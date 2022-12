Grossbank Schlaue Füchse aufgepasst! Credit-Suisse-Bezugsrechte im Schlussverkauf Am letzten Handelstag verkaufen die Banken die Bezugsrechte von Kunden, die nachrichtenlos geblieben sind. Anrechte und Aktien geraten deshalb wieder unter Druck. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 06.12.2022, 12.00 Uhr

Bezugsrechte zum Spottpreis: Der Schlussverkauf hat den Credit-Suisse-Valoren noch einmal zugesetzt. (Symbolbild) Keystone

Jetzt laufen die letzten Stunden in der Credit-Suisse-Kapitalerhöhung. Heute Dienstagabend um 18 Uhr, wenn die Schweizer Börse Feierabend macht, ist auch Schluss mit dem Handel von Bezugsrechten. Noch einmal entsteht Verkaufsdruck.

Der Wert der Bezugsrechte ist in den ersten 30 Minuten nach Handelseröffnung auf 11 Rappen zurückgefallen, nachdem die Papiere am Vortag noch bei über 15 Rappen geschlossen hatten. Der Credit-Suisse-Aktienkurs sinkt entsprechend und fällt mit 2.9 Franken wieder unter die 3-Franken-Marke zurück, die er am Montag zur Erleichterung vieler Aktionärinnen und Aktionäre nach einer schlimmen Talfahrt endlich wieder durchstossen konnte.

Zur Erinnerung: Derzeit ist der Kurs der Bezugsrechte der bestimmende Faktor für den Aktienkurs. Alle Aktionäre haben pro Aktie ein Bezugsrecht erhalten. Nach den Bedingungen der Kapitalerhöhung können bestehende Aktionäre mit sieben Bezugsrechten zwei neuen Credit-Suisse-Aktien zum Preis von 2.52 Franken pro Aktie beziehen.

Aus dem heutigen Tiefstkurs des Bezugsrechtes von 11 Rappen ergibt sich deshalb auch der neue Tiefstand im Aktienkurs, der im Morgenhandel erreicht wurde und zwar nach dieser Formel: 7 Bezugsrechte à 11 Rappen + 2 neue Aktien à 2.52 Franken/2 = 2.905 Franken (rechnerischer Wert des Aktienkurses).

Schnäppchen im Schlussverkauf

Warum ist der Kurs der Bezugsrechte am Dienstag abermals eingebrochen? Einmal mehr geht es nicht um den Zustand der Credit Suisse, sondern ganz einfach um die technische Funktionsweise einer Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von Bezugsrechten.

Rund zwei Prozent der Credit-Suisse-Aktionärinnen und -Aktionäre haben in den vergangen zwei Wochen keine Instruktionen an ihre Bank erteilt, wie diese mit ihnen gutgeschriebenen Bezugsrechten verfahren soll. Die Aktionäre hätten der Bank mitteilen sollen, ob sie die Bezugsrechte verkaufen oder ausüben möchten.

Bleibt die Bank des Kunden in dieser Sache nachrichtenlos, dann verkauft sie die Bezugsrechte am letzten Tag des Bezugsrechtshandels automatisch zu Gunsten des Kunden und zwar «bestens», also zu jedem Kurs, der im Moment des Verkaufsauftrages gerade zu Stande kommt. Dieser Schlussverkauf hat den Credit-Suisse-Valoren also noch einmal zugesetzt.

Einige schlaue Füchse dürften die Gelegenheit bereits genutzt haben, um sich ein paar Stunden vor dem Handelsende noch einige Anrechte zum Ausverkaufspreis zu sichern.

