Shareholder-Aktivismus: ABB-Grossaktionärin auf dem Rückzug

Shareholder-Aktivist: ABB-Grossaktionär Cevian auf dem Rückzug Die Schweden halten nur noch gut drei Prozent der Aktien des Elektrotechnik-Multis. Dieser muss den Börsengang seiner E-Mobility-Tochter nun doch verschieben. Daniel Zulauf 08.06.2022

ABB hat den Börsengang der E-Mobility-Sparte kurzfristig verschoben. ABB/zvg

Die schwedische Grossaktionärin Cevian scheint einen Höhepunkt von ABB an der Börse vorwegzunehmen. Die Investmentgesellschaft, die Mitte 2015 bei dem Konzern mit einer Beteiligung von drei Prozent eingestiegen war und diese danach auf über sechs Prozent ausbaute, soll ihren Anteil inzwischen wieder auf nur mehr gut drei Prozent gesenkt haben. Das weiss CH Media aus gut informierter Quelle. Cevian will den Beteiligungsabbau nicht kommentieren. Ihr Anteil liege zwischen drei und fünf Prozent, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Pikant: Cevian sitzt seit 2017 im ABB-Verwaltungsrat

Lars Förberg zvg

Der Beteiligungsrückbau von Cevian ist in mehrfacher Hinsicht pikant. Die Investmentgesellschaft hat mit Cevian-Partner Lars Förberg seit 2017 einen eigenen Vertreter im ABB-Verwaltungsrat. Die aktivistische Aktionärin hatte ABB in jenen Jahren zum Verkauf der historischen Stromnetzsparte gedrängt. Der durch die Transaktion mit der japanischen Hitachi erzielte Verkaufserlös von netto knapp acht Milliarden Dollar wird seit 2020 auch auf Betreiben Cevians an die Aktionäre ausgeschüttet.

Erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte Cevian für die ABB-Aktien ein neues Kursziel von 50 Franken ausgegeben, nachdem die alte Marke von 35 Franken nahezu erreicht worden war. Der für seine angriffigen Statements berüchtigte Cevian-Partner Christer Gardell liess gegenüber schwedischen Medien aber durchblicken, dass eine weiter Aufspaltung von ABB nötig sei, damit sich dieser zusätzliche Aktionärswert realisieren lasse. Offenbar wendet sich Cevian nun aber verstärkt neuen Zielen zu. Derzeit gilt der britische Mobilfunkanbieter Vodafone als Objekt der Begierde von Cevian.

Ein Spannungsabfall im ABB-Stromkreis kündigt sich an

Derweil zeichnet sich im Stromkreis von ABB nicht ganz überraschend ein Spannungsabfall ab. Erwartungsgemäss und reichlich spät hat der Elektrotechnik-Multi und Siemens-Konkurrent am Dienstag die Verschiebung des Börsenganges (IPO) der E-Mobility-Division angekündigt. Noch bis zur vergangenen Woche hatte der Konzern am ursprünglichen Fahrplan für das IPO «vor Ende Juni» festgehalten.

Nun sieht sich das Unternehmen mit Blick auf die unberechenbare Börsenlage gezwungen, die Transaktion auf einen späteren Termin zu verschieben. «Wir beobachten das Marktumfeld kontinuierlich weiter und beabsichtigen, das IPO in den kommenden Wochen einzuleiten – dies jedoch abhängig von konstruktiven Marktbedingungen», teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

E-Mobility ist eine Wachstumsperle im ABB-Portefeuille. Die Firma baut Ladestationen für Elektrofahrzeuge. 2021 realisierte sie einen Umsatz von 323 Millionen Dollar – 47 Prozent mehr als im Jahr davor. Für das laufende Jahr ist bei einem etwa gleich hohen Umsatzwachstum erstmals ein ausgeglichenes Betriebsergebnis vorgesehen. Mittelfristig strebt ABB-E-Mobility eine jährliche Umsatzsteigerung von 25 bis 30 Prozent bei einer Betriebsgewinnmarge von 15 bis 20 Prozent an.

Wachstumsprojektionen in Frage gestellt

Die Aufschiebung des IPO setzt ein Fragezeichen hinter diese Projektionen. ABB hatte das IPO Anfang Jahr mit der Absicht angekündigt, 750 Millionen Dollar über den Verkauf von Aktien zu lösen, um das Wachstum zu unterstützen und die Finanzierung von Akquisitionen und Investitionen sicherzustellen.

Die vorläufige Absage des IPOs ist auch ein Rückschlag für ABB-Chef Björn Rosengren, der nach seinem Amtsantritt vor bald zweieinhalb Jahren mit viel Vorschusslorbeeren eingedeckt worden war. Die ABB-Aktien haben seit Anfang 2020 fast 30 Prozent an Wert zugelegt und den langjährigen Bewertungsrückstand gegenüber Konkurrenten wie Siemens oder Schneider Electric aufgeholt.

Die vorläufige Absage des IPOs ist auch ein Rückschlag für ABB-Chef Björn Rosengren. Sebastian Magnani

Die sich weltweit zunehmend eintrübende Konjunktur in Verbindung mit den in allen Industrieländern stark steigenden Inflationsraten könnten den schwedisch-schweizerischen Konzern weiter zurückbinden. Am 21. Juli will ABB die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr bekanntgeben. Eine negative Überraschung ist nicht ausgeschlossen. Bereits im April, anlässlich der Publikation der Geschäftszahlen des ersten Quartals, hatte Rosengren den inflationsbedingten Anstieg der Gestehungskosten als ein potenzielles Hindernis auf dem Weg zu weiter steigenden Profitmargen identifiziert.

Im Geschäft mit Industrierobotern vergehen von der Bestellung bis zur Lieferung bis zu zwölf Monate. «Hier ist es sehr schwer, den Preis zu erhöhen, wenn man ihn einmal akzeptiert hat», sagte Rosengren im April. Dennoch versprach er auch für diesen derzeit schwächsten Geschäftsbereich von ABB deutliche Verbesserungen im zweiten Quartal und danach.

Re-Schwedisierung von ABB im Gang

Wenn das Siegerimage von Rosengren in der näheren Zukunft ernsthaftere Kratzer bekommen sollte, könnte auch die ABB-Hauptaktionärin, die schwedische Industriellenfamilie Wallenberg, unter Zugzwang geraten. Die Wallenbergs waren massgeblich an Rosengrens Berufung an die ABB-Konzernspitze beteiligt und sie gewähren dem 63-jährigen Manager grosse Freiheiten. Dieser hat einer Re-Schwedisierung des Konzerns mindestens Vorschub geleistet. In der 9-köpfigen Konzernleitung von ABB sitzen inzwischen wieder drei Schweden. Vor zehn Jahren hatte von 12 Geschäftsleitungsmitgliedern nur einer den schwedischen Pass.

