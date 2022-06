Rettungsschirm: Das Bundesamt für Justiz erteilt Gegnern Abfuhr

Strombranche Abfuhr vom Bundesamt für Justiz: Nachlassverfahren können den Rettungsschirm nicht ersetzen Am Donnerstag fällt der Ständerat einen Grundsatzentscheid zum Rettungsschirm für die Stromwirtschaft. Der Widerstand ist gross. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 14.06.2022, 19.41 Uhr

Energieministerin Simonetta Sommaruga will mit einem Rettungsschirm vorsorgen, im Parlament gibt’s Widerstand. Peter Schneider / Keystone

Und wieder muss der Staat eingreifen, weil der Markt versagt. Diesmal ist es die Strombranche, die Hilfe braucht. Doch die Unterstützung muss sein, sonst sei die Versorgungssicherheit gefährdet. So sieht es der Bundesrat. Und so sehen es mittlerweile auch Axpo und Alpiq und damit zwei der drei grossen Schweizer Stromkonzerne.

Der Bundesrat will im Notfall den Stromunternehmen Darlehen von insgesamt bis zu 10 Milliarden Franken gewähren, sollten diese aufgrund der verrücktspielenden Strompreise gegenüber der Börse in Liquiditätsnöte gelangen. Doch das Parlament tut sich damit noch schwer. Eine klare Mehrheit der vorberatenden ständerätlichen Energiekommission anerkennt zwar den grundsätzlichen «Bedarf für einen solchen Sicherheitsmechanismus», eine starke Minderheit will aber die Vorlage zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückweisen.

Ihre Idee: Das akut auftretende Liquiditätsproblem soll über ein Nachlassverfahren nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) gelöst werden. Doch diesem Ansinnen erteilt das Bundesamt für Justiz (BJ) nun eine Abfuhr, wie aus einer vertraulichen Notiz an die Kommissionsmitglieder zu entnehmen ist, die auch CH Media vorliegt.

Die Nachlassstundung erlaube zwar eine nahtlose Weiterführung der Geschäftstätigkeit und schütze vorläufig vor vollstreckungsrechtlichen Schritten, «sie bietet aber im Falle der Illiquidität lediglich einen Rahmen und einen gewissen Spielraum, um die Liquidität wiederherzustellen». Und weiter: Sie schütze «nicht oder nur teilweise» vor den Auswirkungen einer Zahlungsunfähigkeit, also vom Ausschluss eines Stromunternehmens von der Strombörse, und auch nicht vor einem Betriebsunterbruch.

Im Gegenteil: Es könne nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der BJ-Notiz, dass die «Eröffnung eines Nachlassverfahrens als solches» ausländische Vertragspartner ermächtigt, unmittelbar auf die Erfüllung ihrer Forderungen zu bestehen oder aus Verträgen zurückzutreten. Mit anderen Worten: Das SchKG mag das richtige Rezept bei Solvenzproblemen sein, bei Liquiditätsproblemen hingegen funktioniert es nicht.

Nebst der juristischen gibt’s noch die zeitliche Frage. Energieministerin Simonetta Sommaruga und ihre Bundesratskollegen wollten den 10 Milliarden Franken grossen Rettungsschirm im Eilverfahren durchs Parlament jagen, um gewappnet zu sein für die stromintensiven Wintermonate. Weist der Ständerat am Donnerstag das Geschäft zurück an den Bundesrat, dann verzögert sich der gesetzgeberische Prozess um Monate. Oder anders gesagt: Der Rettungsschirm kommt dann für diesen Winter zu spät.

