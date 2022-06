Zertifikat, BA5, Flugstreichungen: Alles Wichtige zu den Ferien

Reisen und Tourismus Welche Flüge werden gestrichen, wo braucht es ein Zertifikat und welche Rolle spielt BA.5? Die wichtigsten Antworten Die Sommerferien stehen bevor. Doch die Corona-Variante BA.5 verbreitet sich schnell, und noch immer gibt es verschiedene Einreiseregeln. Hinzu kommen Hunderte Flugstreichungen. Das müssen Sie jetzt wissen für Ihre Ferienplanung. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 17.06.2022, 14.00 Uhr

Auch Schweizer sehen wieder das Meer, etwa auf Zypern. Unsplash

Chaos an den Flughäfen, die Angst vor einer neuen Coronawelle und steigende Preise: Die Planung für die Sommer - und Herbstferien war auch schon einfacher. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die meisten Kundinnen und Kunden des Reiseanbieters Hotelplan zieht es in den kommenden Monaten in die Badeferien rund um das erweiterte Mittelmeer. Am beliebtesten ist laut einer aktuellen Mitteilung Griechenland mit den Inseln Kreta, Kos und Rhodos, gefolgt von Spanien mit Mallorca und den Kanarischen Inseln, Zypern, der Türkei und Italien. Auch die USA haben es in die Top 10 geschafft, wobei dort besonders Rundreisen im Wohnmobil gefragt sind.

Bei DER Touristik mit Marken wie Kuoni führen im Sommer Griechenland, Spanien, Italien, die USA und Kanada die Rangliste an, im Herbst Ägypten, Spanien und dabei insbesondere die Kanaren sowie die Karibik und die Türkei.

Tui-Suisse-Sprecherin Constanze Andrianello sagt, Badeferien seien weiterhin sehr beliebt. Top-Destinationen seien die griechischen Inseln, die Balearen sowie die Südtürkei. «Zudem kehrt die Vielfalt des Reisens zurück und auch die Buchungen von Städtereisen und Rundreisen sowie von Mietwagen und Campern sind deutlich angestiegen.»

Nachtzug-Reisen werden immer beliebter. ÖBB

Bei der Swiss sind im Sommer und im Herbst Ziele im Mittelmeerraum etwa in Spanien, Italien, Portugal oder Griechenland stark nachgefragt – neben Städtereisen in Metropolen wie London oder Berlin. Wie Sprecherin Meike Fuhlrott sagt, seien auf der Langstrecke unter anderem die USA und Thailand besonders populär, im Sommer aber auch weniger bekannte Städte wie Tallinn und Vilnius.

Bei den SBB heisst es mit Blick auf den Sommer und Herbst, besonders die klassischen Destinationen wie Paris, Mailand, Venedig und München legten deutlich zu, aber auch bei weiter entfernten Bahndestinationen wie Wien und Berlin sei eine Zunahme spürbar. Ein anhaltender Trend sei bei Nachtzügen auszumachen, sagt Sprecher Martin Meier: «An Spitzentagen im Juli sind beispielsweise Destinationen wie Hamburg oder Wien zu einem grossen Teil bereits ausgebucht». In Deutschland sorgt zudem das 9-Euro-Ticket derzeit für volle Züge im Nahverkehr (CH Media berichtete).

Die Omikron-Subvariante BA.5 verbreitet sich schnell in ganz Europa. Der deutsche Virologe Christian Drosten geht im Herbst und Winter von einer «lang anhaltenden Infektionswelle» aus, wie focus.de berichtet. Auch der Sommer werde nicht infektionsfrei, so Drosten. Das sei derzeit nicht bedrohlich. Das Robert-Koch-Institut warnt allerdings davor, dass es zu einem «verstärkten Infektionsdruck auf vulnerable Personengruppen schon im Sommer kommen könnte».

Besonders viele Fälle zählt Portugal. Das Land verfügt über eine sehr hohe Impfquote und hatte deshalb anders als viele andere Länder keine starken Wellen früherer Varianten, was einen Teil des Anstiegs erklären könnte. Zudem könnten dort viele ältere Menschen ihren Impfschutz wieder verloren haben.

Auch in der Schweiz ist BA.5 mittlerweile die dominierende Variante, die Fallzahlen steigen genauso wie die Reproduktionszahl. Doch wie sich das auf die Sterblichkeit auswirkt und wie heftig die Welle ausfällt, bleibt abzuwarten. In Südafrika gab es laut der NZZ während einer BA.5-Welle deutlich weniger Hospitalisierte als in der früheren Omikron-Welle.

Wer sicher gehen will, sollte sich weiterhin impfen lassen, eine FFP2-Maske tragen und Menschenansammlungen sowie schlecht gelüftete Räume meiden.

Bisher ist dies keine Voraussetzung für die Einreise in fast alle anderen Länder, selbst jene, die eine Impfung voraussetzen. In den meisten europäischen Ländern und den USA ist eine Booster-Impfung unbeschränkt gültig (siehe Frage 6). Eine Ausnahme sind etwa Frankreich und Malta, wo der Booster nur 270 Tage gilt. Danach müsste für die Einreise ein Test gemacht werden.

Wenn die vierte Impfung für Reisen nötig sein sollte, kann man sich diese seit kurzem verabreichen lassen. Das muss aber auf eigene Kosten geschehen. Die vierte Impfung erlaubt das Ausstellen eines neuen Zertifikats. Die impfende Ärztin oder der Arzt müssen den Impfwilligen darüber informieren, dass dies auf eigenes Risiko geschieht. Mehr Informationen dazu gibt es in unserem Q&A zur vierten Impfung.

Diverse Länder verlangen keinerlei Nachweise für die Einreise mehr – etwa Deutschland, Dänemark, die Dominikanische Republik, Österreich, Irland, Italien, Island, Israel, Kroatien, die Malediven Mexiko, die Türkei, Griechenland, Grossbritannien, Norwegen, Spanien oder die Niederlande.

Für die Einreise nach Frankreich, Portugal, Malta, Südafrika, Thailand, in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Ägypten, Zypern und Indien wird ein Covid-Test oder eine gültige Genesenen-Bescheinigung vorausgesetzt. Diese gilt in der Regel für 180 Tage.

Weiterhin geschlossen für nicht Geimpfte sind Länder wie die USA, Neuseeland und Australien. Eine aktuelle Übersicht für jedes Land bietet etwa die Airline Swiss online.

An Flughäfen wie Amsterdam-Schiphol kam es zuletzt wegen Personalmangel zu chaotischen Szenen (30. April 2022). Keystone

Die EU hat die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten nach zwei Impfungen auf 270 Tage beschränkt. Relevant ist das nur für wenige Länder, etwa Frankreich und Malta. Wenn das Zertifikat nach zweifacher Impfung abgelaufen ist, benötigen Sie für die Einreise in diese Länder einen negativen Covid-Test.

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen: Für die Gültigkeit des Zertifikats gelten die Regeln der jeweiligen Länder. Ein Zertifikat kann also in der Schweiz abgelaufen, aber im Ausland weiterhin gültig sein. Eine Booster-Impfung gilt in Europa und auch in den USA oder Ägypten ohne zeitliche Beschränkung.

Alle wichtigen Informationen zu Corona-Tests finden Sie in unserem ausführlichen Service-Artikel.

Wer in die USA einreisen will, muss doppelt geimpft sein. Eine Beschränkung der Gültigkeitsdauer gibt es nicht, ein hierzulande abgelaufenes Zertifikat nach der Impfung sollte von den USA akzeptiert werden. Die Pflicht für die Vorlage eines negativen Covid-Tests ist per Mitte Juni und bis mindestens Mitte September entfallen. Weiterhin ausgefüllt werden muss das Einreiseformular ESTA und ein zusätzliches Formular zum Impfstatus, das ausgedruckt werden muss.

Die US-Seuchenschutzbehörde CDC stellt einen Online-Check für Reisende zur Verfügung (auf Englisch).

Personalmangel und aufwendigere Dokumentenkontrollen führen dazu, dass viele Fluggesellschaften ihr Programm ausdünnen müssen. Die Swiss streicht im Sommer Hunderte Flüge. Betroffen sind Langstreckendestinationen wie New York, Johannesburg oder Dubai genauso wie Kurzstreckenflüge nach Warschau oder Nürnberg (CH Media berichtete).

Endlich wieder Ferien: Der Colorado River in den USA. Unsplash

Die Flugstreichungen der Swiss sind bereits im Flugplan abgebildet. Betroffene Kunden sollten informiert und allenfalls umgebucht worden sein. Die Swiss sei «nach Kräften bemüht», weitere Streichungen für den Sommer zu vermeiden, sagte Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour kürzlich dem «Blick». Welche Flüge die Swiss und die anderen Lufthansa-Airlines im Juli gestrichen haben, listet das Portal aeroroutes.com auf.

Über den Sommer streicht auch die britische Billigairline Easyjet Hunderte Flüge. Bis Ende Juni alleine sind es täglich 40 Flüge, vor allem ab den englischen Flughäfen wie London Gatwick und Stansted. Easyjet fliegt ab Zürich, Genf und Basel mehrfach täglich in die englische Hauptstadt. Betroffene Flüge wurden aus dem Flugplan entfernt, der auf easyjet.com abrufbar ist. Ein Blick auf den Flugplan zeigt, dass Easyjet vereinzelte Flüge ab Basel und Zürich nach London gestrichen hat. Im Juli und August scheinen allerdings kaum Flüge betroffen zu sein. In grösserem Stil Flüge annulliert hat Easyjet auf der Strecke Basel-Berlin (CH Media berichtete).

