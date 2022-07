Russlands Krieg gegen Ukraine Kreml inszeniert den schönen Schein – doch in Wahrheit wirken die Sanktionen «katastrophal lähmend» Die US-Universität Yale kommt nach umfassender Analyse zum Schluss: Solange die Sanktionen bleiben, gibt es für Russland keinen Ausweg aus der «wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit». Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Moskau im Juni 2022: Der Kreml inszeniert an einer Modewoche russischen Luxus ohne westliches Zutun und gaukelt damit Normalität vor. Sefa Karacan/Getty

Wladimir Putin weiss meisterhaft schönzufärben, wie Russland wirtschaftlich tatsächlich dasteht. Experten der amerikanischen Elite-Universität Yale warnen davor, sich von ihm täuschen zu lassen.

In einer umfassenden, 120-seitigen Analyse argumentieren sie, was Putin an Indikatoren nicht genehm sei, das werde schlicht nicht öffentlich. Zahlreiche Statistiken seien ausgesetzt worden. Übrig bleibt Geschöntes. Von dieser Trickserei hätten sich westliche Medien und Experten täuschen lassen, sagen die Yale-Experten. So sei eine Scheinrealität entstanden.

Widerstandsfähig sei diese russische Wirtschaft, gar erfolgreich, da sie als wichtiger Exporteur von Öl und Gas von gestiegenen Energiepreisen profitiere. Anders Europa, das eine Energiekrise erleide. Deutschland womöglich bald eine Rezession. Es ist, als wäre der Westen dem genialen Strategen Putin erlegen. Die Yale-Experten schreiben mit Wut im Bauch:

«Das ist einfach nicht die Wahrheit.»

Um hinter die Propaganda zu blicken, haben sie Daten von Konsumenten ausgewertet, aus der internationalen Schifffahrt und von russischen Handelspartnern. Danach bleibt wenig übrig von russischer Widerstandsfähigkeit, nach nur fünf Kriegsmonaten. Eine «katastrophale Lähmung» hätten die Sanktionen und der Wegzug von über 1’000 westlichen Konzernen vielmehr herbeigeführt, ein Absinken in «wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit».

Meister der Inszenierung: Putin in einer Fabrik zur Montage von Raketen Keystone

Zur Veranschaulichung ziehen die Yale-Experten den russischen Autosektor heran – beziehungsweise dessen Überreste. Vor dem Krieg sind monatlich 100’000 Autos verkauft worden – im Juni sind es noch 27’000, also rund drei Viertel weniger. Ausländische Autos werden nahezu gar keine mehr verkauft. Eine lange Reihe westlicher oder chinesischer Hersteller hat im Juni sage und schreibe 90 Prozent weniger Umsatz.

Immer noch ein bisschen peinlicher für Putin

Wer überhaupt noch zu einem Auto kommt in Russland, der zahlt nun 40 Prozent mehr als früher. Peinlich. Dergleichen passt schlecht zur putinschen Propaganda. Doch es wird noch peinlicher. Denn eigentlich müsste nun laut die Stunde russischer Autohersteller schlagen, da ausländische Konkurrenten sich zurückziehen. Es wäre die Substitution ausländischer Importe durch russische Eigenproduktion, die Putin sich schon lange herbeiwünscht.

Zuletzt schickte er gar seine jüngste Tochter in diesen Kampf hinein. Katerina Tichonowa ist neuerdings die Co-Vorsitzende im «Import Substitution Coordination Council», ein sehr einflussreicher Industrieverband. Doch es wird nichts aus der Substitution, im Gegenteil.

Russlands Hersteller können es nicht, zumindest nicht ohne westliche Hilfe. Es fehlen ihnen die Rohstoffe, aber schlimmer noch: Es fehlt ihnen das Know-how. Alleine können sie keine Bremsen herstellen, keine Airbags und keine Mikrochips. Im Mai konnten sie darum noch einen Viertel so viele Motorfahrzeuge herstellen wie vor dem Krieg. Und auch damit ist das Ende der Peinlichkeit noch nicht erreicht.

Der Autoteilemarkt in Moskau, im Juni 2022: Westlichen Produkte sind Mangelware geworden, und was noch da ist, kostet mehr Keystone

Denn selbst diese kümmerlichen Restmengen schafft Russland nicht wirklich, es muss wiederum tricksen. Es verzichtet schlicht auf wichtige Anforderungen an die Sicherheit: Neue russische Autos haben gemäss Studie keine Airbags mehr, und keine Antiblockiersysteme. So geht das kreuz und quer durch Russland. In einer Umfrage sageen 80 Prozent der russischen Industriebetriebe, sie würden keinen russischen Ersatz finden für fehlende Importprodukte. Und wenn sie welche gefunden haben, sind damit 50 Prozent «höchst unzufrieden».

Die Import-Substitution will nicht gelingen, und auch nicht der gehypte «Schwenk nach Osten». Wenn der Westen nicht mehr will, geschäften wir eben mit China, hat Putin sinngemäss wiederholt behauptet. Er und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich ja vor dem Krieg noch «Freundschaft ohne Grenzen» geschworen. Doch auf die Worte lässt Xi keine Taten folgen, oder zumindest nicht solche, wie sie Putin gerne hätte.

Putin wird von Freund Xi gnadenlos ausgenutzt

Chinas Unternehmen haben nämlich reagiert – sie haben ihre Exporte nach Russland um 50 Prozent gesenkt. Jeder ist sich schliesslich selbst der nächste. Russland zählt für China nicht einmal zu den Top-10-Exportmärkten, die USA und Europa sind ungleich wichtiger. So geben die meisten chinesischen Unternehmen lieber auf, was sie im russischen Markt noch verdient haben, der ohnehin eingebrochen ist. Was sie viel mehr fürchten: Gegen westliche Sanktionen zu verstossen und so den Zugang zu den westlichen Märkten und Technologien zu verlieren.

«Position der Schwäche»: Russlands Präsident Wladmir Putin mit Chinas Präsident Xi Jinping Keystone

Und China kauft Russland zwar viel mehr Erdöl ab als früher – jedoch nutzt es die Notsituation des Landes gnadenlos aus. Russland hat seine westlichen Märkte verloren. Es muss nun mit China oder Indien als Rohstoffexporteur aus einer «Position der Schwäche» verhandeln, wie die Yale-Experten schreiben. China hat einen Preisabschlag von über 30 Prozent durchgesetzt zum Weltmarkt-Preis. Alles in «grenzenloser Freundschaft», versteht sich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen