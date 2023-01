Shrinkflation: Wie Hersteller Preise heimlich erhöhen

Shrinkflation Tricksen im Supermarkt: Wie Haribo, Upfield und Co. heimlich die Preise erhöhen «Shrinkflation» ist das Schrumpfen von Packungen, während der Preis gleich bleibt. Das Phänomen häuft sich bei hoher Inflation – und ist nun auch in der Schweiz angekommen. Hersteller und Detailhändler schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Shitstorm ausgelöst: Haribo hat in Deutschland die Gummibärchen-Packungen verkleinert – bei gleichem Preis. Bild: Twitter

Was ist entscheidend, damit Sie im Supermarkt ein bestimmtes Produkt kaufen? Wenn es der Preis ist, ticken Sie gleich wie die meisten Leute. Diesen psychologischen Mechanismus machen sich Detailhändler und Hersteller zu Nutzen. In Zeiten der hohen Inflation, wo alles teurer wird wie jetzt gerade, suchen sie nach kreativen bis täuschenden Möglichkeiten, die Preise zu erhöhen.

Eine davon ist unter dem Namen «Shrinkflation» oder «Schrumpflation» bekannt. Das Wort ist zusammengesetzt aus dem englischen Verb «shrink» (schrumpfen) und dem Nomen «Inflation». Dabei verringern die Hersteller den Inhalt der Produkte, während der Preis gleich bleibt.

Die Shrinkflation-Praxis ist umstritten, da sie eine versteckte Preiserhöhung darstellt. Sie wird von den Konsumenten tendenziell weniger schnell oder oft gar nicht bemerkt – im Gegensatz zu einer klassischen Preiserhöhung.

Jörn Basel, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Luzern (HSLU). Bild: zvg

Fliegt das Ganze jedoch auf und fühlen sich Konsumentinnen übers Ohr gehauen, schadet es dem Image des Unternehmens. Das sagt Wirtschaftspsychologe Jörn Basel von der Hochschule Luzern. Der Spezialist für Konsumverhalten nennt das Beispiel der Coca-Cola-Flaschen, die 2019 von 0,5 auf 0,45 Liter geschrumpft sind. «Bei bekannten Produkten gibt es einen medialen Aufschrei», so Basel.

Beliebte Marken könnten sich mehr leisten, bevor die Kundschaft abspringt: «Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir kaufen die Produkte, die wir bereits kennen – oft, ohne auf Inhalt oder Preis pro hundert Gramm zu achten.» Oft würden den Leuten kleine Preis- oder Mengenveränderungen gar nicht auffallen.

Der Wirtschaftspsychologe nimmt die Hersteller aber auch in Schutz: Die meisten Schweizer Unternehmen würden sich eher für Preiserhöhungen entscheiden. «Hier sind höhere Preise leichter durchsetzbar als etwa in Deutschland.» Manchmal gebe es Preisschwellen, die Hersteller nicht überschreiten wollten – dann sei eine kleinere Verpackung die naheliegende Lösung.

Haribo-Gummibärchen und Upfield-Margarinen

Auf den sozialen Medien häufen sich aktuell die Beispiele für Shrinkflation. Besonders in Ländern wie Grossbritannien oder Deutschland, wo die Inflation bei über zehn Prozent liegt. Kürzlich geriet etwa der Gummibärchenhersteller Haribo in die Kritik, weil die Packungen plötzlich um 25 Gramm leichter wurden. Und in Norwegen wurde der norwegische Begriff für Shrinkflation, «Krympflasjon», zum Wort des Jahres 2022 gekürt.

In der Schweiz, wo die Inflation mit einer Jahresteuerung von 2,8 Prozent im 2022 deutlich tiefer liegt, ist das Phänomen zwar weniger bekannt. Doch es ist auch hierzulande angekommen. Ein auffälliges Beispiel sind die Margarinen-Marken Lätta, Becel und Rama. Der Hersteller Upfield hat die Becher all dieser Marken kürzlich von 250 Gramm auf 225 Gramm verkleinert – bei gleichem oder sogar leicht höherem Preis. Auf der Website des Detailhändlers Coop sind teils noch die 250-Gramm-Packungen auffindbar. Diese seien jedoch «zurzeit online nicht verfügbar».

Was entgegnet die Herstellerfirma auf den Shrinkflation-Vorwurf? Sie bestätigt die Schrumpfung, behauptet aber, diese sei transparent geschehen. Wie alle Lebensmittelunternehmen sei auch Upfield «mit beispiellosen Kostensteigerungen konfrontiert», schreibt das niederländische Unternehmen, das früher zu Unilever gehörte.

Einen Grossteil der Kosten fange man selbst auf, um «weiterhin erschwingliche Produkte» anbieten zu können. Man habe die Inhaltsmenge bei Lätta Original diesen Sommer «leicht reduzieren» müssen. «Diese Änderung ist auf der Verpackung deutlich sichtbar», hält Upfield fest.

Die unverbindliche Preisempfehlung sei gleichgeblieben, doch «der endgültige Verkaufspreis unserer Produkte liegt immer im Ermessen des Einzelhändlers». Im Klartext: Wurde der Preis pro hundert Gramm erhöht, ist dafür der Detailhändler verantwortlich. Hinter vorgehaltener Hand ist bei Markenartikelherstellern oft zu hören, dass die Detailhändler nicht alle Preisvorteile an die Kundschaft weitergeben.

Doch der Detailhändler Coop schiebt die Verantwortung an die Hersteller zurück. «Sind Preisforderungen von Markenherstellern ungerechtfertigt hoch, setzen wir uns für die Kundschaft ein und kämpfen für faire Preise», schreibt Coop auf Anfrage. Grundsätzlich prüfe man Veränderungen am Produkt genau. Wenn etwa Verpackungsgrösse oder Preis geändert würden, «suchen wir das Gespräch mit den Lieferanten». Zum konkreten Fall mit Upfield möchte sich Coop nicht näher äussern.

Generell sei Shrinkflation bei Coop kein Thema: «Bei Eigenmarken verzichtet Coop grundsätzlich auf diese Praxis», hält der Detailhändler fest.

Hersteller haben immer eine Erklärung bereit

Vor allem international tätige Nahrungsmittelriesen wie Unilever, Mondelez oder Nestlé werden oft mit Shrinkflation in Verbindung gebracht. Kritik an Nestlé übte kürzlich der Verhaltensökonom Tilman Slembeck auf Twitter: Man gewöhne die Konsumenten an kleinere Joghurts zum gleichen Preis.

Diesen Vorwurf weist der Nahrungsmittelkonzern vehement von sich. «Versteckte Preiserhöhungen sind nicht Teil unserer Strategie», schreibt Nestlé Schweiz auf Anfrage von CH Media. Im letzten Jahr habe man bei vielen Produkten die Preise erhöhen müssen, auch hierzulande. Die Anpassungen seien jedoch «auf transparente Art und Weise» geschehen und lägen noch «unter der Inflationsrate».

Beim Hirz-Joghurt, das nur 150 Gramm fasst, handelt es sich laut Nestlé um ein neues Produkt. Dieses enthalte keinen Kristallzucker, dafür aber doppelt so viele Früchte. Die höhere Qualität des Produktes rechtfertige den höheren Preis pro 100 Gramm.

Aufgefallen ist auch der Instantkaffee Nescafé. Dort fasst der Nachfüllbeutel nur 180 Gramm oder 90 Portionen, während das Glas 200 Gramm oder 100 Portionen fasst.

Der Nescafé-Nachfüllbeutel erscheint zwar grösser als das Glas, enthält aber weniger Kaffee. Bild: Mathias Förster

Auch hier gibt es laut Nestlé eine «einfache Erklärung»: Konsumententests hätten ergeben, dass mit einem 200-Gramm-Beutel ein Teil des Kaffees verschüttet werde. Um Food-Waste zu vermeiden, beinhalteten die Nachfüllpackungen deshalb nur 180 Gramm Kaffee. Zudem sei der Beutel günstiger als das Glas.

