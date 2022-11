Miese Börsenstimmung: Milliarden-Business Spacs droht das Aus

Spacs Katerstimmung im Börsenmekka: Einem obskuren Milliarden-Business droht das Aus Der Boom mit Blankoscheck-Firmen neigt sich dem Ende zu. Das Geschäft dürfte bald schärfere Regeln bekommen. Auch wegen einer bekannten US-Politikerin Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ex-CS-Chef und Spac-Promotor: Tidjane Thiam. Simon Dawson / Bloomberg

Dem trüben Börsenklima zum Trotz gibt es selbst an der Wall Street immer noch gute Gelegenheiten, die Champagnerkorken knallen zu lassen. Eine solche bietet sich gerade dem früheren Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam und dessen damaligem Kommunikationsmann Adam Gishen. Die beiden feiern dieser Tage die erfolgreiche Übernahme der kalifornischen Solartechnikfirma Complete Solaria.

Im Vergleich zu der Rolle, die Thiam einst als Grossbankmanager spielte, mag der 500-Millionen-Dollar-Deal mit einem amerikanischen KMU auf den ersten Blick wie Kinderkram erscheinen. Doch mit diesem einzelnen Geschäft dürfte das ehemalige Banker-Duo auf einen Schlag erheblich mehr Geld verdienen als das, was ihre immerhin recht üppigen Jahresgehälter einst in Zürich hergaben.

Genau genommen wurde Complete Solaria nicht übernommen, sondern die Firma fusionierte mit einem Investmentvehikel namens Freedom, das Thiam und Gishen im Februar 2021 ohne Inhalt aber mit dem Versprechen an die New-Yorker-Börse brachten, binnen zwei Jahren eine wertmehrende Übernahme zu tätigen. Allein aufgrund dieses Versprechens konnte die Firma 345 Millionen Dollar bei einem breiten Investorenpublikum einsammeln. Die Publikumsanleger stellten den Freedom-Sponsoren quasi einen Blankoscheck zur Finanzierung einer Akquisition aus. Deshalb heissen Börsenvehikel wie Freedom offiziell «Special Purpose Acquisition Companies» - oder kurz: Spacs.

Kurzzeitiges Kursfeuerwerk

Die Spacs entfachten in den vergangenen Jahren ein veritables Feuerwerk an der Wall Street. 2019 sammelten die Vehikel mittels Börsengängen noch relativ bescheidene 13 Milliarden Dollar beim Publikum ein. 2020 waren es bereits über 80 Milliarden und 2021 fast 150 Milliarden Dollar. Rund 900 meist junge Kleinfirmen fanden in diesen drei Jahren via Spacs den Weg an die US-Börsen. Und die Welle schwappte über, wenn auch deutlich kleiner, auf die europäischen Börsen in Paris, Amsterdam oder London.

Es war sozusagen das Schlussbouquet im grossen globalen Börsenfeuerwerk, das vom ultrabilligen Notenbankgeld entfacht worden war. Dieselben Notenbanken sind mitverantwortlich, dass dieses Spektakel bald nur noch eine Randerscheinung ist. Im laufenden Jahr sammelten Spacs gerade noch knapp 13 Milliarden Dollar ein. Die Zahl der Börsennotierungen sackte von 447 im Vorjahr auf nur mehr rund 80 in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres zusammen.

Mehr noch: Rund 30 Spacs haben sich im laufenden Jahr selber aufgelöst und das eingesammelte Kapital von rund 13 Milliarden Dollar an die Anleger zurückbezahlt, wie der Website von «Spac Research» zu entnehmen ist. Auf diese Weise beerdigten in den vergangenen Monaten auch Wall-Street-Grössen wie der Hedgefonds-Manager Bill Ackman ehrgeizige Spac-Projekte in Milliardengrösse. Die Marktbedingungen seien schlecht und geeignete Übernahmeobjekte in nützlicher Frist nicht auffindbar.

Das eine ergibt das andere. Aktien, dies aus der Börsenöffnung von Spacs in den öffentlichen Handel gelangten, haben im laufenden Jahr im Durchschnitt 40 Prozent ihres Wertes verloren – doppelt so viel wie der S&P 500 Index für US-Aktien. Seit dem Höhepunkt des Spac-Booms im Februar 2021 beläuft sich der durchschnittliche Kurseinbruch sogar auf 80 Prozent, wie der sogenannte CNBC-Spac-Post-Deal-Index zeigt.

Astronomische Renditen für Börsenstarthilfe

So gesehen sind die Publikumsaktionäre des Thiam-Spac Freedom schon fast beneidenswert gut gefahren. Sie haben ihren Eintritt in das Abenteuer im Februar 2021 mit 10 Dollar pro Freedom-Aktie bezahlt und der Gesellschaft so 345 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. 20 Monate später sind die Titel noch immer fast gleich viel wert wie am Anfang. Thiam und seine Co-Sponsoren liessen sich für die Mobilisierung der Publikumsaktionäre mit einer Beteiligung von knapp 20 Prozent am Kapital von Freedom entschädigen – zum Preis von 25’000 Dollar. Der Börsenwert dieser Beteiligung liegt aktuell bei über 80 Millionen Dollar.

Für Spac-Sponsoren sind astronomische Renditen auch in dieser Höhe die Normalität. In den einschlägigen Finanzkreisen werden sie als gerechter Lohn für eine Leistung gesehen, die kleinen Firmen einen raschen, unbürokratischen und im Vergleich zur herkömmlichen Publikumsöffnung günstigeren Börsengang ermöglichen.

Elizabeth Warren übt scharfe Kritik

Branchenkritiker wie Senatorin Elizabeth Warren vom Bundesstaat Massachusetts, die 2020 um die US-Präsidentschaft buhlte, sehen Spacs dagegen als Selbstbereicherungsinstrumente für eine kleine Elite von Wall-Street-Insidern. In einer im Mai des laufenden Jahres veröffentlichten Untersuchung unter dem Titel «The Spac Hack: How Spacs Tilt the Playing Field and Enrich Wall Street Insiders», zeigt die Finanzpolitikerin auf, dass Spacs die mit Firmenübernahmen anvisierten und aggressiv vermarkteten Wachstumsziele in sehr vielen Fällen gänzlich verfehlten und den Publikumsanlegern hohe Verluste bescherten.

Dem Geschäftsmodell von Spacs lägen fehlgeleitete Anreizstrukturen zugrunde, die einerseits zu einer ungleichen Verteilung von Risiken und Chancen zwischen Sponsoren und Publikumsaktionären führten, anderseits aber auch eine Häufung qualitativ schlechter Transaktionen zur Folge hätten, die von den Sponsoren umso dreister vermarktet würden.

Demokratische Senatorin aus Massachusetts und Spac-Kritikerin: Elizabeth Warren. Cj Gunther / EPA

Warrens Bericht bringt auch Michael Klein, den ehemaligen Credit-Suisse-Verwaltungsrat und künftigen Chef der abzuspaltenden Investmentbank CS First Boston, prominent zur Sprache. Als Sponsor eines Spac namens Churchill habe Klein mehr als 50 Millionen Dollar an Beratungshonoraren in seine eigene Firma umgeleitet. Eine von Klein gesponsorte Firma namens Multiplan habe einen praktisch risikofreien Gewinn in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar eingetragen, während sich die Publikumsanleger fast 50 Prozent ihres Einsatzes ans Bein streichen mussten.

Hat als Spac-Berater zünftig kassiert: Der ehemalige CS-Verwaltungsrat und künftige Chef der CS First Boston Michael Klein Andrew Harrer / Bloomberg

US-Behörden wollen mehr Transparenz

Elizabeth Warren gehört denn auch zu den stärksten und prominentesten Befürworterinnen einer verschärften Regulierung, wie sie die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC im Frühjahr in die öffentliche Anhörung geschickt hat. Die Regulatoren wollen den Spacs nun deutlich schärfere Transparenzauflagen verpassen und die Maximaldauer bis zum Abschluss einer Übernahme verkürzen.

Spacs seien eine Alternative zu herkömmlichen Börsengängen, aber die Investoren verdienen einen Schutz, wie sie ihn auch von einem traditionellen Börsengang erwarteten könnten, begründet die SEC ihren Vorschlag. Wie es scheint, haben Spacs an der Wall Street bald ausgedient. Dass diese obskuren Börsenvehikel in der Schweiz kaum gelandet sind, dürfte dem guten Ruf des Finanzplatzes kaum geschadet haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen