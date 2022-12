Maestrani-Chef Birchler über Schokolade und Weihnachten

Schokoladenhersteller Der Herr der Minor- und Munz-Schoggi: «Es ist wahnsinnig, wie die Produkte zu Weihnachten verpackt werden» Im Interview erklärt Christoph Birchler, Chef des Schokoladenherstellers Maestrani, weshalb das «Swiss made»-Image verwässert wird, wie stark die Preise steigen – und weshalb es die Nachhaltigkeit im Regal dieser Tage schwer hat. Ann-Kathrin Amstutz, Florence Vuichard und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maestrani-Chef Christoph Birchler will die Marke Munz im Ausland bekannter machen. Bei Minor ist der Name im englischsprachigen Raum hingegen ein Hindernis. Andrea Tina Stalder

Beim Rundgang durchs hauseigene Schokoladenmuseum und dem Interview nascht sich Christoph Birchler durch die gesamte Maestrani-Palette. Alles wird degustiert: vom veganen Minor-Schoggistängeli bis zu den Munz-Bio-Tafeln. Tägliches Schokoladeessen gehört zu seinem Job, seit er, der frühere Barilla-Manager, den Chefposten beim 170-jährigen Familienunternehmen mit Sitz im St.Gallischen Flawil übernommen hat. Seine Präferenzen variieren mit seiner Stimmung, doch «am allerliebsten esse ich dunkle Schokolade».

Wie sieht denn das Beliebtheitspodest bei Ihrer Kundschaft aus? Minor-Schoggistängeli vor Munz-Glückskäfern?

Christoph Birchler: Zu oberst auf dem Podest stehen die Minor-Pralinéstängeli. Aber insgesamt ist Munz grösser als Minor, da Munz viel mehr Produkte umfasst, von den Glückskäfern, über Fruchtgelées und Schoggi-Bananen bis hin zu den Fondant-Mäusen.

Minor-Schoggistängeli, Munzli und Glückskäfer gehören zu den Blockbuster-Produkten von Maestrani, wie der Firmeneingang klarmacht. bwe

Mitten in der Pandemie wurden Sie Chef von Maestrani. Wie hat sich das Geschäft in dieser Zeit entwickelt?

Das Schoggi-Geschäft hat in der Pandemie gelitten, der Branchenumsatz ging zwischen 2019 und 2021 um 8 Prozent zurück. Zwar wurde zu Hause mehr Schokolade gegessen, doch in der Summe hat der Konsum abgenommen. Denn die Leute waren seltener am Pendeln oder auf Reisen, haben sich dadurch weniger oft unterwegs verpflegt und auch weniger Schoggi verschenkt. Regelrecht eingebrochen ist das Geschäft mit ausländischen Gästen und an den Flughäfen. Auch wir haben Umsätze im mittleren, einstelligen Prozentbereich verloren.

Und heute, ist die Coronabaisse überwunden?

2021 konnten wir die Verluste kompensieren. Und 2022 wird ein sehr gutes Jahr: Es zeichnet sich ein Rekordumsatz ab von 55 bis 60 Millionen Franken – auch dank neuer Produkte, die wir lanciert haben. Und wir schreiben Gewinn – trotz höherer Rohstoff- und Energiepreisen.

Mussten Sie deshalb die Preise erhöhen?

Ja, da hatten wir gar keine andere Wahl. Unsere Preiserhöhungen liegen im einstelligen, mittleren Prozentbereich. Als KMU können wir Kostensteigerungen nicht selber absorbieren. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr aber zu einer Entspannung kommt.

Ein echter Schoggijob: Maestrani-Chef Christoph Birchler in seinem Erlebniszentrum, dem Chocolarium im St.Gallischen Flawil. Andrea Tina Stalder

Wie wichtig ist das Weihnachtsgeschäft für Maestrani?

Für uns sind Weihnachten und Ostern weniger wichtig als für andere Produzenten, weil wir keine sogenannten «Hohlfiguren» produzieren, wie Weihnachtsmänner oder Osterhasen. Natürlich verkaufen wir auch einige Feiertagsprodukte. Hier haben wir aber noch ein grosses Wachstumspotenzial.

In der Adventszeit scheint es, als würden die Supermärkte mehr Verpackung als Schokolade verkaufen ...

Ja, interessanterweise gibt einen grossen Kontrast zwischen der Weihnachtssaison und dem Normalbetrieb. Generell sehen wir eine starke Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit – an Weihnachten aber gar nicht. Es ist wahnsinnig, wie die Produkte da verpackt werden.

Auf Lindt-Weihnachtspackungen kleben sogar Filz-Figuren, die am Schluss im Abfall landen. Finden Sie das gut?

Lindt-Weihnachtsschachteln sind mit Filz verziert. bwe

Nein. Andererseits muss man auch sehen, dass bei der Nachhaltigkeitsdiskussion eine grosse Portion Idealismus mitspielt, der sich beim Kaufverhalten nicht immer eins zu eins widerspiegelt. Das zeigt sich bei der Zunahme an Importschokolade, aber auch bei Weihnachtspackungen, die für viele Konsumentinnen und Konsumenten ein schönes Geschenk darstellen. Dennoch arbeiten wir daran, komplett rezyklierbare Verpackungen zu entwickeln, so wie auch unsere Konkurrenten.

Wo sehen Sie nebst dem Weihnachtsgeschäft weitere Wachstumschancen?

In der Schweiz sehe ich durchaus noch Potenzial, unsere Marken dürfen noch bekannter werden. Und beim Export haben wir noch nicht den richtigen Schlüssel zum Erfolg gefunden, wobei uns die hohen Produktionskosten und der Wechselkurs etwas ausbremsen.

Beim Export peilt Maestrani schon länger einen Umsatzanteil von 50 Prozent an ...

... ja, das ist das Ziel. Aber wir müssen ja auch noch Geld damit verdienen. Das ist die grössere Herausforderung. Im Duty-free-Shops an internationalen Flughäfen sind wir gut vertreten. Was uns fehlt, ist ein ausländischer Markt als zweites Standbein.

Welche Länder kommen dafür in Frage?

Das ist noch unklar. Es gibt bei uns zwei Lager. Die einen sagen, wir müssen dorthin, wo der Schokoladenkonsum bereits sehr hoch ist, wie in Europa oder Nordamerika. Und die anderen finden, wir müssen uns um den Konsum von morgen kümmern. Und da sind asiatische Länder spannend, wo der Schoggi-Konsum steig zunimmt.

Und was meinen Sie?

Ich will beides (lacht). Aber ernsthaft, wir müssen uns da festlegen, und das werden wir im Frühling auch tun.

Kennt man denn Minor und Munz im Ausland?

Munz etwas mehr. Bei Minor ist der Name im englischsprachigen Raum ein Nachteil, weil er übersetzt «minderjährig» bedeuten kann. Deshalb setzen wir im Ausland in erster Linie auf Munz.

Mit Munz-Schoggistängeli?

Eher mit anderen Produkten. Schoggistängeli sind etwas sehr Schweizerisches. Sogar hierzulande ist das Geschäft nicht ganz einfach. In Zürich heissen sie Schoggistängeli, in Bern nennt man sie Branchli und in der Ostschweiz sind es Prügeli. In Deutschland nennen wir sie hingegen Sticks.

Schoggistängeli sind ein typisch Schweizerisches Produkt. Im Ausland punktet Maestrani mit anderen Artikeln. Andrea Tina Stalder

Ihr Vorgänger wollte den Firmennamen Maestrani als eigene Schoggimarke etablieren.

Im Moment ist das kein Thema.

Zeigt das nicht Ihr Problem? Nur wenige Leute kennen Maestrani und deswegen müssen Sie verschiedene Marken bewerben. Das kostet mehr.

Das kann man so sehen. In der Ostschweiz kennt man Maestrani aber sehr wohl. Ab Winterthur sinkt der Bekanntheitsgrad.

Bräuchten Sie ein Aushängeschild, so wie Lindt mit Roger Federer eins hat, und Camille Bloch mit Lara Gut als Ragusa-Botschafterin?

Bis jetzt wollten wir uns bewusst nicht auf eine national bekannte Persönlichkeit festlegen, mal abgesehen von Globi, den wir für unsere Munz-Schokolade einsetzen. Da braucht es auch etwas Glück: Camille Bloch hat Lara Gut schon früh verpflichtet. Ich erlebte es bei Barilla, als man früh Mikaela Shiffrin als Partnerin gewann.

Ihre grösste Konkurrenz in der Schweiz ist zunehmend die Importschokolade, die es auf einen Marktanteil über 42 Prozent bringt. Macht Ihnen das Sorgen?

Ja, absolut. Schokolade ist ein schweizerisches Kulturgut, zu dem wir Sorge tragen müssen. Ich wünschte mir ein höheres Bewusstsein vom Handel, aber auch von den Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn man die Leute fragt, sagen sie immer, dass ihnen «Swiss made» wichtig ist. Aber beim Griff ins Regal zeigt sich das nicht immer. Es findet also durchaus eine Verwässerung von «Swiss made» statt.

Maestrani musste zuletzt die Preise erhöhen. Andrea Tina Stalder

Wie erklären Sie sich das?

Es geht nur um den Preis, ganz einfach.

Camille-Bloch-Chef Daniel Bloch sagte zuletzt, dass Lindt und Toblerone fast zu bekannt geworden sind als Marke und oft nicht mehr als Schweizer Schokolade wahrgenommen werden und so die Swissness an Bedeutung verliert. Hat er recht?

Der Ruf der Schweizer Schokolade ist grösser, als sie in Realität ist.

Wie meinen Sie das?

Bei der Schweizer Schokolade handelt sich um eine relativ kleine Gruppe von Produzenten und ein paar grosse Marken. Wenn man im Ausland mit Menschen über «Swiss chocolate» spricht, ist die Begeisterung riesig. Aber wenn man dann in den Supermarkt geht, hat es fast keine Schweizer Schoggi im Regal.

Was schliessen Sie daraus?

Man kann nun natürlich den Verlust des Schweizer Kulturguts beklagen, aber das bringt nichts. Es ist doch auch eine Chance: Wir sollten den grossen Ruf wieder mit Inhalt füllen, wie es andere Schoggi-Nationen wie Belgien getan haben, wo es heute zahlreiche kleine Schokolademanufakturen gibt. In der Schweiz sind wir dort, wo die hiesige Bierbrauerbranche vor zehn Jahren war. Ich denke, dass es künftig viele kleine, lokale Chocolatiers geben wird, die den Markt aufmischen werden.

Bierbrauer haben den Vorteil, dass sie nebst dem Detailhandel die Gastronomie als Absatzkanal haben. Sie hängen in erster Linie von Coop ab. Wie schwer wiegt diese Situation?

(Schweigt lange) In der Schweiz haben wir durchaus eine einzigartige Marktkonstellation.

Mit dem faktischen Duopol von Coop und Migros. Hat sich die Situation mit dem Markteintritt von Aldi und Lidl verbessert?

Klar, wir sind auch bei den Discountern erhältlich. Aber die beiden Grossen bleiben gross. Das hat Folgen. Wenn wir ein neues Produkt lancieren möchten, muss es innerhalb von 12 Monaten zum Erfolg werden, weil der Konkurrenzkampf im begrenzten Regal enorm ist. Im Ausland erhalten die Detailhandelspartner deutlich mehr Zeit.

Wenn Sie also national Erfolg haben möchten, hängen Sie von Coop ab.

Wenn es ein Grosserfolg sein soll, ja. Aber für gewisse Produkte bieten sich auch Manor oder Globus an.

Wieso gibt es Minor und Munz nicht bei der Migros?

Das müssten Sie meine Vorgänger fragen. Aber aktuell ist der Verkauf bei der Migros kein Thema.

Von Läderach, über Lindt, Camille Bloch und Cailler bis zu Maestrani – fast alle Hersteller haben heute ein Schokoladenmuseum oder Besucherzentrum. Ist das nicht zu viel?

Ich glaube nicht. Unsere Erlebniswelt ist völlig anders positioniert als das Lindt-Museum in Kilchberg bei Zürich, das viel stärker auf internationale Touristen ausgerichtet ist. Wir empfangen rund 20'000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr, viele kommen aus der Region, auch aus Liechtenstein. Internationale Touristen und Touristengruppen machen bei uns bloss etwa 10 Prozent aus.

Blick in die Schokoladenfabrik: Laut Maestrani-Chef Christoph Birchler werden hier täglich rund 15 Tonnen Schokolade produziert. Andrea Tina Stalder Eine endlose Reihe von Minor-Schoggistängeli. Andrea Tina Stalder Besuchende können auf dem Rundgang ihre persönliche Schokolade designen. Andrea Tina Stalder Die Chocolarium-Erlebniswelt erinnert an «Charlie und die Schokoladenfabrik». Andrea Tina Stalder

Wie planen Sie die Zukunft der Fabrik in Flawil?

Wir investieren derzeit 10 Millionen Franken in unsere Produktion. Dadurch können wir die Kapazitäten erweitern und gleichzeitig die Abfallmenge durch moderne Anlagen verkleinern.

Folgen dadurch auch mehr Innovationen?

Innovation hat immer mit Technik zu tun, klar. Wir haben vor kurzem neue Schoggistängeli von Munz mit flüssigem Kern lanciert, das ist eine grosse Innovation für uns, damit wollen wir das Schoggistängeli quasi neu erfinden.

Ein Schoggistängeli mit flüssigem Kern gehört zu den neusten Innovationen von Maestrani. Andrea Tina Stalder

Was wurde eigentlich aus der rosafarbenen Ruby-Schokolade des Zürcher Schokoladenriesen Barry-Callebaut, die als grosse Branchenhoffnung galt?

Die Ruby-Schokolade hat sich nicht durchgesetzt. Wir hatten auch ein Minor-Produkt davon, das es nun nicht mehr gibt. Auch zuckerfreie Schokolade hat sich bisher noch nicht durchgesetzt. Da geht es eher in Richtung Zuckeralternative, wie zum Beispiel Kokosblütenzucker. Immer wichtiger wird hingegen vegane Schokolade, da beobachten wir einen echten Boom. Wir setzen dabei auf Mandeldrink.

Ihr gesamtes Sortiment trägt neu das Max-Havelaar-Label. Wann folgt das Branchen-Label: Zu 100 Prozent frei von Kinderarbeit?

Ich hoffe bald. Als kleiner Hersteller ist unser Einfluss begrenzt, deshalb setzen wir auf Partnerschaften wie mit Fairtrade Max Havelaar, was uns gerade in diesem Bereich einen grossen Schritt weitergehen lässt als die Branche. Denn Kinderarbeit ist nach wie vor ein Problem unserer Industrie. Leider.

Sie haben kürzlich die Marke Avelines von der Genfer Schokoladenfirma Favarger gekauft – um gleichzeitig Minor und Munz in der Romandie zu stärken?

Das war mit ein Ziel. Hier sehen wir noch Wachstumspotenzial. Minor ist heute in der Romandie zwar schon bekannt, aber bei weitem nicht so stark wie in der Deutschschweiz. Flawil ist nun mal weit weg vom Genfersee. Aber dank der Partnerschaft mit Favarger haben wir nun ein Standbein vor Ort. Das ist wichtig, auch kulturell: Marketing etwa wird im französischsprachigen Raum völlig anders betrieben, oft mit Witzen, die bei uns nur ein «Häh?» auslösen.

Wäre es möglich, dass Sie Favarger komplett übernehmen?

Das ist momentan keine Option. Aber ich will weitere ähnliche Übernahmen nicht ausschliessen.

Und wie oft erhalten Sie selbst Übernahmeangeboten von Nestlé, Ferrero und Co.?

Da kann ich nichts dazu sagen. Nur so viel: Mit unserem Aktionariat haben wir einen langfristigen Fokus, da gab es erst kürzlich einen Generationenwechsel. Uns ist in der Rolle als kleiner Schweizer Schoggi-Hersteller sehr wohl. Es macht mich stolz, wenn ich unsere Schoggistängeli im Regal sehe neben international bekannten Produkten von Riesen wie Ferrero oder Mondelez.

Vor Maestrani arbeiteten Sie den italienischen Pastakonzern Barilla. Was ist einfacher zu verkaufen, Spaghetti oder Schoggi?

Schwer zu sagen. Beides sind Produkte für den Genuss, Schokolade natürlich noch mehr. Teigwaren gelten auch als Grundnahrungsmittel, mit dem sich ein grosser Teil der Welt ernährt. Da spürt man vielleicht etwas mehr Verantwortung.

Was kochen Sie am liebsten?

Meistens kochte ich aus Zeitgründen Pasta mit selbst gemachter Tomatensauce. Ich nenne das meinen Söhnen gegenüber «Papa Spezial».

Kurz & prägnant Wer isst am meisten Schokolade in der Familie? Mein jüngerer Sohn isst etwas mehr als mein älterer. Aber beide bewegen sich auch sehr viel, deshalb ist der Konsum in Ordnung.

Mein jüngerer Sohn isst etwas mehr als mein älterer. Aber beide bewegen sich auch sehr viel, deshalb ist der Konsum in Ordnung. Was ist Ihre Lieblings-Feriendestination? Italien, und gleich dahinter Frankreich.

Italien, und gleich dahinter Frankreich. Cailler oder Lindt? Eher Lindt, weil es eine unabhängige Firma ist, die auf eine Kategorie fokussiert und nicht Teil eines grösseren Konzerns ist.

Eher Lindt, weil es eine unabhängige Firma ist, die auf eine Kategorie fokussiert und nicht Teil eines grösseren Konzerns ist. Chocolat Frey von Migros oder Halba von Coop? Kein Kommentar.

Kein Kommentar. Welchen Sport üben Sie aus? In meiner Jugend ging ich oft rudern. Heute jogge ich regelmässig.

Chefchocolatier Andrea Tina Stalder Christoph Birchler Nach einer KV-Lehre bei Mövenpick, der Hotelfachschule, einem Betriebswirtschaftsstudium und Stationen in verschiedenen Hotels ging Christoph Birchler (47) zum bekannten Spaghettihaus Barilla, wo er 15 Jahren in verschiedenen Funktionen tätig war – zuerst in der Schweiz, dann in Frankreich. Im Herbst 2019 kehrte er in die Schweiz zurück und ging zum Convenience-Food-Hersteller Fredag. Nach gut einem Jahr gab er den Job als Produktentwickler ab, um Chef zu werden beim Schweizer Schokoladenfamilienunternehmen Maestrani in Flawil (SG). Birchler ist verheiratet, hat zwei Söhne (11 und 14) und wohnt in Zürich. (aka/bwe/fv)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen