Uhrenexporte: Noch ist kein klarer «Moonswatch-Effekt» erkennbar

Schweizer Uhrenindustrie Weniger, aber teurere Uhren: Die Exportstatistik ist zeigt nach oben - aber wie lange noch? Die Ausfuhrstatistik der Schweizer Uhrenindustrie zeigt zwar auch im niedrigsten Preissegment starke Wachstumsimpulse, doch der Grund dafür muss nicht nur das begehrte Omega-Swatch-Hybrid sein. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 21.06.2022, 18.00 Uhr

Angebot künstlich tief gehalten: Omega Moonswatch. Swatch / Aargauer Zeitung

Die Schweizer Uhrenexporte haben im Mai weiter zugelegt und den positiven Trend seit Jahresbeginn bestätigt. Die monatliche Ausfuhrstatistik des Verbandes des Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) weist für den vergangenen Monat Exporte im Wert von 2 Milliarden Franken aus. Das sind 13,6 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres. Die Steigerungsrate ist allerdings allein dem Preiseffekt geschuldet. Mengenmässig hat die Zahl der exportierten Zeitmesser im Mai um 0,7 Prozent zum Vorjahr auf 1,17 Millionen Stück abgenommen.

Starker Preiseffekt

Im höchsten Preissegment, das Uhren mit einem Grosshandelspreis von über 3000 Franken pro Stück beschreibt, wurden im Berichtsmonat 162’000 Stück abgesetzt. Das waren 9,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der damit realisierte Exportwert erhöhte sich überproportional um 20 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken. Dies kann mitunter als Hinweis dafür gewertet werden, dass es den Schweizer Uhrenherstellern gelungen ist, die im Zug der beschleunigten Teuerung gestiegenen Kosten für Rohmaterialien und andere Inputfaktoren auf die Preise der verkauften Produkte zu überwälzen.

In den mittleren Preissegmenten waren Ausfuhren sowohl mengenmässig wie monetär teilweise stark rückläufig. Eine Ausnahme bildet das niedrigste Preissegment für Uhren mit Grosshandelspreisen von unter 200 Franken. Hier nahmen die Exporte mengenmässigen um fünf Prozent zu, was einer Ausdehnung des Volumens um 29’000 auf 604’000 Stück entspricht.

Das Tiefpreissegment wächst

Ein Omega-Swatch-Effekt ist in der vorliegenden Statistik aber nicht zu erkennen. Die Swatch Group hatte Ende März die Moonswatch herausgebracht und damit für weltweites Aufsehen unter Uhrenfans gesorgt. Die Moonswatch ist eine Art Hybrid. In Form und Funktion kommt sie der legendären Omega-Speedmaster nahe, farblich und technisch gleicht sie mit ihrem Kunststoffgehäuse einer Swatch. Die Moonswatch wird ausschliesslich über die von der Swatch Group selbst betriebenen Swatch Stores verkauft. In der Schweiz wird das Produkt für 250 Franken angeboten. Seit der Lancierung der Uhr liegt die angebotene Stückzahl konstant leicht unter der Nachfrage, was zum Marketingkonzept der Herstellerin gehören dürfte.

Ein allfälliger «Moonswatch-Effekt» könnte in der Statistik sichtbar werden, wenn sich die Ausfuhren im tiefsten Preissegment auch in den nächsten Monaten nach oben entwickeln werden. Hinweise dürfte es auch im anstehenden Halbjahresbericht der Swatch Group gegen, den der Konzern üblicherweise Mitte Juli veröffentlicht.

Verkaufsrenner Audemars Piguet und Rolex

Für den frankenmässig grössten Wachstumseffekt in der Schweizer Uhrenbranche sind nach Auffassung von Luca Solca, Branchenexperte beim Vermögensverwalter Sanford Bernstein, aber die Luxusmarken Rolex und Audemars Piguet verantwortlich.

Die grössten Exporterfolge erzielen die helvetischen Uhrenhersteller derzeit in den USA. Die Verkäufe in dem Markt nahmen im Mai um 35 Prozent auf 327 Millionen Franken zu. Der US-Markt war im Mai mit einem Anteil von 16 Prozent die mit Abstand wichtigste Absatzregion. Auch in die Märkte von Grossbritannien, Frankreich, Japan und Singapur haben die Exporte im Mai stark zugenommen und den starken Einbruch des China-Geschäftes ausgeglichen.

Die Verkäufe in China beliefen sich in den ersten fünf Monaten des Jahres auf 875 Millionen Franken – 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch in Hongkong, einem traditionell sehr wichtigen Absatzmarkt für Schweizer Uhren, sind die Verkäufe seit Jahresbeginn um sieben Prozent gesunken. Mit einem jährlichen Exportvolumen von rund 22 Milliarden Franken stellte die Uhrenbranche den drittwichtigsten Exportzweig der Schweiz dar. Die konjunkturell und politisch instabile Weltlage stellt den Sektor mit seinen 57’000 Beschäftigten vor erhebliche Herausforderungen.