Auch die Lufthansa und ihre Günstigtochter Eurowings haben vor einer Woche die Streichung Hunderter Flüge im Sommer angekündigt. Betroffen sind vor allem Flüge nach Frankfurt und München am Freitag, Samstag und Sonntag. Die betroffenen Kunden sollten informiert worden sein.

An vielen englischen Flughäfen, aber auch in Amsterdam, mussten Fluggäste zuletzt stundenlang warten. In der Krise wurden viele Mitarbeitende etwa an den Sicherheitskontrollen entlassen, die nun nicht schnell genug wieder zurückgeholt werden können.

Am Flughafen Zürich hat die für die Sicherheit zuständige Kantonspolizei mehr temporäres Personal eingestellt. Walter Bieri / Keystone

Am grössten Schweizer Flughafen Zürich hat die für die Sicherheit zuständige Kantonspolizei reagiert und mehr temporäres Personal eingestellt (CH Media berichtete). Trotzdem warnt sie vor teils bis zu dreimal so langen Wartezeiten im Sommer wie vor der Krise. In den letzten Tagen und Wochen war die Situation am Flughafen allerdings stabil.

Swiss-Sprecherin Meike Fulhrott sagt, gegenüber dem Vorjahr seien die Check-In-Zeiten um einiges reduziert worden, weil weniger Dokumentenkontrollen anfallen. «Dennoch ist aufgrund des hohen Aufkommens gerade im Sommer mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Wir empfehlen unseren Gästen, möglichst früh an den Flughafen zu kommen.»

Tui-Suisse-Sprecherin Constanze Andrianello sagt, die Buchungen für die Sommerferien seien seit einiger Zeit über dem Niveau von 2019: «Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Entwicklung».

Rom zählt zu den beliebtesten Städte-Destinationen. Unsplash

Kuoni spricht im Hinblick auf den Sommer in Europa von einem vergleichbaren Buchungsvolumen wie im Jahr 2019 vor der Pandemie. . Hotelplan teilte kürzlich mit, der Eingang der Neubuchungen sei in den letzten drei Monaten verglichen mit dem Jahr 2019 um mehr als zehn Prozent höher gelegen. Bei klassischen Badeferien und Städtereisen liege die Gesamtanzahl an Buchungen bereits über dem Niveau von 2019. «Der Buchungsboom hält nun seit mehreren Wochen an und wir spüren einen extrem starken Nachholbedarf an Ferien im Ausland – sei dies von Familien mit Kindern, Paaren oder Alleinreisenden», wird Länderchefin Nicole Pfammatter zitiert.

Die Swiss spricht von einem «insgesamt sehr positiven Buchungstrend», die Zahlen lägen aber nach wie vor unter dem Wert von 2019. Das Ziel der Airline ist es, im Hochsommer 70 bis 80 Prozent des Angebots des Vorkrisenniveaus anzubieten.

Die SBB haben im Jahr 2019 mit internationalen Bahnreisen einen Umsatz von 348 Millionen Franken erwirtschaftet. Im Jahr 2020 waren es pandemiebedingt nur noch 100 Millionen Franken, letztes Jahr 149 Millionen Franken. In den letzten Wochen hätten sich die Buchungszahlen teilweise wieder auf dem Niveau von 2019 bewegt, sagt Sprecher Martin Meier. Ein Renner sei auch das Europa-Abo Interrail: «Wir sind mit den Buchungszahlen bereits über dem Niveau von 2019». Der März sei sogar ein Interrail-Rekordmonat gewesen.

Die Swiss will im Jahr 2023 rund 85 Prozent der Kapazität von 2019 anbieten. Dieses Jahr liege sie noch deutlich darunter, sagte Finanzchef Markus Binkert kürzlich der NZZ. Das heisst auch: Im Hochsommer nächsten Jahres dürfte wohl gleich viel, wenn nicht noch mehr geflogen werden – sofern die Pandemie glimpflich verläuft.

Dementsprechend empfiehlt es sich, Ferien bereits jetzt zu buchen – auch, weil die Preisentwicklung unklar ist und sich frühes Buchen in der Regel finanziell lohnt. Hotelplan-Suisse-Chefin Nicole Pfammatter lässt sich zudem in einer Mitteilung damit zitieren, dass Roadtrips durch Kanada oder die USA im nächsten Jahr schon jetzt organisiert werden sollten, da Mietwagen Mangelware sind (CH Media berichtete). «Wir gehen davon aus, dass auch für den Sommer 2023 immer noch zu wenig Neufahrzeuge ausgeliefert werden können und daher die Camper und Motorhomes relativ früh ausgebucht sein werden.»

