Filialen sind betroffen – und so sehen die Pläne von Hotelplan und Tui aus Das Sterben der Reisebüro-Filialen geht weiter. Kuoni macht vier Filialen dicht. Auch die Konkurrenz hat ihr Filialnetz ausgedünnt. Das dürfte auch mit dem Ende der Coronaeinschränkungen zu tun haben. Trotzdem geben sich die Reisebüros optimistisch. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betrieb auch schon mehr Filialen: die Reisebüro-Kette Kuoni. Ennio Leanza / KEYSTONE

Reisebüros sind sich gewohnt, schöne Momente zu verkaufen. Kein Wunder, wird die Schliessung von Filialen euphemistisch kommuniziert. «Wir ziehen um», heisst es in einem E-Mail, das Kundinnen und Kunden einer Filiale des Reiseanbieters Kuoni vor wenigen Tagen erhalten haben. Es war eine Umschreibung für die ersatzlose Schliessung der Filiale im Zürcher Sihlcity am Freitag. Entlassungen werden nicht ausgesprochen.

Kuoni habe Mitte 2020 entschieden, vier Filialen in Einkaufszentren zu schliessen, begründet Markus Flick, Sprecher der deutschen Muttergesellschaft DER Touristik. Betroffen sind die Filialen im Zürcher Sihlcity, im Gallusmarkt in St.Gallen, im Seedamm-Center in Pfäffikon SZ und in Onex im Kanton Genf. «Ausschlaggebend war, dass Öffnungszeiten in Einkaufszentren nicht selber von uns gewählt werden können», sagt Flick. Zudem seien Arbeitsplätze ohne Tageslicht für Mitarbeitende weniger attraktiv und Standorte etwa in Altstädten oftmals besser frequentiert.

In Einkaufszentren gelten meist Mindestöffnungszeiten, an die sich alle Läden halten müssen – im Zürcher Sihlcity etwa von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr. Besonders zu Randzeiten werden kaum Reisen gebucht, das Personal muss aber trotzdem vor Ort sein. Das macht diese Filialen teuer.

Auch Tui schliesst Filiale

Seit der «einschneidenden» Coronapandemie halten sich bei Kuoni die Filialschliessungen und Neueröffnungen etwa die Waage, sagt Flick. Die Zahl der auf Privatkundinnen und -kunden spezialisierten Reisebüros liege weitestgehend konstant bei rund 70. Diese Zahl offenbart allerdings auch, wie sehr die Reisebüros sich in den letzten Jahren vom Internet die Butter vom Brot nehmen lassen mussten: Noch 2015 empfing Kuoni in über 90 Filialen reisefreudige Kundschaft.

Wegen des Einbruchs des Reisevolumens während der Coronapandemie schloss auch Konkurrent Tui Suisse im Jahr 2020 acht Filialen. Im Juli 2022 wurde zudem die Filiale in Solothurn dichtgemacht und per Ende März wird das Reisebüro Genève Rhône geräumt. Das hänge mit langwierigen Renovierungsarbeiten im Einkaufszentrum zusammen, sagt Sprecherin Sonja Ptassek. Weitere Schliessungen seien nicht geplant.

Tui betrieb vor der Krise 62 Filialen. Derzeit sind es gut 50. Der Reiseveranstalter gibt sich optimistisch. Die Verkäufe im Jahr 2022 hätten sich «sehr erfreulich» entwickelt und auch für das neue Jahr sehe man eine positive Tendenz. Einfacher wird es aber nicht: «Grundsätzlich hält der langfristige Trend zu Online-Buchungen an», sagt Ptassek. Beim Veranstaltergeschäft, also den Tui-eigenen Produkten, liege der Umsatzanteil der Filialen bei etwas über einem Drittel.

Hotelplan will stabil bleiben

Die Pandemie sorgte dafür, dass die Zahl der Reisebüros insgesamt weiter gesunken ist, weil weniger Reisen unternommen wurden. Von 1630 Reisebüros Anfang des Jahres 2019 sank sie auf 1403 Anfang 2022, wie Zahlen des Schweizer Reise-Verbands zeigen. Noch 2014 waren es über 2000. In den letzten beiden Jahren konnten Reisebüros allerdings auch ihre Stärken ausspielen, weil in Zeiten von rasch wechselnden Coronamassnahmen die Sicherheit und Flexibilität, die ihre Produkte vermitteln, gefragt waren.

Nun aber wurden in den meisten Ländern die Coronamassnahmen aufgehoben – und viele dürften wieder dazu übergehen, die Ferien auf eigene Faust im Internet zu buchen. Davon raten noch nicht einmal die Reisebüros per se ab. Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler sagt: «Ein Kunde, der zum Beispiel zum fünften Mal ins gleiche Hotel auf Kreta gehen möchte, kann diese Pauschalreise problemlos ohne Beratung auf unserer Website buchen.»

Für komplizierte Reisen oder an Destinationen, die noch nie bereist wurden, werde die Beratung in den Filialen aber weiterhin geschätzt. Diese seien ein wichtiger Verkaufszweig. Genaue Zahlen gibt Hotelplan nicht bekannt.

In den letzten sechs Monaten hat die Migros-Tochter fünf Filialen dichtgemacht. Die Zahl der aktuell schweizweit 82 Filialen – im Jahr 2016 waren es 122 – will Hotelplan «in etwa halten», wie Gähweiler sagt. Derzeit kämen gar wieder mehr Kundinnen und Kunden in die Filialen. Nach den schwierigen Coronajahren rechnet auch Kuoni mit einem guten Jahr. Nicht zuletzt in den Reisebüros erwarte er sogar eine Umsatzsteigerung, sagt Sprecher Markus Flick.

Der Anteil an Neukundinnen und -kunden sei seit Beginn der Pandemie und bis heute überdurchschnittlich hoch. Das liege neben der Beratung auch an der Abtretung fast aller Risiken, die ein Reisebüro ermögliche. Nach Jahren der Schrumpfkur kann die Branche wieder einmal durchschnaufen – aber wohl nicht sehr lange. Das Internet schläft nie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen