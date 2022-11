Solarenergie: Ausbau-Potenzial ist in Städten am grössten

Sonnenenergie Städte schlagen Berggebiete: In dieser Gemeinde ist das ungenutzte Solarpotenzial am grössten Obwohl der Stromertrag pro Quadratmeter in den Städten geringer ist als in alpinen Gebieten, lohnt sich der Solarausbau. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse der Zürcher Kantonalbank. Ann-Kathrin Amstutz und Pascal Michel Jetzt kommentieren 22.11.2022, 07.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riesiges Potenzial: In der Stadt Zürich könnte eine Fläche von 400 Fussballfeldern mit Solarpanels ausgestattet werden. Keystone

Kürzlich peitschten bürgerliche Ständeräte im Eiltempo eine Solaroffensive durch die grosse Kammer. Für grosse Solarparks in den Walliser Gemeinden Gondo oder Grengiols sollen schnellere Verfahren greifen, ohne Rücksicht auf Landschaft und Umwelt. Zwar hat der Nationalrat noch nachgebessert. Auch er gibt aber grundsätzlich grünes Licht für den Ausbau der Photovoltaik in den Bergen.

Nun zeigt eine Auswertung der Immobilienspezialisten der Zürcher Kantonalbank, dass das Potenzial für Solarstrom in den Städten deutlich grösser ist als in den Bergen – sogar im Winter.

Zwar liefern die Solarpanels im alpinen Raum in der kalten Jahreszeit pro Quadratmeter viel mehr Strom als jene im Unterland. Die Städte machen dieses Manko jedoch mit der schieren Fläche wett: «Summiert man den potenziellen Stromertrag für alle geeigneten Dachflächen von Wohngebäuden pro Gemeinde, weisen vor allem die Städte hohe Werte auf», heisst es in der Analyse.

Je grösser das Solarpotenzial, desto grösser sind die Gemeinden auf der Karte eingezeichnet. ZKB

Nachholbedarf ist in den Städten grösser

Im europaweiten Vergleich hinkt die Schweiz beim Solarausbau hinterher – sie belegt nur Rang 23 von 28. Dieser Rückstand sei dringend aufzuholen, sagt Ursina Kubli, Leiterin Immobilien-Research bei der Zürcher Kantonalbank: «Wenn wir nur in den Bergen ausbauen, schaffen wir das nicht.»

Da die alpinen Gebiete viel weniger dicht besiedelt sind, ist auch die verfügbare Dachfläche kleiner. Zudem gebe es in den Bergen bereits deutlich mehr Solaranlagen, so Kubli: «Wegen des höheren Gewinns ist der Anreiz für Private grösser, eine Anlage zu installieren.»

In den Städten lohnt sich eine Solaranlage für Einzelne weniger. Im Kanton Zürich gehören die potenziell möglichen Stromerträge pro Quadratmeter zu den tiefsten schweizweit. Die Städte Zürich und Winterthur sind dicht bebaut, wodurch sich die Gebäude gegenseitig beschatten. Hinzu kommt der Nebel, der den Stromertrag im Winter beträchtlich verringern kann.

Zürich ist Spitzenreiter

Umso erstaunlicher, dass die Stadt Zürich trotzdem die Gemeinde mit dem grössten ungenutzten Solarpotenzial ist. Die Analyse hat nämlich ergeben, dass eine Dachfläche von 2,8 Quadratkilometern oder rund 400 Fussballfeldern für Solaranlagen geeignet wäre. Knapp 42 Gigawattstunden an Solarstrom könnten damit über den Winter produziert werden, im Sommer gar noch deutlich mehr. Zudem ist es sinnvoll, den Strom dort zu produzieren, wo er gebraucht wird – also in den Städten. Für Kubli ist deshalb klar:

«Die Städte haben keine Ausrede, sich beim Solarausbau zurückzulehnen.»

Untersucht wurde in der Analyse ausschliesslich das Potenzial auf Immobilien, wo die Solaranlagen keinen zusätzlichen Eingriff in die Natur bedeuten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen