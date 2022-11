Russland-Sanktionen: Biden will Eigentum von Schweizern sperren

Russland-Sanktionen Biden will das Eigentum von acht Schweizer Bürgern sperren – Schweizer Banken müssen dabei helfen Was zuvor dem «Schweizer Oligarchen» Viktor Vekselberg widerfahren ist, erwischt nun anscheinend auch Schweizer Bürger: Hiesige Banken müssen amerikanische Sanktionen auf sie anwenden. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.00 Uhr

Seine Regeln gelten auch in der Schweiz: US-Präsident Joe Biden. Andrew Harnik / AP

US-Präsident Joe Biden hat diese Woche nachgelegt im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Sein Finanzministerium hat Sanktionen verhängt gegen «die Helfer der korrupten russischen Eliten, die das Regime von Wladimir Putin finanzieren helfen.» Gefunden hat es solche Helfer ausgerechnet in der Schweiz.

Es ist den USA bitterernst. Das zeigt sich schon an der «Executive Order», auf welcher die Sanktionen gegen Schweizer Bürger beruhen. Biden erliess sie noch vor Russlands Angriff auf die Ukraine, im April 2021. Er zählt darin «schädliche» russische Aktivitäten auf, welche die nationale Sicherheit der USA gefährden würden, und erklärt einen «nationalen Notstand». Wer solche Aktivitäten unterstütze, dem wird das Eigentum gesperrt – alles, was dem Einfluss der USA untersteht.

Das ist immer dann der Fall, wenn sich Eigentum auf US-Staatsgebiet befindet oder von einer «US-Person» kontrolliert wird. Dazu zählen die USA etwa ihre Banken, ihr gesamtes Finanzsystem – und alles, was damit irgendwie in Berührung gerät. Und Sperrung bedeutet wirklich Sperrung. Das Eigentum und die Zinsen darauf dürfen nicht übertragen werden, nicht ausgezahlt, nicht ausgeführt, nicht abgehoben – und auch nicht auf sonst irgendeine andere Weise bewegt werden.

Genau das ist nun acht Personen in der Schweiz widerfahren. In der amerikanischen Darstellung haben die meisten von ihnen dem russischen Oligarchen Suleyman Kerimov geholfen. Kerimov ist seit 2018 sanktioniert und gehört laut den USA zu einer Gruppe von Oligarchen, die «von der russischen Regierung durch Korruption und deren bösartige Aktivitäten in der ganzen Welt profitiert».

Sanktioniert: Oligarch Kerimov. Mikhail Svetlov / Getty Images Europe

Dieser Kerimov unterhält laut den USA ein «finanzielles Netzwerk», in welchem es einen Schweizer «Schlüsselspieler» gebe – den Luzerner Treuhänder Alexander Studhalter. Er und sein eigenes Netzwerk stehen nun ebenfalls auf der Sanktionsliste, darunter seine Söhne, einige Mitarbeitende und seine Firmen.

Gemessen an der Strafe mutet die Beweislage dünn an: Ohnehin gibt es keine Verurteilung durch ein Gericht; selbst die Beschuldigungen sind nur notdürftig dokumentiert. So wird Studhalter vorgeworfen, er habe bedeutende Summen für Kerimov gewaschen. Doch Evidenz dafür fehlt, es heisst lediglich, so sei es gewesen – «angeblich».

Auf der US-Sanktionsliste: Alexander Studhalter. Bild: Philipp Schmidli

Ein Berührungspunkt allein genügt schon

Wie auch immer – die Namen von Studhalter, Söhnen und Mitarbeitenden stehen nun auf der Sanktionsliste der USA. Und dadurch werden in der Schweiz sogleich Automatismen in Gang gesetzt, genauer gesagt bei Banken. Die USA wollen ihre Regeln auch ausserhalb der eigenen Landesgrenzen angewendet haben. Im Jargon wird gesprochen von «hohen exterritorialen Ansprüchen».

Und von der Finanzaufsichtsbehörde Finma bekommen die Schweizer Banken zu hören, sie müssten internationale Sanktionen auch im Schweizer Zahlungsverkehr umsetzen. Beides zusammen wird von den Banken in der Regel so ausgelegt: Sobald sie zu den USA einen Berührungspunkt haben, müssen sie deren Sanktionen einhalten.

Dafür braucht es wenig. Es reicht zum Beispiel, wenn eine Bank ein Dollar-Konto hat. Denn um dieses verwalten zu können, braucht die Schweizer Bank auf der anderen Seite eine US-Korrespondenzbank – und schwupps, schon ist da der Berührungspunkt und die US-Regeln greifen.

Studhalter habe bereits Schwierigkeiten mit den beiden Grossbanken, UBS und Credit Suisse. Das ist zu erfahren aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen. Ein Sprecher von Studhalter antwortete auf Anfrage: «Die international tätigen Banken verhalten sich in der Regel gemäss den Einschätzungen von US-Behörden, während die lokalen Schweizer Banken die hiesigen Regularien berücksichtigen und die Empfehlungen, welche vom Staatssekretariat für Wirtschaft kommen.»

Parallelen zum Fall von Vekselberg

Es droht Studhalter ähnlich zu ergehen, wie Viktor Vekselberg – russischer Oligarch mit Schweizer Wohnsitz, bedeutender Aktionär an Schweizer Industriefirmen wie Sulzer und OC Oerlikon.

Im April 2018 wurde Vekselberg sanktioniert von den USA. Die damalige Administration von US-Präsident Donald Trump verkündete: «Russische Oligarchen und Eliten, die von diesem korrupten System profitieren, werden nicht länger von den Folgen der destabilisierenden Aktivitäten ihrer Regierung verschont bleiben.» UBS und Credit Suisse blockierten ihm sogleich seine Konten, zeitweise waren es zwei Milliarden Franken.

Folge der Sanktionen: Die Yacht von Vekselberg wird in Spanien beschlagnahmt. Keystone

Studhalter hat insofern Glück, als dass die Schweiz die US-Sanktionen nicht übernimmt, die EU auch nicht. Das sagt der Sprecher von Studhalter weiter. Daher seien auch dessen 70 Mitarbeitenden nicht unmittelbar von den Sanktionen betroffen.

Ein Sprecher der Finma äussert sich nicht zum konkreten Fall. Allgemein gelte aber, dass die Banken die Risiken kontrollieren können müssen, die aus ausländischem Recht erwachsen. Wie sie dies umsetzen, liege in ihrer eigenen Verantwortung. Und dies sagt der Sprecher noch:

«Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Verstösse gegen ausländisches Sanktionsrecht ein reales Risiko sein können.»

