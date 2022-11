Bau-Streik: Wie die Unia gegen Forderungen der Baumeister kämpft

Reportage Bauarbeiter-Streik: Als die Gewerkschaft auftaucht, ruft der Polier die Polizei Der Arbeitskonflikt im Bauhauptgewerbe eskaliert. Statt zu arbeiten, demonstrieren Bauleute zu Tausenden in Zürich. Wie läuft ein solcher Protest ab? Ein Morgen auf dem Streikposten. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 11.11.2022, 19.30 Uhr

Auf der Strasse statt auf der Baustelle: Bauleute in den Strassen von Zürich Severin Bigler

Kurz nach Mittag wird der Streik zum Happening. Die Demonstration der Bauleute und ihrer Gewerkschaften hat den Zürcher Hauptbahnhof erreicht. Nun bauen Maurer, Strassenbauerinnen und Gewerkschafter Festbänke und Tische auf und machen aus der Bahnhofshalle eine überdimensionale Baustellen-Baracke. Kartoffelstock und Geschnetzeltes wird serviert.

Der Zeitpunkt des Protestes ist nicht zufällig gewählt. Am Montag steht die nächste Verhandlungsrunde zwischen Baumeistern und Gewerkschaften an. Es ist die siebte und eigentlich letzte Verhandlungsrunde. Ende Jahr läuft der Landesmantelvertrag im Bauhauptgewerbe aus. Er regelt Löhne und Arbeitszeiten der Bauarbeiter und wurde vom Bundesrat auch schon als einer «der wichtigsten Branchenverträgen unseres Landes» bezeichnet.

Die Angst vor überlangen Arbeitstagen auf der Baustelle

Eigentlich müssten die Bauleute, die nun hier an den Tischen sitzen, betonieren, Mauern hochziehen oder Baugruben ausheben, stattdessen haben sie sich den Gewerkschaften Unia und Syna angeschlossen und protestieren. Auslöser des Protests sind die Forderungen der Baumeister. Diese hatten in den Verhandlungen vorgeschlagen, ein neues Arbeitszeitmodell einzuführen.

Bisher gab ein zum Jahresanfang festgelegter Arbeitszeitkalender vor, wie viele Stunden pro Woche gearbeitet wird. Je nach Jahreszeit wurde zwischen 37,5 und 45 Stunden (plus 3 Überstunden) gebaut. Die Baumeister wollen künftig rund vier Wochen im Voraus Wochenarbeitszeiten zwischen null und 48 Stunden planen. In einer Verhandlungsrunde schlugen sie zudem vor, die Reisezeit von und zur Baustelle auf 10 Stunden pro Woche zu beschränken.

Für die Gewerkschaften bedeutet dieser Vorschlag, dass den Bauleuten 58-Stundenwochen und damit 12-Stunden-Arbeitstage drohen. Dass Baumeisterpräsident Gian-Luca Lardi diese Befürchtungen als gewerkschaftliche Polemik zurückweist, beschwichtigt einen grossen Teil der Bauleute nicht. Gemäss Unia haben seit Oktober 15'000 Bauleute demonstriert.

Streiken oder nicht? Die schwierige Entscheidung der Bauarbeiter

Bis die Bauleute ihren Protest-Zmittag einnehmen konnten, war es ein langer weg. Um 5 Uhr besammelten sich Gewerkschaftsmitglieder und Sympathisanten am Helvetiaplatz und schwärmten mit zehn Cars aus. Im Bus Nummer vier sitzen zwei Dutzend Bauarbeiter, Gewerkschafterinnen und Sympathisanten.

Das erste Ziel ist eine Baustelle am Bucheggplatz, wo ein Strassentunnel erneuert wird. Im Bus werden Trillerpfeifen und Ohrstöpsel verteilt. Beides wird der gewerkschaftliche Stosstrupp noch gut brauchen können. Als der Bus die Baustelle erreicht, brennt Licht in einer Baracke. Schnell werden Fahnen und Schilder mit der Aufschrift «Diese Baustelle steht still!» am Bauzaun angebracht. Bauarbeiter in Alltagskleidung nähern sich. Sie sind verunsichert. «Arbeiten wir heute oder nicht?». Der Druck ist gross. Manche fürchten Sanktionen im Betrieb, wenn sie protestieren. Gleichzeitig verlangen die Streikposten Solidarität von ihnen.

Aus der erleuchteten Baracke treten zwei Poliere ins Freie, sie sind quasi die Offiziere eines Bautrupps. Sie sagen normalerweise, wer wann wo zum Einsatz kommt. Was sind heute ihre Anweisungen? Sie nehmen den Auftritt der Gewerkschafter gelassen und reichen Kaffee in Plastikbechern durch den Bauzaun. Sie sagen zwar: «Wer arbeiten will, kann kommen», versuchen aber nicht, die unschlüssigen Arbeiter zu überreden. Einige fahren später mit dem Gewerkschaftsbus weiter. Es ist ein kleiner Sieg für die Gewerkschaften.

Milliardenumsätze: der Baubranche geht es gut

Ein paar Strassen weiter entsteht ein Neubau. Die Baubaracken sind bis auf eine dunkel. Bauarbeiter und Gewerkschafter bleiben im Bus. Ausser einem einsamen Polier ist niemand zu sehen. Auf einigen Baustellen wurde schon vor dem Protesttag entschieden, dass nicht gearbeitet wird.

Eine Faust aus Luft: Wie viel die Proteste bringen, wird sich erst noch zeigen. Severin Bigler

Fünf Fahrminuten später erreicht der Bus den nächste Einsatzort. Die Dichte an Baustellen zeigt auch: Der Baubranche geht es gut. Seit dem Jahr 2010 steigerten sich die Umsätze von 18,5 auf über 23 Milliarden Franken (2021). Ein Bauarbeiter verdient pro Jahr im zwischen 64'000 (ohne Fachkenntnisse) und knapp 88'000 (Vorarbeiter) Franken. Poliere kommen auf deutlich höhere Löhne.

Um die Höhe der Gehälter – häufig das zentrale Thema in Arbeitskonflikten – geht es im Zwist zwischen Baumeistern und ihrem Personal aber erstaunlich wenig. Die Baumeister signalisierten Bereitschaft, höhere Löhne zu zahlen, wollen dafür aber eine flexiblere Arbeitsplanung. Zu diesem Vorschlag sagt Nico Lutz, Bauverantwortlicher der Unia: «Die Bauarbeiter lassen sich nicht erpressen. Die Lohnerhöhung steht den Bauarbeitern aufgrund der Teuerung sowieso zu.»

Als die Gewerkschaft kommt, ruft der Polier die Polizei

Als eine Baumaschine die Strasse kreuzt, geht ein Raunen durch den Bus. Hier wird offensichtlich gearbeitet. Eine Gewerkschaftssekretärin sagt auf Portugiesisch und Deutsch über die Lautsprecheranlage des Busses: «Wir steigen aus und versuchen die Arbeiter zu überzeugen. Wir hindern sie aber nicht physisch am Arbeiten». Am vergangenen Dienstag kam es bei Protesten in Reinach BL zu einer Auseinandersetzung. Das soll an diesem Freitag nicht passieren.

Als die Gewerkschafter aussteigen, zeigt sich: Gesamtarbeitsverträge sind eine komplizierte Sache. Ein paar vermeintliche Streikbrecher sind in Wirklichkeit Rohrmonteure. Sie gehören genauso wie Dachdecker oder Elektroinstallateure nicht zum Bauhauptgewerbe, auch wenn sie auf vielen Baustellen anzutreffen sind. Sie sind beim Protestaufruf also nicht gemeint.

Von den Trillerpfeifen aufgeweckt, strecken Anwohner ihre Köpfe aus den Fenstern. Eine junge Frau klatscht und ruft: «Solidarität». Ihre Nachbarin ist weniger begeistert: «Es reicht langsam», kommentiert sie lauthals das Pfeifkonzert. Es nützt nichts. Die Pfiffe werden lauter, als ein halbes Dutzend Strassenbauer auftaucht und sich an die Arbeit macht. Einer kurvt mit einer Baumaschine umher. Die streikenden Kollegen fordern sie auf, die Arbeit einzustellen.

Vor der Baubaracke kommt es zu Diskussionen. Der Polier sagt, er habe die Anweisung zu arbeiten und bereits die Polizei gerufen. Kurze Zeit später treffen zwei Polizisten in ziviler Kleidung ein. Nach einer kurzen Diskussion mit Gewerkschaftern und Polier sagen sie: «Wer arbeiten will, darf arbeiten, wer zum Protest gehen will, soll zum Protest gehen.»

Die Strassenbauer stehen nun verunsichert zwischen Polier, Polizei und Gewerkschaftern. Wie sie sich entscheiden, bleibt offen. Der Bus der Gewerkschaft jedenfalls fährt ohne sie zum Helvetiaplatz. Dort kommen Bauleute aus ganz Zürich, aber auch aus der Zentralschweiz zusammen.

Nachdem Protest-Zmittag im Hauptbahnhof ziehen sie weiter zum Sitz des Baumeisterverbandes. Gewerkschafter deponieren dort eine überdimensionale Uhr, auf der es fünf vor Zwölf ist. «Stopp Stundenklau» steht darauf in verschiedenen Sprachen. Der Protest in Zürich ist der Abschluss einer intensiven Kampagne. Im Oktober demonstrierten die Bauleute in Bellinzona, im November in Aarau, Basel und Lausanne. Und schon im Juni gingen in Zürich 15’000 Bauarbeiter an einem Samstag auf die Strasse. Ob das alles etwas nützt, zeigt sich am Montag, wenn die Verhandlungen weitergehen.

