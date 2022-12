Bundesrat: Die neue Regierung ist mehr als nur Landwirtschaft

Repräsentation Von wegen Bauern-Regierung: Was die Wirtschaft der Bundesratskantone wirklich zu bieten hat Die Wahl von Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider gilt als Sieg für die Landwirtschaft – und als Schlappe für den Bankenplatz Zürich sowie die Pharmahochburg Basel. Doch so einfach ist es nicht. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Die Schweiz, eine Bauernation: Das ist das Bild nach der jüngsten Bundesratswahl. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Ein paar Tage zuvor zeigte sich der Pharma-Topmanager äusserst zuversichtlich: Mit der Wahl von Eva Herzog würde endlich wieder eine Baslerin und damit auch eine Politikerin in den Bundesrat einziehen, die genau weiss, wie wichtig diese Branche für den Wohlstand im Lande sei. Doch bekanntlich kam es anders: Das Parlament wählte am 7. Dezember Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti in den Bundesrat – zwei Vertreter der ländlichen Schweiz mit starkem Bezug zur Landwirtschaft.

Das sei ein Sieg für die Agrarindustrie, sagt Patrick Dümmler von der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. Die Landwirtschaft trage nur rund 0,7 Prozent zum Bruttoinlandprodukt (BIP) bei. Die nötigen Agrarreformen dürften es nun laut Dümmler noch schwerer haben. Er rechnet hier mit «Stillstand» – zum Nachteil des unternehmerischen Bauerntums und der Nachhaltigkeit. «Die Chance, neue bilaterale Freihandelsabkommen abzuschliessen, schwindet.»

Leicht unterdurchschnittlich

Das Fazit der Wirtschaft war schnell gemacht: Die Schweiz verkomme zur Bauernnation. Doch ist die Wahl in Bezug auf die Wirtschaftsrepräsentanz tatsächlich so schlecht? CH Media wollte es genauer wissen und hat das Forschungsinstitut BAK Economics gebeten, die «Wirtschaftskraft» des neuen Bundesrats zu berechnen. Hierfür wurden die Anteile der verschiedenen Branchen an der nationalen Wertschöpfung von den sieben Bundesratskantonen eruiert und dann zusammengerechnet. Dabei stützt sich das BAK-Institut auf aktuellste Daten für das Jahr 2022.

Ein erster Verdacht erhärtet sich schnell: Die Wirtschaftsleistung der sieben Bundesratskantone ist in der Tat etwas unterdurchschnittlich, stemmen doch St.Gallen, Bern, Freiburg, Jura, Wallis, Waadt und Tessin gemeinsam mit 40 Prozent der Bevölkerung respektive 38 Prozent der Beschäftigung «nur» 35 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Martin Eichler, Chefökonom beim Institut BAK Economics in Basel. Bild: ZVG

Ebenfalls bestätigt wird das Übergewicht der Landwirtschaft: Die sieben Kantone vereinen mit 51 Prozent mehr als die Hälfte am agrarwirtschaftlichen BIP der Schweiz auf sich. Doch die Bundesratskantone sind weit mehr als Landwirtschaft: Und damit ist die Zusammensetzung der Landesregierung sektorspezifisch doch deutlich diverser als vielleicht auf den ersten Blick angenommen.

Starke Industrie

So halten die sieben Kantone 39 Prozent an der Schweizer Tourismuswirtschaft. Auffällig ist aber vor allem der mit 41 Prozent hohe Anteil der im Jurabogen stark verankerten Uhrenindustrie. Noch immer beachtlich mit 38 Prozent ist auch der Beitrag der sieben Kantone zur Wirtschaftsleistung der Schweizer Investitionsgüterindustrie – zu der insbesondere die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie gehört. Diese konzentriere sich nicht nur in den St.Galler Industrietälern, erklärt BAK-Chefökonom Martin Eichler. «Auch Bern und die Waadt sind Industriekantone, und insgesamt finden sich starke Unternehmen der Investitionsgüterindustrie in der ganzen Schweiz.»

Die sieben Bundesratskantone sind stark in der Uhrenindustrie. Bild: Stefan Meyer/KEYSTONE

Unterdurchschnittlich schneidet der Bundesrat bei den beiden Aushängeschildern der Schweizer Wirtschaft ab – bei der Pharma und dem Finanzplatz. Der Anteil bei den sogenannten Life Sciences, zu denen nebst der Pharmaindustrie etwa auch die Medtechbranche gehört, liegt bei bescheidenen 23 Prozent. Diese «verdanken» die sieben Kantone vornehmlich dem Kanton Waadt und dem sogenannten «Health Valley», das sich mit zugegebenermassen unterschiedlicher Dichte von Genf über den Arc Lémanique und das Wallis bis nach Bern erstreckt. Und dem Kanton Tessin, der sich als Teil seiner Diversifizierungsstrategie den Aufbau eines Life-Sciences-Clusters auf seine wirtschaftspolitische Fahne geschrieben hat.

Basel ist der Leuchtturm der Schweizer Pharma. Die Bundesratskantone produzieren nur knapp einen Viertel der Schweizer Life-Science-Kraft. Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Ebenfalls bei tiefen 23 Prozent liegt der Bankensektor, ausgeweitet auf den ganzen Finanzsektor inklusive Versicherungen kommen die sieben Kantone auf 26 Prozent.

Der Schweizer Trumpf: Ein guter Branchenmix

Das auf den zweiten Blick etwas differenzierte Branchenbild des Bundesrats hat etwas mit der Wirtschaftsstruktur der Schweiz zu tun, die sich in den einzelnen Kantonen widerspiegelt: Diese zeichnet sich durch einen vergleichsweise hohen Branchenmix und eine relativ robuste und vielfältige Unternehmenslandschaft aus. Diese setzt sich zusammen aus einem Heer von KMU und einer gemessen an der Kleinheit des Landes erstaunlich hohen Zahl an Grosskonzernen.

Und so finden sich auch einige Konzerne im neu abgesteckten Bundesratsland: die halbstaatliche Swisscom etwa, der Sanitärprofi Geberit, der Uhrenkonzern Swatch Group oder ein Grossteil der Lonza-Aktivitäten. Und mit dem im Waadtländer Vevey domizilierten Nahrungsmittelmulti Nestlé hat gar das am Börsenwert gemessen grösste Unternehmen der Schweiz seinen Sitz in einem Bundesratskanton. Unweit der Landwirtschaftszone.

